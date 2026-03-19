เป็นเรื่อง! โทรเลขการทูตรั่วชี้หวั่น “สถานทูตอเมริกัน” ทั่วโลกโดนโจมตีเซ่นพิษสงครามอิหร่านสั่งให้ตรวจสอบความมั่นคงรายงานกลับ "วอชิงตัน" ทันที

เอเจนซีส์ – สื่อเปิดเผยโทรเลขการทูตที่รั่วออกมาพบสถานทูตอเมริกันทั่วโลกโดนสั่งการให้ตรวจสอบความมั่นคงตามหลังสถานทูตสหรัฐฯในอิรักโดนโจมตีวันอังคาร(17 มี.ค)หลังก่อนหน้าเคยตกเป็นเป้าที่คูเวตและซาอุดีอาระเบียจากการตอบโต้โดยฝีมืออิหร่าน
NBC News ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(18 มี.ค)ว่า โทรเลขการทูตที่รั่วออกมาภายนอกและ NBC News ได้เห็นพบว่า เป็นโทรเลขสั่งการวันอังคาร(17)โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯมายังสถานทูตอเมริกันและสถานกงสุลอเมริกันที่ตั้งอยู่ทั่วโลกให้เริ่มตรวจสอบความมั่นคงในทันทีห้ามรอช้า
เป็นการสั่งการโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้านการบริหาร เจสัน อีแวนซ์ (Jason Evans) และลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ เนื้อหาสั่งให้สถานทูตอเมริกันตรวจสอบความมั่นคง “ทันที” โดยอ้างไปถึงสถานการณ์ที่ยังคงไม่นิ่งในตะวันออกกลางและผลกระทบที่จะตามมา
โทรเลขการทูตยังสั่งการให้ที่ทำการทูตทุกแห่งให้รายงานแนวทางการปฎิบัติด้านความมั่นคงกลับไปยังวอชิงตันโดยด่วน พร้อมแจ้งพลเมืองสหรัฐฯที่ใดที่เหมาะสม โดยอ้างอิงไปถึงการไม่มีสองมาตรฐานที่เป็นนโยบายของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯเองที่ชี้ไปถึงความสำคัญของข้อมูลความปลอดภัยที่ต้องแจ้งให้พลเมืองสหรัฐฯรับทราบ
การสั่งการสถานทูตอเมริกันทั่วโลกตรวจสอบความปลอดภัยนี้ถูกรายงานครั้งแรกจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์
วันอังคาร(17)กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงโดรนและมิสไซล์โจมตีสถานทูตอเมริกันในกรุงแบกแดด อิรัก อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ พบว่ามีการยิงในลักษณะวิถีโค้งที่โดนสกัดไว้ได้ ไม่มีการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรง
ขณะที่สถานทูตอเมริกันในคูเวตและซาอุดีอาระเบียต่างตกเป็นเป้าการโจมตีแก้แค้น
ห่างไปที่ยุโรปเหนือเกิดระเบิดที่สถานทูตอเมริกันในกรุงออสโล นอร์เวย์ คดีนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนอร์เวย์ชี้ว่า อาจเป็นการกระทำตั้งใจที่อาจเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
และก่อนหน้าที่สหรัฐฯจะเริ่มเปิดฉากการโจมตีอิหร่าน วอชิงตันสั่งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในอิสราเอลให้เดินทางออกไปทันทีเพื่อความปลอดภัย