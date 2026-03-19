งานเข้า! สื่อแดนเสือเหลืองแนะ "นักท่องเที่ยวมาเลย์" เลื่อนแผนเที่ยววันหยุดอีฎิลฟิตริใน “ไทย” หวั่นตกค้างกลับประเทศไม่ได้หลังน้ำมันแห้งปั้มคนต่อคิวยาวเหยียด

เอเจนซีส์ – วิกฤตตะวันออกกลางพ่นพิษลามมาถึงการท่องเที่ยวหลังสื่อแดนเสือเหลืองแนะนักท่องเที่ยวมาเลย์ให้พิจารณาเลื่อนแผนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในช่วงวันหยุดอีฎิลฟิตริ ชี้เสี่ยงเกิดปัญหาความยากลำบากรวมไปถึงติดต้างกลับประเทศไม่ได้เพราะน้ำมันในปั้มของไทยแห้งคนยืนเข้าคิวต่อแถวยาวเหยียด
เดอะมาเลเซียน รีเซิร์ฟ (The Malaysian Reserve) ของมาเลเซียรายงานวานนี้(17 มี.ค)ว่า มีรายงานว่าสถานีบริการน้ำมันมากมายในจ.สตูล และที่เมืองหาดใหญ่ และอีกไม่กี่จุดที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเวลานี้ไม่มีน้ำมันหรือมีการใช้วิธีการปันส่วนโดยจำกัดการขายหลังวิกฤตตะวันออกลางหลังช่องแคบฮอร์มุซถูกเตหะรานสั่งปิดตามหลังปฎิบัติการ Epic Fury ของสหรัฐฯและอิสราเอลสังหารอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะฮ์ อาลี คาเมเนอี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านจำนวนมากเมื่อวันที่ 28 ก.พ ก่อนหน้า
มีรถราเป็นจำนวนมากขึ้นข้ามพรมแดนช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสร้างความวิตกว่าเจ้าหน้าที่ไทยอาจจะใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงการจำกัดการจำหน่ายน้ำมันให้กับรถต่างชาติ
หนึ่งในชาวแดนเสือเหลืองทำงานด้านบริการท่อเที่ยวอาศัยที่จ.สตูล อับดุล ฮาลิม ออธมาน (Abdul Halim Othman) แสดงความเห็นกับสื่อ Utusan Malaysia ว่า มีปั้มน้ำมันเป็นจำนวนมากจำกัดการขายน้ำมันให้แค่ 500 บาท (60 ริงกิตมาเลเซีย)ต่อคันเท่านั้น
“สำหรับรถมอเตอร์ไซค์สามารถเติมได้แค่ 50 บาท( 6 ริงกิตมาเลเซีย)ต่อคัน ทำให้นักขับควรมั่นใจว่ามีน้ำมันเพียงพอตลอดการเดินทาง”
และเสริมต่อว่า “หากพวกเขาวางแผนขับไปไกลถึง 300 กิโลเมตร เช่น กระบี่ หรือ ภูเก็ต ห่างจากพรมแดนมาเลเซีย บรรดานักขับแดนเสือเหลืองสมควรรีบเติมหลังใช้ไปแล้วราว 3 ใน 4 ของถังและอย่ารอจนกว่าเกือบหมดถังเพราะพวกเราไม่รู้ว่าอาจอะไรขึ้นบ้าง”
นอกจากนี้อับดุล ฮาลิมยังแนะนำว่า นักท่องเที่ยวแดนเสือเหลืองที่ยังไม่ได้จองสมควรต้องเลื่อนแผนการเดินทางออกไป
โดยแสดงความเห็นว่า การเลื่อนการเดินทางอาจสามารถลดความเสี่ยงต่อการพบกับความยากลำบากในการซื้อน้ำมันหากว่าเกิดปัญหาการติดขัดในบางพื้นที่
เดอะมาเลเซียน รีเซิร์ฟรายงานว่า ขณะเดียวกันคนขับรถตู้ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ฮาฟิส(Hafis) ยอมรับว่า มีปัญหาในการต้องซื้อน้ำมันและชี้ว่ามีการจำกัดการขายน้ำมันให้นักขับ
การแห่เติมน้ำมันส่งผลทำให้มีปั้มน้ำมันเป็นจำนวนมากจำกัดการขาย และมีสถานีจำหน่ายน้ำมันบางส่วนน้ำมันแห้งปั้มและต้องปิดการให้บริการชั่วคราว
ประธานนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาล ไทยอาเซียน อัยดา อูเจ๊ะ( Aida Oujeh) แสดงความเห็นว่า ราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงและการขาดแคลนน้ำมันส่งผลกระทบต่อการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในไทย
และเปิดเผยว่า การจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวมาเลเซียในช่วงเทศกาลอีฎิลฟิตริมีแค่ 40% เท่านั้น
ทั้งนี้ตามปกติในช่วงเทศกาลวันหยุด โรงแรมต่างๆในพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วไทยโดยเฉพาะที่หาดใหญ่มักถูกจองจนเต็ม