สะเทือนเปโตรดอลลาร์!CNNตีข่าว8ชาติกำลังเจรจากับอิหร่าน ขอซื้อน้ำมันดิบด้วยเงินหยวนแลกผ่านฮอร์มุซ

มีรายงานว่า อิหร่าน กำลังพูดคุยกับ 8 ชาติ ที่ขออนุญาตผ่านช่องแคบฮอร์มุซ บนเงื่อนไขซื้อขายน้ำมันดิบด้วยสกุลเงินหยวนของจีน ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันอังคาร(17มี.ค.)
ซีเอ็นเอ็นรายงานอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอิหร่าน ระบุว่า "อิหร่านกำลังพูดคุยกับประเทศนอกตะวันออกกลาง 8 ชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนออนุญาตให้เดินทางผ่านอย่างปลอดภัย สำหรับน้ำมันดิบที่ซื้อขายด้วยสกุลเงินหยวน" แหล่งข่าวเน้นย้ำด้วยว่า "ไม่นับรวมมาตรการปิดกั้นในปัจจุบัน อิหร่านเองก็กำลังพิจารณาแผนการต่างๆอย่างครอบคลุมกว่าเดิม สำหรับบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบ"
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวไม่ได้ระบุชื่อทั้ง 8 ประเทศ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่าน ภายใต้เงื่อนไขการทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวน
ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนหลายแห่ง รายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาอนุญาตให้เรือต่างๆที่บรรทุกน้ำมันดิบที่ซื้อขายด้วยสกุลเงินหยวน ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งบางประเทศก็ดูเหมือนจะขานรับต่อการเจรจาภายใต้การทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินของจีน
ในขณะที่ยังไม่มีคำยืนยันว่าพวกเขาดำเนินธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวนหรือไม่ แต่เรือของหลายประเทศ อย่างปากีสถานและอินเดีย ประสบความสำเร็จในการล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลอิหร่าน เรือเหล่านี้ใช้เส้นทางใกล้กับชายฝั่งอิหร่าน ล่องผ่านช่องแคบ ซึ่งปกติแล้วเรือต่างชาติไม่ค่อยใช้เส้นทางดังกล่าวนัก หากเป็นกรณีแวดล้อมปกติ
พวกผู้เชี่ยวชาญมองว่า ดูเหมือนอิหร่านจะอนุญาตให้เรือของบางประเทศสัญจนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ บนพื้นฐานของเงื่อนไขบางอย่างเฉพาะเจาะจงหรือผลประโยชน์ต่างๆนานา
แฮร์ริสัน เพรตตี รองผู้อำนยวยการโครงการริเริ่มความโปร่งใสทางทะเลแห่งเอเชีย แห่งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ ระบุ "การใช้เส้นทางนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวกับกับการที่อิหร่านอนุมัติอย่างเจาะจงสำหรับเรือที่ล่องผ่านช่องแคบ มันบ่งชี้ว่าอิหร่าน ซึ่งควบคุมปฏิบัติการในฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเปิดเส้นทางสัญจรใหม่สำหรับชาติพันธมิตร แทนการโจมตีเรือที่ใช้เส้นทางทั่วไป ด้วยโดรน ขีปนาวุธและทุ่นระเบิด"
นาตาชา คาเนวา นักวิเคราะห์จากเจพีมอร์แกน แสดงความคิดเห็นว่า "สถานการณ์นี้ก่อระบบควบคุมช่องแคบ ที่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทางการเมืองกับอิหร่าน"
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น)