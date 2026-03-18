ไม่ใช่2รุม1!สื่อสหรัฐฯยืนยันมีคนคอยช่วยอิหร่าน รัสเซียแชร์ภาพดาวเทียม-ป้อนโดรนโจมตีทหารอเมริกา

รัสเซียแชร์ภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีโดรนกับอิหร่าน สำหรับเล็งเป้าเล่นงานกองกำลังสหรัฐฯในตะวันออกกลาง ท่ามกลางสงครามที่อเมริกาและอิสราเอล เปิดศึกกับเตหะราน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล เมื่อวันอังคาร(17มี.ค.)
วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า มอสโก กำลังยกระดับการแบ่งปันข่าวกรองและความร่วมมือทางทหารกับเตหะราน คอยช่วยพันธมิตรในตะวันออกกลางแห่งนี้ ต่อกรกับสหรัฐฯและอิสราเอล ซึ่งเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่าน เมื่อเกือบๆ 3 สัปดาห์ก่อน
ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัลด์ ระบุว่าเทคโนโลยีที่เครมลินมอบให้แก่เตหะราน รวมไปถึงชิ้นส่วนสำหรับดัดแปลงโดรนชาเฮด เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร ระบบนำทางและการเล็งเป้ากองกำลังสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับอาวุโสของยุโรปรายหนึ่ง บอกกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่าความช่วยเหลือที่ส่งถึงอิหร่าน มาจากประสบการณ์โดรนโดยตรงที่รัสเซียได้จากการทำสงครามกับยูคเรน โดยอิหร่านกำลังได้องค์ความรู้โดยตรงผ่านคำแนะนำทางยุทธวิธีจากรัสเซีย เกี่ยวกับจำนวนและวิธีการใช้โดรนในปฏิบัติการต่างๆ เช่นเดียวกับระดับความสูงของโดรนครั้งที่จะลงมือโจมตี
นอกจากนี้แล้ว วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานด้วยว่า รัสเซีย ยังได้มอบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯในตะวันออกกลางแก่อิหร่าน เช่นเดียวกับกองกำลังของพันธมิตรในภูมิภาค
พวกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าภาพถ่ายดาวเทียมสามารถมอบรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของเป้าหมายต่างๆที่อยู่บนภาคพื้นและในทะเลได้แม่นยำกว่าเดิม ซึ่งสามารถช่วยเล็งเป้าก่อนโจมตี เช่นเดียวกับประเมินความเสียหายหลังการโจมตี
ข้อมูลที่มอบให้อิหร่าน มาจากกลุ่มดาวเทียมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอากาศและอวกาศรัสเซีย ซึ่งทำหน้าที่มอบข่าวกรองสำหรับปฏิบัติการทางทหารทั้งหลาย ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล
แม้มีรายงานว่ารัสเซียกำลังมอบความช่วยเหลือแก่อิหร่าน แต่รัฐบาลทรัมป์บอกว่ามันไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อปฏิบัติการทางทหารของอเมริกา "ไม่ว่าอิหร่านจะได้รับมอบอะไรจากประเทศอื่นๆ มันไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของปฏิบัติการของเรา" โอลิเวีย เวลส์ โฆษกทำเนียบขาวระบุ
"กองทัพสหรัฐฯโจมตีไปแล้วมากกว่า 7,000 เป้าหมาย และทำลายเรือของกองทัพเรืออิหร่านไปมากกว่า 100 ลำ ทำให้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของพวกเขาลดลง 90% และการโจมตีด้วยโดรนของพวกเขาลดลง 95%" เธอกล่าว
(ที่มา:วอลล์สตรีท เจอร์นัลด์)