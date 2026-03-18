ส่อถอยหรือยังไง!ทรัมป์แย้ม'ใกล้มากแล้ว'จะยุติปฏิบัติการอิหร่าน สื่อคาดอาจเกิดขึ้นใน2สัปดาห์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันอังคาร(17มี.ค.) อเมริกายังไม่พร้อมถอนตัวจากปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน "แต่เราจะออกมาในอนาคตอันใกล้มากๆ" ขณะที่สื่อบางสำนักคาดว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า
เมื่อถูกถามโดยผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ เกี่ยวกับแผนการถัดจากนี้ของเขาเกี่ยวกับอิหร่าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามตรงๆ แต่เน้นย้ำว่าถ้าอเมริกายุติสงคราม อิหร่านจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี ในการฟื้นฟูประเทศ "เรายังไม่พร้อมถอนตัวออกมา แต่เราจะออกมาในอนาคตอันใกล้มากๆ" ทรัมป์ระบุ
เขากล่าวว่าอิหร่านอาจต้องใช้เวลา 10 ปี ในการซ่อมแซมความเสียหาย ที่มีต้นตอจากสงคราม แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องคงอยู่ถาวร
ในรายงานของรอยเตอร์ รวมถึงสื่อกระแสหลักอื่นๆ ไม่พาดพิงถึงกรอบเวลาเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการ แต่ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว investinglive อ้างคำกล่าวของ ทรัมป์ ระบุว่ายุทธการจัดการกับอิหร่าน "มีความก้าวหน้ากว่าที่วางแผนเอาไว้" และคาดหมายว่าจะจบลงใน 2 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกว่านั้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมที่ผู้นำสหรัฐฯเคยกล่าวไว้ว่าปฏิบัติการนี้อาจกินเวลา 4-5 สัปดาห์
นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังเน้นย้ำความผิดหวังของเขาที่มีต่อนาโต เกี่ยวกับกรณีที่บรรดารัฐสมาชิกไม่ยอมทำตามคำร้องขอของเขา ในการช่วยกันเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ที่ถูกปิดกั้นโดยอิหร่าน "นาโตกำลังทำผิดพลาดอย่างโง่เขลามากๆ"
คำสัมภาษณ์ล่าสุดของทรัมป์ มีขึ้นไม่นานหลังจากมีข่าวว่า อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คอเมเนอี ปฏิเสธข้อเสนอลดความตึงเครียดหรือข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐฯ ที่สื่อสารไปยังเตหะราน ผ่านทางประเทศคนกลาง 2 ชาติ ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่งในวันอังคาร(17มี.ค.)
เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุว่า ระหว่างการประชุมนโยบายต่างประเทศครั้งแรกของเขา จุดยืนของ มอจตาบา คอเมเนอี ต่อการแก้แค้นสหรัฐฯและอิหร่าน "หนักหน่วงและรุนแรงมากๆ" อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ได้ข้อมูลชัดเจนว่าผู้นำรายนี้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือไม่
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนของอิหร่าน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุผู้นำสูงสุดกล่าวว่า "มันยังไม่ถึงเวลาสำหรับสันติ จนกว่าสหรัฐฯและอิสราเอลจะยอมคุกเข่า ยอมรับความพ่ายแพ้และจ่ายเงินชดใช้"
ความเคลื่อนไหวต่างๆนานาเหล่านี้ มีขึ้นในขณะที่สงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ลากยาวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 โดยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2,000 ราย และดูไม่มีทีท่าว่าจะจบลง
ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงถูกปิดตายเป็นส่วนใหญ่ พันธมิตรของอเมริกาปฏิเสธคำร้องขอของประธานาธิบดีทรัมป์ สำหรับช่วยเปิดน่านน่านอันสำคัญนี้ โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานพุ่งทะยานและเงินเฟ้อพุ่งสูง
(ที่มา:รอยเตอร์/เยรูซาเลมโพสต์/investinglive)