เบรกขาเสี้ยม! รบ.ญี่ปุ่นโต้แย้งการประเมินของสหรัฐฯ ที่อ้างว่าโตเกียวกำลัง 'เปลี่ยนแปลง' จุดยืนเรื่องไต้หวัน

รัฐบาลญี่ปุ่นปฏิเสธการประเมินของสหรัฐฯ ที่ระบุว่า ท่าทีของญี่ปุ่นเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การโจมตีไต้หวันโดยจีนนั้นสะท้อน "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ" ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างโตเกียวและวอชิงตันที่กำลังจะเกิดขึ้น
ความเห็นของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ เมื่อปลายปีที่แล้วที่ว่า การที่จีนโจมตีไต้หวันอาจกระตุ้นให้โตเกียวใช้ปฏิบัติการตอบโต้ทางทหาร สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อจีน ซึ่งยืนยันว่าเกาะไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของปักกิ่ง
แม้ว่า ทาคาอิจิ จะยืนยันว่า คำพูดของเธอเป็นไปตามนโยบายที่ญี่ปุ่นยึดถือมาอย่างยาวนาน แต่รายงานประจำปีของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ (18) ระบุว่า คำพูดของเธอ "แตกต่างอย่างมาก" จากถ้อยคำของผู้นำญี่ปุ่นในอดีต
"การประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้น ไม่ถูกต้อง" มินารุ คิฮาระ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น กล่าวในการแถลงข่าววันนี้ (19)
คิฮาระ กล่าวเสริมว่า ท่าทีของโตเกียวในการประเมินสถานการณ์ที่เรียกว่า "วิกฤตการณ์คุกคามการดำรงอยู่" ซึ่ง ทาคาอิจิ ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้วนั้น สอดคล้องกับจุดยืนของรัฐบาลญี่ปุ่นชุดก่อนๆ
การออกมาให้ข้อมูลขัดแย้งกันเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อการประชุมสุดยอดระหว่าง ทาคาอิจิ กับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันนี้ (19) ซึ่งมีปัญหาซับซ้อนอยู่แล้วจากข้อเรียกร้องของ ทรัมป์ ให้ญี่ปุ่นและพันธมิตรอื่นๆ ส่งเรือคุ้มกันไปยังช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถูกปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่จากสงครามกับอิหร่าน
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นตกต่ำที่สุดในรอบกว่าทศวรรษนับตั้งแต่ ทาคาอิจิ เอ่ยคำพูดเรื่องไต้หวันเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว โดยปักกิ่งเรียกร้องให้พลเมืองจีนงดการเดินทางไปญี่ปุ่น และระงับการส่งออกสินค้าที่สำคัญบางอย่างด้วย
การประเมินของสหรัฐฯ ระบุว่า จีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงของการดำเนินการบีบบังคับดังกล่าวไปจนถึงปี 2026 โดยมีเป้าหมายเพื่อลงโทษญี่ปุ่น และยับยั้งประเทศอื่นๆ ไม่ให้แสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในวิกฤตการณ์ไต้หวัน
รายงานยังสรุปว่า ปัจจุบันจีนยังไม่มีแผนที่จะบุกไต้หวันในปี 2027 และต้องการควบคุมเกาะแห่งนี้โดยไม่ใช้กำลังมากกว่า
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุเมื่อปลายปีที่แล้วว่า กองทัพสหรัฐฯ เชื่อว่าจีนกำลังเตรียมพร้อมที่จะเอาชนะในการทำสงครามยึดไต้หวันภายในปี 2027 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และกำลังปรับปรุงทางเลือกต่างๆ ในการยึดไต้หวันด้วย "กำลังอย่างสาหัส" หากจำเป็น
ที่มา: รอยเตอร์