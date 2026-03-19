ตายสิบเกิดแสน!อิหร่านกร้าวระบอบปกครองยังอยู่ดี แม้อิสราเอลเดินหน้าสังหารระดับผู้นำไม่หยุด

ระบอบการเมืองของอิหร่านยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการโจมตีทางทหารและปฏิบัติการลอบสังหารพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยอิสราเอล ตามคำประกาศกร้าวของอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราห์ในวันพุธ(18มี.ค.)
"สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีโครงสร้างการเมือง ที่สถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง" อารากชีกล่าว พูดถึงกรณีที่กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล สังหาร อาลิ ลาริจานี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านในวันอังคาร(17มี.ค.) "การมีหรือการขาดหายไปของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนี้"
เขาบอกต่อว่าการเปลี่ยนตัวผู้นำไม่ก่อความปั่นป่วนแก่การปกครองใดๆ "เราไม่มีผู้นำคนไหนที่สำคัญไปกว่าคนอื่นๆ และกระทั่งผู้นำเสียชีวิตแล้ว ใช่ ระบบยังคงทำงานต่อไปและจัดหาคนมาทดแทนทันที" เขากล่าว
อารากชี เตือนพวกเจ้าหน้าที่ว่าอาจตกเป็นเป้าหมายลอบสังหารท่ามกลางการสู้รบ "ทุกคนมีสิทธิ์ตกเป็นเป้าหมาย" เขากล่าว และระบุ "บุคคลทางการเมือง พลเมือง นักวิทยาศาสตร์ และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย ล้วนตกเป็นเป้าหมาย" พร้อมอ้างว่าอิสราเอลได้โจมตีโรงพยาบาลไปแล้ว 53 แห่ง เช่นเดียวกับโรงเรียนและพื้นที่ชุมชน "มีความเป็นไปได้กระทั่งว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอาจถูกโจมตี"
พูดถึงปฏิบัติการมหากาพย์โกรธา(Operation Epic Fury) อารากชี กล่าวว่า "อิหร่านไม่ได้เริ่มสงครามนี้" ให้คำนิยามว่ามันเป็น "สงครามของอเมริกา" และการตอบโต้ของอิหร่าน มุ่งเน้นไปที่ทรัพย์สินของสหรัฐฯในภูมิภาค "เมื่อสหรัฐฯโจมตีเรา กองทัพของเรา ไม่อาจโจมตีไปถึงดินแดนอเมริกา เพราะฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯในภูมิภาค"
อารากชี ระบุว่าอิหร่านไม่มีเจตนาโจมตีเป้าหมายพลเรือนในบรรดาชาติเพื่อนบ้าน "เราไม่ได้โจมตีเป้าหมายพลเรือนในประเทศเพื่อนบ้าน" พร้อมระบุ "ในบางพื้นที่อาจเป็นผลกระทบข้างเคียง ด้วยมีบุคลากรของอเมริกาบางส่วนย้ายเข้าไปอยู่ตามโรงแรมภายในตัวเมือง"
ในเรื่องความมั่นคงภายใน อารากชี บอกว่าเป็นสิ่งที่อิหร่านให้ความสำคัญสูงสุด "ประชาชนของเราคือเพื่อนที่ดีที่สุด สิ่งแรกและสิ่งที่ดีที่สุด เราต้องปกป้องพวกเขา" เขากล่าว และบอกว่าผลกระทบในระดับภูมิภาค มาจากการกระทำของสหรัฐฯ "ทั้งหมดนี้เป็นความผิดของอเมริกา"
เกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ อารากชี กล่าวว่าอิหร่านจะจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกับศัตรู "โดยธรรมชาติแล้ว เราจะไม่ยอมให้ศัตรูของเราใช้เส้นทางน้ำแห่งนี้" พร้อมเผยว่ามีบางประเทศกำลังติดต่อกับอิหร่าน ในเรื่องขอสัญจรผ่านอย่างปลอดภัย
เขายังได้เรียกร้องให้มีการเตรียมการสำหรับบริหารจัดการช่องแคบดังกล่าวในอนาคต "หลังจากสงคราม ก้าวย่างแรกเลย ควรมีการร่างหลักปฏิบัติใหม่ เพื่อที่การล่องเรืออย่างสันติ จะสามารถคงอยู่อย่างถาวร ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน"
ทั้งนี้ อารากชี ได้พูดถึงประเด็นความพยายามทางการทูตปิดท้ายว่า "อิหร่านไม่สนับสนุนการหยุดยิงชั่วคราว เราไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงหนึ่งใด" เขากล่าว พร้อมระบุข้อเสนอใดๆจำเป็นต้องรับประกันว่าความขัดแย้งจะยุติลงอย่างถาวรทั่วภูมิภาค และในนั้นรวมถึงจ่ายค่าเสียหายแก่อิหร่าน
อารากชี เผยว่ามีหลายประเทศที่อาจเข้ามามีบทบาทเป็นคนกลาง ในนั้นรวมถึงจีน "แน่นอนว่า จีน มีศักยภาพที่เข้มแข็ง" และบอกว่าอิหร่านจะพิจารณา "แนวคิดใดๆที่ตรงกับความต้องการของเรา"
(ที่มา:อัลจาซีราห์)