จีนแนะไต้หวันศิโรราบเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

ในวันพุธ (18 มี.ค.) จีนได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าจะเป็นความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ไต้หวัน หากไต้หวันตกลงยอมอยู่ภายใต้การปกครองของปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการโน้มน้าวให้เกาะแห่งนี้เห็นถึงประโยชน์ของการ "รวมชาติ" ซึ่งไต้หวันปฏิเสธมานานแล้ว
รัฐบาลทั่วโลกกำลังเร่งหาแหล่งพลังงานทางเลือกในช่วงสงครามในตะวันออกกลางและการตัดขาดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญ
ไต้หวัน ซึ่งเคยได้รับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากกาตาร์ และไม่พึ่งพาพลังงานจากจีนเลย เคยบอกว่า ได้จัดหาแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับไว้ใช้งานไปอีกหลายเดือนข้างหน้าแล้ว รวมถึงจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในระดับนานาชาติของเกาะแห่งนี้
เฉิน ปินฮวา โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน กล่าวกับผู้สื่อข่าวในปักกิ่งว่า "การรวมชาติอย่างสันติ" จะนำมาซึ่งการปกป้องความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรของไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น โดยมี "มาตุภูมิที่เข้มแข็ง" เป็นผู้ค้ำประกัน
“เรายินดีที่จะมอบความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่มั่นคงและเชื่อถือได้แก่ชาวไต้หวัน เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น” เขากล่าว
รัฐบาลไต้หวันยังไม่มีการตอบสนองต่อคำกล่าวนี้ในทันที โดยปฏิเสธข้ออ้างอธิปไตยของปักกิ่งและกล่าวว่ามีเพียงประชาชนชาวเกาะเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้
ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ กล่าวในการประชุมพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในกรุงไทเปในวันพุธว่า การจัดหาพลังงานสำหรับเดือนนี้และเดือนหน้าได้รับการรับประกันแล้ว และตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะมีการนำเข้าก๊าซจากสหรัฐฯ มากขึ้น
“ไต้หวันได้ใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายและมาจากหลายแหล่งในการนำเข้าพลังงาน” ไล่กล่าว ตามแถลงการณ์ของพรรค
จีนเสนอให้ไต้หวันปกครองตนเองภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” มานานแล้ว หากไต้หวันยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของปักกิ่ง ซึ่งไม่มีพรรคการเมืองใหญ่ใดในไต้หวันสนับสนุน
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวซินหัวของจีนได้เผยแพร่แผนที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีที่ไต้หวันจะได้รับหลัง "การรวมชาติ" ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ แต่ระบุว่าเกาะแห่งนี้จะต้องถูกปกครองโดย "ผู้รักชาติ"
ทั้งนี้ จีนไม่เคยละทิ้งแนวทางการใช้กำลังเพื่อนำไต้หวันมาอยู่ภายใต้การควบคุมของตน
จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้สั่งห้ามการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงจนถึงอย่างน้อยสิ้นเดือนมีนาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อพยายามป้องกันการขาดแคลนภายในประเทศ แหล่งข่าวระบุว่า การส่งออกดังกล่าวลดลงจากที่ปีที่แล้วมีมูลค่ารวม 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา รอยเตอร์