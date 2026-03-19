งานเข้ารัวอีกแล้ว! สหรัฐฯสั่งเพิ่ม 12 ประเทศรวม “กัมพูชา” ต้องวางเงินค้ำประกันกันขอ “วีซ่าท่องเที่ยว-วีซ่าธุรกิจ” สูงสุดเกือบ 500,000 บาทป้องกันการโดดวีซ่าเป็นโรบินฮูด ใช้จริงเดือนหน้า

เอเจนซีส์ - กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯวานนี้(18 มี.ค) ได้เพิ่ม 12 ประเทศใหม่รวม “กัมพูชา” สำหรับลิสต์ที่ประเทศเหล่านั้นต้องวางเงินเพิ่มสูงสุด 15,000 ดอลลาร์(491,857 บาท)สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจประกันการอยู่เกินวีซ่า เตรียมใช้จริงเดือนหน้าแล้ว
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(18 มี.ค)ว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯวันพุธ(18) ได้ประกาศเพิ่มรายชื่อประเทศใหม่อีก 12 ประเทศที่ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาขึ้นบัญชีต้องวางเงินค้ำประกันพร้อมไปกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจเพื่อเดินทางเข้าสู่สหรัฐฯ
ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่ เอธิโอเปีย เลโซโท มอริเชียส ตูนิเซีย เซเชลส์ โมซัมบิก
ประเทศเอเชียและโอเชียเนียได้แก่ ปาปัวนิวกีนี มองโกเลีย และ กัมพูชา
ประเทศยุโรปได้แก่ จอร์เจีย
ประเทศแถบทะเลแคริบเบียนและแดนละตินอเมริกาได้แก่ กรีนาดา นิการากัว
ทั้งนี้พลเมืองจาก 12 ชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจเข้าสู่สหรัฐฯจำเป็นต้องยื่นเงินค้ำประกันที่มีการจัดใน 3 ระดับตั้งแต่ 5,000 ดอลลาร์ (163,952 บาท) 10,000 ดอลลาร์ (327,905 บาท )และ15,000 ดอลลาร์ (491,857 บาท) อ้างอิงจาก DW News ของเยอรมัน ซึ่งการตั้งเงินค้ำประกันจะขึ้นอยู่แต่ละเคสของผู้ยื่นขอที่จะวินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่กงสุลอเมริกันระหว่างการสัมภาษณ์
อย่างไรก็ตามเงินค้ำประกันเหล่านี้จะถูกคืนกลับมาให้ผู้ยื่นขอในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าสหรัฐฯได้เดินทางเข้าสหรัฐฯและกลับออกมาตามเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น หรือในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าตัดสินใจไม่เดินทางเข้าสหรัฐฯหลังได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า เป็นข้อกำหนดใหม่ที่ประกาศใช้ครั้งแรกในปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกวาดล้างคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและการอยู่เกินวีซ่า อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่
และเมื่อรวมกับ 12 ชาติใหม่ล่าสุดส่งผลทำให้ปัจจุบันมีทั้งหมด 50 ประเทศทั่วโลกที่จำเป็นต้องยื่นเงินค้ำประกันสำหรับการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯที่จะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ยหลังจากนี้ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนโยบายได้บังคับใช้แล้วต่อประเทศส่วนใหญ่
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “เงินค้ำประกันวีซ่านั้นได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดจำนวนผู้ขอวีซ่าที่อยู่เกินกำหนดและลอบอาศัยอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐฯ”
อ้างอิงจากระทรวงพบว่า เกือบ 97% จากทั้งหมด 1,000 คนที่ได้ยื่นเงินค้ำประกันวีซ่าไม่ได้อยู่เกินกำหนดวีซ่า
DW ของเยอรมันแสดงความเห็นว่า อย่างไรก็ตามสำหรับชาติส่วนใหญ่ที่ถูกกำหนดให้ต้องวางเงินค้ำประกันนั้นพบว่า เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นจำนวนเงินที่สูง โดยเท่ากับรายได้โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีของชาติเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเป็นรายได้ตลอดทั้งปีรวมกัน 3 ปี– 4 ปีทีเดียว
ทั้งนี้ก่อนหน้าเมื่อมกราคม รัฐบาลทรัมป์ได้ประกาศจะหยุดพักชั่วคราวการพิจารณาวีซ่าเข้าเมืองสหรัฐฯ (immigrant visa) สำหรับ 75 ประเทศทั่วโลกที่มี “ไทย” และชาติสำคัญอื่นๆเป็นต้นว่า อียิปต์ บราซิล อัฟกานิสถาน และรัสเซีย
สื่อเยอรมันชี้ว่า การหยุดพักการพิจารณาหมายความว่า พลเมืองจากประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถเดินทางเข้าไปเพื่อพำนักร่วมสมาชิกครอบครัวและทำงานในสหรัฐฯได้
การหยุดพักวีซ่าเข้าเมืองสหรัฐฯส่งผลทำให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯสายพรรคเดโมแครตได้ออกมากดดันให้รัฐบาลทรัมป์สั่งยกเลิก