ทรัมป์เคือง! จวกนาโตโง่มากที่ไม่ช่วยมะกัน บอกจะจำไว้ไม่ลืมแน่

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคาร (17 มี.ค.) ว่าสหรัฐฯ ได้รับแจ้งจากพันธมิตรนาโตส่วนใหญ่ว่าพวกเขาไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่าน ซึ่งทรัมป์บอกว่าเป็น "ความผิดพลาดที่โง่เขลามาก"
แต่ทรัมป์ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะลงโทษพันธมิตรนาโตสำหรับจุดยืนของพวกเขา ขณะตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรี มิเชล มาร์ติน แห่งไอร์แลนด์ เนื่องในวันเซนต์แพทริก
ทรัมป์กล่าวว่าประเทศสมาชิกนาโตสนับสนุนสงครามร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งขณะนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สามแล้ว แม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตาม
"ผมคิดว่านาโตกำลังทำผิดพลาดแบบโง่เขลามาก" ทรัมป์กล่าว
"ทุกคนเห็นด้วยกับเรา แต่พวกเขาไม่ต้องการช่วยเหลือ และเรา ในฐานะสหรัฐฯ ต้องจดจำเรื่องนี้ไว้ให้ดี เพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก" ทรัมป์กล่าว
ส่วนเรื่องที่ว่าจะตอบโต้พันธมิตรนาโตที่ลังเลจะให้ความช่วยเหลือหรือไม่นั้น ทรัมป์บอกว่า "ยังไม่ได้คิดอะไรอยู่ในใจตอนนี้"
ในอดีต ประธานาธิบดีเคยขู่ว่าจะถอนสหรัฐฯ ออกจากนาโต แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นขณะให้สัมภาษณ์ในวันอังคาร
ทรัมป์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันดูแลช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 20 เปอร์เซ็นต์ของโลก หลังจากที่อิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลโดยใช้โดรน ขีปนาวุธ และทุ่นระเบิดเพื่อปิดช่องทางเดินเรือสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่พันธมิตรของสหรัฐฯ หลายประเทศระบุเมื่อวันจันทร์ว่า พวกเขาไม่มีแผนจะส่งเรือไปช่วยเปิดช่องแคบในทันที ซึ่งเป็นการปฏิเสธคำขอความช่วยเหลือทางทหารจากทรัมป์อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เขียนบน Truth Social ว่า "เนื่องจากเราประสบความสำเร็จทางทหารอย่างมาก เราจึงไม่ 'ต้องการ' หรือปรารถนาความช่วยเหลือจากประเทศนาโตอีกต่อไป - เราไม่เคยต้องการเลย!" เขาพูดอ้อมๆ ถึงญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้เป็นพิเศษ
ชีลา สมิธ นักวิจัยอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสภาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Council on Foreign Relations) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของสหรัฐฯ กล่าวว่า การที่ทรัมป์เรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐฯ เข้าร่วมนั้น “เป็นการทดสอบอย่างแน่นอน” ไม่ใช่แค่สำหรับผู้นำของประเทศเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธมิตรของพวกเขากับสหรัฐฯ ด้วย
“ฉันคิดว่าสงครามครั้งนี้ไม่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือออสเตรเลีย แต่การเรียกร้องให้กองกำลังพันธมิตรสนับสนุนสหรัฐฯ โดยไม่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสงครามก่อนนั้น จะไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศใดๆ เหล่านั้น” เธอกล่าว
เธอยังกล่าวอีกว่า ญี่ปุ่น “ระมัดระวังเป็นอย่างมาก” เกี่ยวกับวิธีการจัดกำลังกองกำลังป้องกันตนเอง
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า โตเกียวจะ “ตัดสินใจอย่างเหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากสิ่งที่ญี่ปุ่นสามารถทำได้ภายในกรอบกฎหมายของตน”
ทาคาอิจิมีกำหนดเดินทางไปวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี สมิธตั้งข้อสังเกตว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะเป็น "หัวข้อที่ยากลำบาก" สำหรับเธอในเวลานั้น
"ฉันไม่คิดว่าเธอจะสามารถทำให้ (ทรัมป์) พอใจได้ในแง่ของการส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปยังภูมิภาคนี้โดยทันที" สมิธกล่าวเสริม
"แต่เราควรจำไว้ว่า ในอดีต เรือกวาดทุ่นระเบิดของญี่ปุ่นเคยกวาดล้างทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบฮอร์มุซ แต่เฉพาะในยามสงบเท่านั้น หลังจากความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้ว"
ที่มา รอยเตอร์