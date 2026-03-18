เจออีกรอบ! สหรัฐฯส่งเครื่องบินทิ้ง "ระเบิดเจาะบังเกอร์ GBU-72" โจมตีไซโลเก็บมิสไซล์ใต้ดินอิหร่านใกล้ “ช่องแคบฮอร์มุซ” ที่ส่งเชื้อเพลิงออกไปทั่วโลกระหว่างมีเรือแค่ 90 ลำเตหะรานยอมให้ผ่าน

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯล่าสุดส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเจาะบังเกอร์ GBU-72หนัก 5,000 ปอนด์ที่ไซโลมิสไซล์ใต้ดินใกล้ช่องแคบฮอร์มุซวันอังคาร(17 มี.ค) ขณะที่ช่องแคบชื่อดังยังคงปิดต่อไปมีเรือแค่ 90 ลำรวมเรือขนน้ำมันได้รับอนุญาตให้สามารถผ่านไปได้ส่วนใหญ่เป็นเรือที่เกี่ยวข้องเตหะรานและโดนตะวันตกคว่ำบาตรท่ามกลางปัญหาเชื้อเพลิงขาดแคลนไปทั่วโลก
นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(17 มี.ค)ว่า การโจมตีครั้งใหม่ถูกประกาศโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สงครามกับอิหร่านและทำให้การขนส่งเชื้อเพลิงและสินค้าที่ต้องผ่านอ่าวเปอร์เซียกลายเป็นอัมพาต
“ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้ากองกำลังสหรัฐฯประสบความสำเร็จในการใช้ระเบิดหนัก 5,000 ปอนด์เจาะพิกัดที่ตั้งไซต์มิสไซล์อิหร่านที่แข็งแกร่งตั้งไปตลอดตามแนวชายฝั่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ” กองบัญชาการกล่าวผ่านแถลงการณ์บนแพตฟอร์ม X เมื่อเวลา 19.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯวานนี้(17)
เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันอังคาร(17) นิวยอร์กโพสต์กล่าว
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษในวันพุธ(18)พบว่า มีเรือราว 90 ลำรวมเรือบรรทุกน้ำมันสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่เริ่มของสงครามอิหร่านที่เตหะรานยังคงสามารถส่งออกน้ำมันหลายล้านบาร์เรลในช่วงเวลาที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดตาย อ้างอิงจากข้อมูลการค้าและทางน้ำ
เรือส่วนใหญ่ที่ผ่านเป็นเรือขนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยคิดเป็น 1 ใน 5 ของน้ำมันดิบทั่วโลกแต่ทว่าการจราจรทางการค้าโลกที่สำคัญนี้ต้องหยุดชั่วคราวมาตั้งแต่ต้นมีนาคมหลังสงครามอิหร่านเกิดปะทุ
นิวยอร์กโพสต์ชี้ว่า ช่องแคบฮอร์มุซปิดลงโดยทันทีหลังเตหะรานวางทุ่นระเบิด โดรน และเรือ คิดเป็น 27% ของพลังงานที่ส่งมาทางน้ำระดับโลกและทำให้ราคาน้ำมันพุ่งเกิน 100 ดอลลาร์/บาร์เรลไป
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM กล่าวผ่านแถลงการณ์ต่อว่า “มิสไซล์ต่อต้านเรืออิหร่านในไซโลเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อการขนส่งระหว่างประเทศในช่องแคบ (ช่องแคบฮอร์มุซ)”
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยกับ CNN ต่อว่า ระเบิดที่ใช้ในปฎิบัติการโจมตีคือ ระเบิดเจาะบังเกอร์ the GBU-72 Advanced 5K Penetrator ที่ใช้ครั้งแรกจากเครื่องบินสหรัฐฯเมื่อปี 2021
แบรด คูเปอร์ (Brad Cooper) ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM กล่าวในแถลงการณ์ทางวิดีโอคลิปในวันจันทร์(16) สหรัฐฯจะยังคงทำลายอย่างรวดเร็วต่อความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือทั้งในและรอบช่องแคบฮอร์มุซ”
และเสริมว่า “พวกเรายังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและพวกเราจะยังคงเฝ้าระวังต่อศัตรู”