แหล่งข่าวชี้! จีนอนุมัติให้บริษัทหลายแห่งซื้อชิป AI รุ่น H200 จาก Nvidia ได้แล้ว

เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia กล่าวในการแถลงข่าวที่เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนียวานนี้ (17 มี.ค.) ว่า บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้รับใบอนุญาตสำหรับ "ลูกค้าจำนวนมากในจีน" สำหรับการสั่งซื้อชิปรุ่น H200 และบริษัทได้รับคำสั่งซื้อมาจาก "หลาย" บริษัทแล้ว
Nvidia รอใบอนุญาตจากทั้งสหรัฐฯ และจีนมาเป็นเวลาหลายเดือน โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากสหรัฐฯ บางส่วนแล้ว และแหล่งข่าวเผยว่า ขณะนี้ Nvidia ยังได้รับใบอนุญาตสำหรับลูกค้าจำนวนมากในจีนจากรัฐบาลปักกิ่งแล้วเช่นกัน
โฆษกสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวว่า พวกเขา "ยังไม่ทราบรายละเอียด" และขอให้สอบถามไปยัง "หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" แทน
หวง เสริมว่า Nvidia กำลังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มการผลิตชิป H200 อีกครั้ง หลังจากที่ต้องหยุดการผลิตเนื่องจากอุปสรรคด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ และจีน ตามรายงานของ Financial Times เมื่อเดือนที่แล้ว
CNBC รายงานเมื่อวันอังคาร (17) ว่า หวง ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อแห่งนี้ว่า บริษัทได้รับ "ไฟเขียว" จากทั้งสหรัฐฯ และจีนเป็นที่เรียบร้อย
แหล่งข่าวในบริษัทจีนแห่งหนึ่งกล่าวว่า พวกเขาไม่ทราบว่ารัฐบาลจีนได้อนุมัติในขั้นสุดท้ายแล้วหรือไม่ แต่ Nvidia แจ้งกับพวกเขาว่า สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้ว
ในการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เมื่อปลายเดือนที่แล้ว Nvidia ระบุว่า สหรัฐฯ ได้ให้ใบอนุญาตในเดือน ก.พ. ซึ่งจะเปิดทางให้จำหน่าย "ผลิตภัณฑ์ H200 จำนวนเล็กน้อยแก่ลูกค้าในจีนบางราย"
รอยเตอร์รายงานเมื่อเดือน ม.ค. ว่า จีนได้อนุมัติเบื้องต้นให้กับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุด 3 แห่ง ได้แก่ ByteDance, Tencent และ Alibaba รวมถึงสตาร์ทอัพด้าน AI อย่าง Deepseek ในการนำเข้าชิป แม้ว่าเงื่อนไขด้านกฎระเบียบสำหรับการอนุมัติของจีนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นสุดท้ายก็ตาม
บริษัทจีนไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นทางอีเมลในทันที
ที่มา: รอยเตอร์