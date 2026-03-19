ข่าวลืออาจเป็นจริง!USรุดสอบเรือบรรทุกเครื่องบินไฟไหม้ เป็นไปได้ทหารวางเพลิงเองไม่อยากไปรบอิหร่าน

กองทัพเรือสหรัฐฯกำลังสอบสวนว่าเหตุไฟไหม้บนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์ ฟอร์ด อาจเป็นการถูกจุดขึ้นโดยตั้งใจ ก่อความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของลูกเรือและความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน ระหว่างประจำการในตะวันออกกลาง
เหตุไฟไหม้ ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ซักรีดของเรือ กระตุ้นการสืบสวนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลอบก่อความเสียหาย ตามข้อมูลของหนังสือพิมพ์ดิ อินเตอร์เนชันแนล บิซิเนส ไทม์ส บ่งชี้ว่าพวกเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่า การกระทำของลูกเรือ ทั้งโดยเจตนาหรือจากความประมาทเลินเล่อ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่
เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์ ฟอร์ด ล่องลอยอยู่กลางทะเลมานานเกือบ 9 เดือน และล่าสุดถูกส่งเข้าประจำการในทะเลแดง ท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่าน อย่างไรก็ตามเวลานี้เรือลำนี้เตรียมล่องไปยังเกาะครีต ของประเทศกรีซ เพื่อทำการซ่อมแซมที่จำเป็น ตามหลังเหตุไฟไหม้
ถ้อยแถลงของกองทัพเรือสหรัฐฯระบุว่าไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณช่องระบายอากาศเครื่องอบผ้าในแผนกซักรีด และลามไปทั่วระบบระบายอากาศ โดยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าที่จะควบคุมเพลิงได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สื่อบางแห่งระบุว่าเหตุไฟไหม้กินเวลายาวนานกว่า 30 ชั่วโมงเลยทีเดียว
แม้ท้ายที่สุดแล้วจะควบคุมเพลิงได้ แต่หลายพื้นที่ของเรือได้รับความเสียหาย รายงานข่าวระบุว่าลูกเรือบางส่วนจำเป็นต้องหลับนอนบริเวณที่นอนชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถใช้งานที่พักของตนเองได้
ลูกเรือ 2 คนได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่เป็นอันตรายเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าระบบขับเคลื่อนของเรือและศักยภาพการสู้รบหลักๆ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
ความเป็นไปได้ของการลอบก่อความเสียหาย ดึงดูดความสนใจไปยังสภาพแวดล้อมบนเรือ การประจำการเป็นเวลานาน ความตึงเครียดจากการทำงานและประเด็นบำรุงรักษา กำลังถูกสืบสวนตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ในความเป็นไปได้ที่อาจเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว
รายงานข่าวต่างๆก่อนหน้านี้ระบุว่าลูกเรือหลายคนต้องพลาดงานศพ ต้องทนทุกข์กับปัญหาส้วมตันและขวัญกำลังใจก่อเหี่ยว หลังต้องล่องลอยอยู่กลางทะเลนานหลายเดือน บางรายถึงขั้นกำลังพิจารณาลาออกจากการเป็นทหารเรือเลยก็มี
มีรายงานบ่งชี้ว่าความผิดหวังในหมู่ลูกเรือ โดยเฉพาะกรณีถูกส่งเข้าประจำการในสงครามที่ส่อแววลากยาว อาจนำมาซึ่งการกระทำต่างๆที่ผิดระเบียบวินัย แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันในเรื่องนี้
(ที่มา:เฟิร์สโพสต์/กรีกซิตีไทม์ส)