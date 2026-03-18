อิหร่านสาด 'ขีปนาวุธหัวรบคลัสเตอร์' แตกกระจายวงกว้างถล่มเทลอาวีฟ แก้แค้นหน.หน่วยความมั่นคง 'ลาริจานี' ถูกยิวปลิดชีพ

สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานเมื่อวันพุธ (18 มี.ค.) ว่า อิหร่านได้เปิดฉากยิงโจมตีกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลด้วยขีปนาวุธติดหัวรบแบบกระจายหลายหัว (cluster warheads) เพื่อตอบโต้การลอบสังหาร อาลี ลาริจานี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านโดยอิสราเอล
การโจมตีเมื่อคืนวันอังคาร (17) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายในชุมชนใกล้กับเทลอาวีฟซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสำคัญหลายแห่ง ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในอิสราเอลจากสงครามครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 14 ราย
ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐระบุว่า อาวุธที่ใช้ได้แก่ ขีปนาวุธ Khorramshahr 4 และ Qadr ซึ่งทั้งสองแบบมีหัวรบหลายหัว
อิสราเอลกล่าวอ้างว่า อิหร่านใช้หัวรบแบบกระจายหลายหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งหัวรบเหล่านี้จะแตกออกเป็นระเบิดขนาดเล็กหลายลูกกลางอากาศ และกระจายไปในพื้นที่กว้างขวาง ทำให้ยากต่อการสกัดกั้น
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งตกในพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บูเชห์ร (Bushehr) ของอิหร่านเมื่อเย็นวันอังคาร (17) แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผู้บาดเจ็บ ตามที่อิหร่านได้แจ้งต่อทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
ราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการ IAEA ย้ำข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์
อิสราเอลและสหรัฐฯ อ้างว่า การป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีที่พวกเขาเริ่มขึ้นเมื่อกว่า 2 สัปดาห์ก่อน ซึ่งส่งผลให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนเสียชีวิต
รัฐบาลเตหะรานยืนยันในวันอังคาร (17) ว่า ลาริจานี เสียชีวิตแล้ว โดยเขาถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดที่ตกเป็นเป้าหมายนับตั้งแต่วันแรกของสงครามที่สหรัฐฯ ร่วมมือกับอิสราเอล ซึ่งได้สังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งลาริจานี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ระบุว่า บุตรชายของ ลาริจานี และรองประธาน อาลีเรซา บายัต ก็เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อคืนวันจันทร์ (16)
การสังหารเป้าหมายเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านยังไม่มีทีท่าว่าจะลดระดับลง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่งเปิดเผยว่า โมจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่กลุ่มชาติผู้ไกล่เกลี่ยได้ส่งมายังกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับการ "ลดความตึงเครียด หรือหยุดยิงกับสหรัฐอเมริกา"
คอเมเนอี ย้ำว่า "ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับสันติภาพ จนกว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะยอมจำนน ยอมรับความพ่ายแพ้ และจ่ายค่าชดเชย" ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว
แหล่งข่าวคนนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า คอเมเนอี ซึ่งยังไม่ปรากฏตัวในภาพถ่ายหรือทางโทรทัศน์นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดาที่ถูกสังหาร ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือผ่านทางไกล
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Mizan ของศาลยุติธรรมอิหร่านรายงานเมื่อวันพุธ (18) ว่า อิหร่านได้ประหารชีวิตชายคนหนึ่งที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสอดแนมให้อิสราเอล
ชายคนดังกล่าวซึ่งระบุชื่อว่า คูโรช เคย์วานี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานส่งมอบภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญๆ ในอิหร่านแก่หน่วยข่าวกรองมอสสาดของอิสราเอล
ด้านกองทัพสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันอังคาร (17) ว่า ได้โจมตีเป้าหมายตามแนวชายฝั่งของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซด้วยระเบิด "ทำลายบังเกอร์" (bunker busters) อันทรงพลัง เนื่องจากขีปนาวุธต่อต้านเรือของอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศในบริเวณนั้น
ที่มา: รอยเตอร์