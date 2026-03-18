น้ำมันขึ้น$3หลังอิหร่านโจมตียูเออีอีกรอบ หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองคำทรงตัว

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 3% ในวันอังคาร(17มี.ค.) หลังอิหร่านโจมตีรอบใหม่เข้าใส่ยูเออี ซ้ำเติมความกังวลสถานการณ์อุปทานโลกตึงตัวเลวร้ายกว่าเดิม ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากกลุ่มสายการบิน ขณะที่ทองคำทรงตัว
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 2.71 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 103.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สงครามอิหร่านไม่มีสัญญาณเบาบางลง แม้ราคาน้ำมันยังไม่ดีดตัวสู่ระดับเกือบๆ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหมือนในช่วงต้นเดือน แต่มันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น สืบเนื่องจากการที่อิหร่านโจมตีที่ตั้งทางพลังงานต่างๆและก่อความปั่นป่วนแก่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นักวิเคราะห์มองว่าปัญหาติดขัดทางอุปทานในระยะยาว อาจทำให้ราคาจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไป
อิหร่านโจมตีรอบใหม่เข้าใส่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันอังคาร(17มี.ค.) ก่อผลกระทบต่อการขนถ่ายน้ำมัน ณ ท่าเรือฟูไจราห์ ซึ่งอย่างน้อยๆต้องหยุดชะงักไปบางส่วน หลังถูกเล่นงานหนที่ 3 ในรอบ 4 วัน โหมกระพือไฟลุกไหม้ ณ สถานีส่งออก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่าวโอมาน ไม่ไกลจากช่องแคบบฮอร์มุซ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(17มี.ค.) ได้แรงหนุนจากหุ้นของเดลตาแอร์ไลน์สและบริษัทด้านการเดินทางอื่นๆ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) เริ่มประชุมนโยบาย 2 วัน ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุน เกี่ยวกับราคาน้ำมันในระดับสูงและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 46.85 จุด (0.10 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,993.26 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 16.71 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,716.09 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 105.35 จุด (0.47 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,479.53 จุด
หุ้นกลุ่มสายการบินและบริษัทด้านการเดินทาง ฟื้นตัวจากที่ปรับลดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากปฏิบัติการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯและอิสราเอล และราคาพลังงานที่พุ่งสูง ในนั้นรวมถึงเดลตา ที่ดีดตัวขึ้นถึง 6% อเมริกัน แอร์ไลน์ส ปิดบวก 3.5% และ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ปรับขึ้น 3.2%
นักลงทุนจับตาไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ ในขณะที่มันมีขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงอยู่แถวๆ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ รวมถึงสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
อย่างไรก็ตามราคาทองคำทรงตัวในกรอบแคบๆในวันอังคาร(17มี.ค.) นักลงทุนจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน และรอผลการตัดสินใจของที่ประชุมเฟด ในช่วงกลางสัปดาห์ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 6.00 ดอลลาร์ หรือ 0.1 % ปิดที่ 5,008.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)