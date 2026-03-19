เกือบหมดแล้ว! “เตหะราน” ยืนยันรมว.ข่าวกรองอิหร่านใกล้ตัว “มอจตาบา” โดนไซออนนิสต์โจมตีทางอากาศเสียชีวิต เป็นการลอบสังหารระดับสูง 3 คนภายในแค่ 2 วัน

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีอิหร่านออกแถลงการณ์ล่าสุดยืนยัน อิสราเอลลอบสังหารรัฐมนตรีข่าวกรองอิหร่าน อิสมาอิล คาติบ (Esmail Khatib) โจมตีทางอากาศข้ามคืนที่ผ่านมา กลายเป็นการลอบสังหารระดับสูงเตหะรานถึง 3 คนภายในแค่ 2 วัน
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานวานนี้(18 มี.ค)ว่า การประกาศข่าววันพุธ(18)จากเตหะรานยืนยันการเสียชีวิตรัฐมนตรีข่าวกรองอิหร่านที่เป็นคนใกล้ตัวของผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณคนใหม่ของอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเทลอาวีฟออกมาแถลงว่า ได้สังหารรัฐมนตรีอิหร่านเป็นรายล่าสุดแล้ว
ทั้งนี้ก่อนหน้าประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดและคีย์แมนเจรจานิวเคลียร์ อาลี ลารีจานี (Ali Larijani) และผบ.กองกำลัง “บาซิจ” โกลัมเรซา โซเลมานี (Gholamreza Soleimani) ตกเป็นเหยื่อเป้ามิสไซล์อิสราเอลสังหารในวันอังคาร(18)
ในการแถลงวันพุธ(18) ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน กล่าวประณามการลอบสังหารของไซออนนิสว่า “เป็นการลอบสังหารอย่างขี้ขลาดต่อบรรดาเพื่อนร่วมงานที่รักของผม”
แถลงการณ์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X ผู้นำเตหะรานกล่าวว่า “การจากไปของคนเหล่านั้นทำให้พวกเราหัวใจสลาย” พร้อมเสริมว่า “หนทางยังเดินต่อไปอย่างแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเป็นมา”
นักข่าวอัลญะซีเราะฮ์รายงานจากเขตยึดครองเวสต์แบงก์ชี้ว่า กองทัพอิสราเอลมองว่า รัฐมนตรีข่าวกรองอิหร่านเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณคนใหม่ของอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ที่เขาให้ความเชื่อมั่น
“อ้างอิงจากแหล่งข่าวอิสราเอล พวกเขากล่าวว่าคนเหล่านั้นได้รวบรวมการข่าวที่เปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าประกาศการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่าน 3 คน”
รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยังเปิดเผยว่า ตัวเขาและนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ได้ให้ไฟเขียวกองทัพอิสราเอลสามารถกำจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านที่อยู่ในสายตาของพวกเขาโดยไม่ต้องรอการอนุญาตเป็นกรณีไป