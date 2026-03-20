เดือด! เดนมาร์กตื่นตัวแอบส่งถุงเลือดสำรอง-ระเบิดทำลายรันเวย์เข้า “กรีนแลนด์” เตรียมรับ “ทรัมป์” ส่งกำลังทหารโจมตียึดเกาะ

เอเจนซีส์ – ท่ามกลางภัยคุกคามจากทรัมป์ โคเปนเฮเกนแอบเตรียมการลับพร้อมการโจมตีจากสหรัฐฯส่งถุงเลือดสำรองและระเบิดสำหรับทำลายรันเวย์สนามบินเข้าเกาะกรีนแลนด์ พร้อมกำลังทหารเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ และสวีเดนเพื่อซ้อมรบ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(19 มี.ค)ว่า สื่อแดนโคนมรายงานว่ารัฐบาลโคเปนเฮเกนเมื่อมกราคมได้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีสหรัฐฯถึงขั้นส่งถุงเลือด
พบว่าเมื่อมกราคมต้นปีนี้ทหารเดนมาร์กได้บินเข้าเกาะกรีนแลนด์และมีรายงานว่านำระเบิดติดไปด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายรันเวย์ที่เมืองนุก (Nuuk) และเมืองทางเหนือของกรีนแลนด์ Kangerlussuaq เพื่อป้องกันเครื่องบินรบอเมริกันลงจอดเพื่อเข้ารุกราน
สถานีโทรทัศน์ DR ของแดนโคนมรายงานว่า มีการนำถุงเลือดสำรองจากคลังเก็บเลือดเดนมาร์กเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บ อ้างอิงจากแหล่งข่าวมากมายในรัฐบาลโคเปนเฮเกน หน่วยงานและหน่วยข่าวกรองต่างๆในเดนมาร์ก ฝรั่งเศส และเยอรมัน
มีรายงานว่าเดนมาร์กเริ่มหาการสนับสนุนทางการเมืองจากบรรดาผู้นำยุโรปในรูปแบบการหารือลับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯปี 2024 ที่พบว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกันชนะถล่มทะลายเหนือคู่แข่ง อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมเครตหลังอดีตผู้นำอเมริกัน โจ ไบเดน ถอนตัวออกไปกระทันหัน
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระดับสูงที่ไม่เปิดเผยชื่อได้ให้สัมภาษณกับสถานีโทรทัศน์ DR ว่าสถานการณ์ไม่คาดฝันทำให้ยุโรปมีความใกล้ชิดมากขึ้น
“จากวิกฤตกรีนแลนด์ ทำให้ยุโรปตระหนักอีกครั้งและทั้งหมดที่ว่าพวกเราจำเป็นต้องดูแลความปลอดภัยของพวกเราเอง” แหล่งข่าวกล่าว
และพบว่าทหารกองบัญชาการระดับสูงของเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ และสวีเดนได้บินเข้าเกาะกรีนแลนด์และตามมาด้วยกองกำลังหลักรวมทหารหน่วยรบพิเศษ พบว่ามีเครื่องบินรบขับไล่เดนมาร์ก และเรือรบฝรั่งเศสได้ส่งเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือสำหรับการซ้อมรบ
เป้าหมายที่มีรายงานว่าเพื่อต้องการให้ทหารหลายชาติเข้าร่วมให้มากที่สุดเพื่อต่อต้านการเข้ารุกรานโดยสหรัฐฯที่หวังยึดเกาะกรีนแลนด์
“พวกเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นนับตั้งแต่เมษายน ปี 1940” แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมเดนมาร์กเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ DR