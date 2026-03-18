สหภาพยุโรปจะช่วยเปิดท่อส่งน้ำมันที่ถูกปิดกั้นในยูเครน

เออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานสหภาพยุโรป กล่าวเมื่อวันอังคาร (17 มี.ค.) ว่าสหภาพยุโรปจะช่วยเปิดท่อส่งน้ำมันที่เสียหาย ซึ่งสูบน้ำมันจากรัสเซียผ่านยูเครนไปยังฮังการี หลังจากที่บูดาเปสต์กล่าวหาเคียฟถ่วงเวลาการซ่อมแซม
ความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาท่อส่งน้ำมัน นายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน ของฮังการี หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อขัดขวางเงินกู้ 90 พันล้านยูโร (104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่ยูเครน รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อรัสเซีย
เออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน และอันโตนิโอ คอสตา ประธานสภาสหภาพยุโรป ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน แสดงความหวังว่า "การซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว" ของท่อส่งน้ำมันจะช่วยให้สหภาพยุโรปสามารถดำเนินการต่อไปได้ "อย่างทันท่วงที" กับเงินกู้และมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป
“สหภาพยุโรปได้เสนอความช่วยเหลือด้านเทคนิคและเงินทุนแก่ยูเครน ชาวยูเครนก็ยินดีและยอมรับข้อเสนอนี้” เธอกล่าวในแถลงการณ์ที่เผยแพร่พร้อมกับจดหมายและคำตอบของเซเลนสกี
“ผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที” เธอกล่าว
ด้านนายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน ของฮังการี กล่าวว่า จุดยืนของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลง เขาได้พูดคุยกับคอสตาและนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ต ฟิโก แห่งสโลวาเกีย ซึ่งประเทศของเขาก็ได้รับน้ำมันผ่านทางท่อส่งนี้เช่นกัน
“หากประธานาธิบดีเซเลนสกีต้องการเงินจากบรัสเซลส์ ท่อส่งน้ำมันดรูซบาต้องเปิดใช้งานอีกครั้ง” ออร์บานกล่าวในวิดีโอเฟซบุ๊ก “ไม่มีน้ำมัน ไม่มีเงิน” เขากล่าว
ฮังการีและสโลวาเกีย ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล กล่าวหาว่ายูเครนจงใจชะลอการเปิดท่อส่งน้ำมันดรูซบาอีกครั้ง ซึ่งเคียฟกล่าวว่าได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียในเดือนมกราคม
ยูเครนต่อต้านข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่จะช่วยให้การไหลของน้ำมันกลับมาอีกครั้ง เซเลนสกีเรียกการเชื่อมโยงประเด็นท่อส่งน้ำมันกับการสนับสนุนการทำสงครามต่อต้านการรุกรานของรัสเซียว่าเป็นการ "ข่มขู่"
แต่จดหมายที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าผู้นำยูเครนยอมอ่อนข้อลง ขณะที่สหภาพยุโรปเพิ่มแรงกดดันเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
เซเลนสกีกล่าวว่าเขายอมรับ "การสนับสนุนทางเทคนิคและเงินทุนที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันให้แล้วเสร็จ" และจะขอให้ประธานบริษัทน้ำมันและก๊าซของรัฐยูเครนอย่างนาฟโทกาซ "ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป" กับสหภาพยุโรป
ทั้งนี้ บรรดาผู้นำสหภาพยุโรปเตรียมจะจัดการประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดีนี้
สงครามในตะวันออกกลางทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมองหาวิธีที่จะปล่อยน้ำมันออกสู่ตลาดมากขึ้นเพื่อลดราคา
ออร์บาน พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียในสหภาพยุโรป ได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศสมาชิก 27 ประเทศระงับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและก๊าซของรัสเซียเพื่อรับมือกับราคาที่สูงขึ้น
ข้อพิพาทเรื่องท่อส่งน้ำมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำชาตินิยมของฮังการีเพิ่มการโจมตีทางการเมืองต่อยูเครนก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติที่ดุเดือดในวันที่ 12 เมษายน
ที่มา เอเอฟพี