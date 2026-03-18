ไปแล้วหนึ่ง!ยืนยันเรือบรรทุกเครื่องบินUSถอนตัวจากศึกอิหร่าน ตามหลังเกิดเหตุไฟไหม้บนเรือ

เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด ของสหรัฐฯ ที่ถูกใช้งานในปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน คาดหมายว่าจะถอนตัวกลับไปยังท่าเรือเป็นการชั่วคราว หลังเกิดไฟไหม้บนเรือ ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างคำยืนยันจากพวกเจ้าหน้าที่อเมริกาในวันอังคาร(17มี.ค.) ซึ่งถือเป็นวันที่ 18 ของการทำสงครามกับเตหะราน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 นาย เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ล่าสุดของอเมริกาและเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันล่องอยู่ในทะเลแดง แต่คาดหมายว่าจะมุ่งหน้าสู่อ่าวซูอา บนเกาะครีตของกรีซ เป็นการชั่วคราว
เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ ประจำการอยู่ในทะเลมานานกว่า 9 เดือน ในนั้นรวมถึงเข้าร่วมในปฏิบัติการเล่นงานเวเนซุเอลา ในแคริบเบียน ก่อนถูกส่งเข้าไปยังตะวันออกกลาง การประจำการที่ยาวนานก่อคำถามต่างๆนานา เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของลูกเรือและความพร้อมของเรือรบ
พวกเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ไม่ได้เปิดเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด จะจอดเทียบเท่าอยู่ในเกาะครีต นานแค่ไหน
หนึ่งในเจ้าหน้าที่อ้างว่ามีลูกเรือเกือบ 200 นาย ต้องได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับควันไฟ ตามหลังเกิดไฟไหม้บริเวณพื้นที่ซักรีดหลักของเรือ ไฟโหมกระพือนานหลายชั่วโมงกว่าที่จะควบคุมได้และส่งผลกระทบต่อที่นอนของลูกเรือนับร้อย ทั้งนี้มีกำลังพลรายหนึ่้งได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนัก จนต้องนำตัวขึ้นจากเรือ
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส เป็นสื่อมวลชนแห่งแรกที่รายงานขอบเหตุความเสียหายบนเรือบรรทุกเครื่องบิน อย่างไรก็ตามทางเพนตากอนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
หลังจากไฟไหม้ในเบื้องต้น กองทัพสหรัฐฯอ้างว่าไม่มีความเสียหายกับระบบขับเคลื่อนของเรือและเรือบรรทุกเครื่องบินยังคงปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์ แต่จากรายงานข่าวล่าสุดข้อเท็จจริงไม่เป็นแบบนั้น
สหรัฐฯโจมตีเป้าหมายต่างๆไปแล้วมากกว่า 7,000 เป้าหมาย นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเล่นงานอิหร่าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด มีอากาศยานอยู่มากกว่า 75 ลำ ในนั้นรวมถึงเครื่องบินขับไล่อย่าง F-18 ซูเปอร์ฮอร์เน็ตส์ นอกจากนี้แล้วยังมีเรดาร์ล้ำสมัยที่สาามารถช่วยควบคุมการจราจรทางอากาศและการนำทาง
ในส่วนของกองเรือสนับสนุน มีทั้งเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี "นอร์มังดี" และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีหลายลำ ไม่ว่าจะเป็น เรือโธมัส ฮัดเนอร์, เรือราเมจ, เรือคาร์นีย์ และเรือรูสเวลท์ โดยเหล่านี้มีศักยภาพทั้งโจมตีจากพื้นผิวสู่อากาศ, พื้นผิวสู่พื้นผิว และการสงครคามต่อต้านเรือดำน้ำ
(ที่มา:รอยเตอร์)