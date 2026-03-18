ไม่ไหวอย่าฝืน! นายกฯ เบลเยียมเรียกร้อง EU ฟื้นสัมพันธ์กับ 'รัสเซีย' เพื่อเข้าถึงพลังงานราคาถูกอีกครั้ง

นายกรัฐมนตรี บาร์ต เดอ เวเฟอร์ แห่งเบลเยียม ได้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากเรียกร้องให้สหภาพยุโรป (อียู) ปรับปรุงความสัมพันธ์กับมอสโก และฟื้นฟูการเข้าถึงพลังงานราคาถูกจากรัสเซีย เนื่องจากกลุ่มประเทศสมาชิกกำลังเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งทวีความรุนแรงโดยสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ L’Echo ของเบลเยียมที่ตีพิมพ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เดอ เวเฟอร์ กล่าวว่า กลยุทธ์สองด้านของยุโรปในการติดอาวุธให้เคียฟ และบีบเศรษฐกิจของรัสเซียนั้น "ล้มเหลว"
“เนื่องจากเราไม่สามารถข่มขู่ [ประธานาธิบดีวลาดิมีร์] ปูติน ด้วยการส่งอาวุธไปยังยูเครน และเราไม่สามารถบีบเขาในทางเศรษฐกิจได้หากปราศจากการสนับสนุนจากสหรัฐฯ จึงเหลือเพียงวิธีเดียวก็คือ การทำข้อตกลง” เขากล่าว
เดอ เวเฟอร์ เอ่ยเสริมว่า “เราต้องทำให้ความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นปกติ และกลับมาเข้าถึงพลังงานราคาถูกได้อีกครั้ง นั่นเป็นเรื่องสามัญสำนึก” โดยอ้างว่าผู้นำยุโรปเห็นด้วยกับเขาเป็นการส่วนตัว แต่ “ไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆ”
คาจา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป โต้แย้งโดยบอกกับรอยเตอร์ว่า เธอ “ไม่เห็นความต้องการเช่นนั้น” ในเชิงลับ และอ้างว่าจะเกิด “สงครามมากขึ้น” หากอียูกลับไปใช้ “แนวทางเดิมๆ”
แดน จอร์เกนเซน กรรมาธิการด้านพลังงานของสหภาพยุโรป กล่าวไปไกลกว่านั้น โดยประกาศว่า อียูจะไม่นำเข้า “แม้แต่โมเลกุลเดียวจากรัสเซีย” ในอนาคต
แม้แต่ แม็กซิม เปรโวต์ รัฐมนตรีต่างประเทศของ เดอ เวเฟอร์ เองก็ยังแสดงท่าทีห่างเหิน โดยระบุว่า การพูดถึงการปรับความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นการส่งสัญญาณ "ความอ่อนแอ"
นายกรัฐมนตรีเบลเยียมได้ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยระบุว่า คำพูดของเขาถูกตีความเกินจริง โดยอ้างว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้ "คืนดีกับรัสเซีย" ในตอนนี้ แต่กำลังพูดถึงการทำให้ความสัมพันธ์เป็นปกติ หลังจากมีข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน
ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหภาพยุโรปและภาคอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากการแยกตัวทางพลังงานออกจากมอสโก โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โฟล์คสวาเกนประกาศจะลดจำนวนพนักงาน 50,000 ตำแหน่งในเยอรมนี หลังจากกำไรลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในปี 2025 โดยอ้างถึงต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและแรงกดดันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน มอสโกได้เยาะเย้ยจุดยืนของบรัสเซลส์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทูตพิเศษของเครมลิน คิริลล์ ดมิทรีฟ กล่าวเมื่อวันอังคาร (17) ว่า สหภาพยุโรปเริ่มตระหนักแล้วว่า “การตัดสินใจด้านพลังงานที่เลวร้ายได้สร้างความเสี่ยงมหาศาล” เขายังคาดการณ์ว่า ราคาก๊าซทั่วทั้งกลุ่มอียูจะสูงขึ้น “อย่างน้อย 100% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้” พร้อมเสริมว่ายุโรปจะ “ต้องขอซื้อก๊าซจากรัสเซียเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”
ที่มา: RT