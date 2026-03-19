โดนเล่นซะแล้ว!FBIเปิดสืบสวนผอ.ศูนย์ต้านก่อการร้าย เพิ่งลาออกประท้วง'ทรัมป์'ทำสงครามกับอิหร่าน

สำนักงานสอบสวนกลาง(FBI) เปิดการสืบสวน โจ เคนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายแห่งชาติ ตามคำกล่าวอ้างปล่อยข้อมูลลับรั่วไหว หนึ่งวันหลังจากเขาเพิ่งลาออกเมื่อวันอังคาร(17มี.ค.)ประท้วงกรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดศึกสงครามกับอิหร่าน
เว็บไซต์ข่าวสหรัฐฯ Semafor ในเครือหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ส รายงานอ้างแหล่งข่าว 4 คน ที่รับรู้โดยตรงเกี่ยวกับการสืบสวน เปิดเผยว่าการสืบสวน โจ เคนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายแห่งชาติ มุ่งเน้นไปที่คำกล่าวหาต่างๆนานา ว่าเขาแชร์ข้อมูลชั้นความลับอย่างไม่เหมาะสม
ในหนังสือลาออกของ เคนท์ เขียนว่า "อิหร่านไมได้เป็นภัยคุกคามจวนตัวต่อประเทศของเรา" และกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มสงครามเพราะแรงกดดันจากอิสราเอลกับล็อบบี้ยิสต์อเมริกาทรงอิทธิพลของอิสราเอล
แหล่งข่าว 4 คน อ้างว่าการสืบสวนมีขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าที่ เคนท์ ลาออกแล้ว โดยหนึ่งในนั้นบอกว่ามันมีขึ้นตั้งแต่หลายเดือนก่อน อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าบรรดาผู้ช่วยและพันธมิตรของทรัมป์ ประณาม เคนท์ ในทันที ว่าเป็นพวกปล่อยข่าวรั่ว หลังจากการลาออกของเขาเป็นที่รับรู้ของสาธารณะ
เคนท์ เปิดโปงเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยข้อมูลบิดเบือน โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลและสื่ออเมริกันบางกลุ่ม ได้ร่วมกันสร้างห้องแห่งเสียงสะท้อน (Echo Chamber) เพื่อลวงให้ประธานาธิบดีทรัมป์ เชื่อว่าอิหร่านเป็นภัยร้ายแรง และเปิดการโจมตีที่จะนำไปสู่ชัยชนะที่รวดเร็ว
เขาเปรียบเทียบว่าเป็นกลยุทธ์ดังกล่าว เป็นชุดเดียวกับที่เคยใช้หลอกลวงสหรัฐฯ จนถลำลึกในสงครามอิรักที่สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลในอดีต
เคนท์ ซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึกที่ผ่านสมรภูมิมาถึง 11 ครั้ง และเป็นสามีที่สูญเสียภรรยาในสงครามที่เขาเชื่อว่าถูกจัดฉากขึ้นโดยอิสราเอล ยังได้กล่าวทิ้งท้ายในจดหมาย ว่า เขาไม่สามารถสนับสนุนการส่งทหารอเมริกันรุ่นถัดไปไปสู้ตายในสงครามที่ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวอเมริกัน พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทบทวนทิศทางนโยบายต่างประเทศก่อนที่ประเทศจะดิ่งลงสู่ความเสื่อมถอยและความวุ่นวายไปมากกว่านี้
พวกนักวิเคราะห์ระบุว่าการลาออกของ เคนท์ ถือเป็นรอยร้าวครั้งใหญ่ภายในรัฐบาลทรัมป์ และอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในนโยบายต่างประเทศ รวมถึงสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อราคาน้ำมันและสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดโลก เนื่องจากสงครามครั้งนี้ถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมจากคนในระดับบริหารของหน่วยงานข่าวกรองเอง
(ที่มา:Semafor/mgronline)