เมื่อยิวถูกรุมสกรัม!USร้องหาซีเรียขอให้บุกเลบานอน ช่วยอิสราเอลกำราบฮิซบอลเลาะห์ แต่อีกฝ่ายลังเลไม่เอาด้วย

สหรัฐฯยุให้ซีเรีย พิจารณาส่งกองกำลังเข้าไปยังภาคตะวันออกของเลบานอน เพื่อช่วยปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ แต่ดามัสกัสลังเลที่จะดำเนินภารกิจดังกล่าว เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะถูกดูดกลืนเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลาง และโหมกระพือความตึงเครียดระหว่างนิกาย รอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
ข้อเสนอที่ยื่นไปยังรัฐบาลปัจจุบันของซีเรีย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ สะท้อนถึงการยกระดับความพยายามปลดอาวุธพวกฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งเปิดฉากโจมตีเข้าใส่อิสราเอลอีกด้านมาตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม เพื่อสนับสนุน อิหร่าน ที่ทำศึกสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอล กระตุ้นให้รัฐยิวเปิดปฏิบัติการจู่โจมเข้าไปยังเลบานอน
แหล่งข่าวเปิดเผยว่าแนวคิดดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและซีเรียเมื่อปีที่แล้ว ก่อนล่าสุดพวกเจ้าหน้าที่อเมริกาจะหยิบยกมันขึ้นมาอีกรอบ ในช่วงเวลาที่สหรัฐฯและอิสราเอลทำศึกสงครามกับอิหร่าน อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกันในประเด็นกรอบเวลา โดยเจ้าหน้าที่ซีเรีย 2 คน อ้างว่าคำร้องขอของอเมริกา มีขึ้นไม่นานก่อนสงครามปะทุขึ้น แต่แหล่งข่าวตะวันตกบอกว่าข้อเสนอนี้เพิ่งมีขึ้นหลังจากสงครามเริ่มไปแล้ว
รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ทูตตะวันตก 2 คน, เจ้าหน้าที่ยุโรป 1 คนและข่าวกรองตะวันตก ซึ่งทั้งหมดระบุตรงกันว่า รัฐบาลที่นำโดยอิสลามสุหนี่ กำลังพิจารณาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับปฏิบัติการข้ามชายแดน แต่ยังคงมีท่าทีลังเล ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อทางการทูตลับๆดังกล่าว
แม้มีประวัติศาสตร์ความเป็นศัตรูกับฮิซบอลเลาะห์และอิหร่าน ซึ่งทั้ง 2 สู้รบเคียงข้างอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ระหว่างสงครามกลางเมืองซีเรียช่วงปี 2011 ถึง 2024 แต่ อาห์เมด อัล-ชารา ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของซีเรีย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง นับตั้งแต่อเมริกาและอิสราเอล เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของซีเรียรายหนึ่ง กล่าวว่าดามัสกัสและบรรดาพันธมิตรอาหรับ เห็นพ้องต้องกันว่า ซีเรีย ควรอยู่ห่างจากสงคราม และใช้เพียงแค่มาตรการป้องกันตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ซีเรีย ประจำการหน่วยจรวดและกำลังพลหลายพันนายตามแนวชายแดนติดกับเลบานอน มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่เรียกมันว่าเป็นมาตรการป้องกันตนเอง
ทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอน ตอบคำถามรอยเตอร์ว่า พวกเขายังไม่ได้รับสิ่งบ่งชี้ใดหรือการแจ้งมาจากสหรัฐฯ ตะวันตก บรรดาชาติอาหรับ หรือ ซีเรีย เกี่ยวกับการหารือระหว่างสหรัฐฯและซีเรีย ในประเด็นความเป็นไปได้ของการเปิดปฏิบัติการข้ามชายแดน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของซีเรีย เผยว่าวอชิงตันให้ไฟเขียวสำหรับปฏิบัติการรุกเข้าไปยังภาคตะวันออกของเลบานอน เพื่อช่วยเลบานอนปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามดามัสกัสมองเห็นความเสี่ยงต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยอิหร่าน และอาจโหมกระพือความไม่สงบในหมู่ชนกลุ่มน้อยชีอะห์ ซึ่งอาจกัดเซาะความพยายามก่อเสถียรภาพภายในประเทศ ตามหลังมีความรุนแรงระหว่างนิกายเมื่อปีที่แล้ว
ผู้แทนทูตตะวันตก 2 คน ยืนยันเช่นกันว่า วอชิงตัน เห็นชอบแนวคิดซีเรียปฏิบัติการข้ามชายแดนเข้าไปจัดการฮิซบอลเลาะห์ โดยสหรัฐฯร้องขอให้กองทัพซีเรียแสดงบทบาทกระตือรือร้นมากกว่าที่เป็นอยู่ ในการตอบโต้พวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ในนั้นรวมถึงผ่านการรุกรานเข้าสู่ทางตะวันออกของประเทศ
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวด้านข่าวกรองตะวันตกและเจ้าหน้าที่ยุโรป เผยว่าพวกผู้นำซีเรีย แสดงความกังวลเกี่ยวกับการบุกเข้าไปยังเลบานอน เนื่องจากมันเสี่ยงโหมกระพือความตึงเครียดทวิภาคี
ซีเรีย ภายใต้การปกครองของอัสซาด เคยครอบงำเลบานอนมาอย่างยาวนาน เคยส่งกำลังพลเข้าไปในปี 1976 ระหว่างสงครามกลางเมืองช่วงปี 1975 ถึง 1990 ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสุไลมาน ฟรังเกียห์ และควบควบการเมืองในยุคหลังสงครามของเลบานอน จนกระทั่งถอนตัวออกมาในปี 2005
(ที่มา:รอยเตอร์)