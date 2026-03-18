สื่อผู้ดีอ้างเสียงประชุมระดับสูงอิหร่านรั่วชี้ “มอจตาบา” รอดตายหลังเดินออกมาไม่กี่นาทีก่อนมิสไซล์ยิวตกใส่บ้าน ส่วน ผบ.หน่วยทหารคาเมเนอีแหลกเป็นจุณ

เอเจนซีส์ – คลิปเสียงหัวหน้าด้านกระบวนการประจำสำนักงานของอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ที่ยืนยันว่าเป็นของจริง ได้เปิดเผยถึงช่วงเวลาที่มิสไซล์อิสราเอลตกลงมาโจมตีสังหารอดีตผู้นำและแกนนำระดับสูงเตหะรานคนอื่นๆ แต่บุตรชาย มอจตาบา คาเมเนอี รอดมาได้อย่างปาฎิหารย์จากการที่เดินออกไปด้านนอกเพื่อทำธุระชั่วครู่แต่ทว่าภรรยากับเสียชีวิต สุดสะพรึงพบร่างผู้บัญชาการปีกทหารของคาเมเนอีแหลกเป็นเสี่ยงมีเแค่เศษชิ้นเนื้อหนักรวมไม่กี่กิโลกรัมใช้อ้างอิงการเสียชีวิต
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(17 ก.พ)ว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี หนีรอดจากความตายจากการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลและสหรัฐฯจากการที่เขาก้าวออกไปด้านนอกที่พักเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเดินในสวนไม่กี่นาทีก่อนบ้านที่พักของตัวเองจะโดนมิสไซล์โจมตี
แถลงการณ์ที่ออกมาโดย มาซาเฮอร์ ฮอสไซนี (Mazaher Hosseini) หัวหน้าสำนักงานอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน ไปยังศาสนจารย์ระดับสูงและบรรดาผู้บัญชาการหน่วยกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC แสดงให้เห็นถึงสภาพด้านในบ้านพักคาเมเนอีเมื่อโดนโจมตีเมื่อวันที่ 28 ก.พ ก่อนหน้า
คลิปเสียงของเขาที่รั่วออกมานั้น หนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟของอังกฤษได้ยืนยันความถูกต้อง
ฮอสไซนีเปิดเผยว่า มอจตาบา คาเมเนอี ได้รับบาดเจ็บที่ส่วนภรรยาของเขาและลูกชายเสียชีวิตในทันทีส่วนพี่เขยของเขานั้นพบว่า เสียชีวิตโดยที่ศีรษะหายไป
คลิปเสียงกล่าวว่า สาเหตุที่มอจตาบานั้นรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดจากการที่เขาออกไปด้านนอกบ้านเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเดินที่สวนก่อนมิสไซล์ยิว Blue Sparrow จะตกลงมาเมื่อเวลา 09.32 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ที่ 28 ก.พ ซึ่งเป็นวันแรกของสงครามอิหร่าน การโจมตีนี้ทำให้พ่อของเขาอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน และระดับสูงของเตหะรานเสียชีวิต
มอจตาบา คาเมเนอี อาศัยอยู่ในอาคารหลังเดียวกันกับผู้เป็นบิดา อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี กลางกรุงเตหะราน และยังเป็นห้องประชุมที่คาเมเนอีผู้พ่อใช้ในการออกแถลงการณ์ และสถานที่นี้ยังเป็นบ้านของลูกๆของคาเมเนอี
ซึ่งในวันที่ 28 ก.พ พบว่าคาเมเนอีและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงอิหร่านกำลังจะประชุมหารือลับเมื่อมิสไซล์อิสราเอล Blue Sparrow โจมตี
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า มีการอ้างว่าศพของผู้บัญชาการหน่วยทหารของคาเมเนอีคือ โมฮัมหมัด ชีราซี (Mohammad Shirazi) นั้นถูกระเบิดเป็นจุณเหลือแค่ส่วนเศษชิ้นเนื้อไม่กี่กิโลกรัมเท่านั้นที่ใช้เพื่อยืนยันการเสียชีวิตของเขา ฮอสไซนีกล่าวในที่ประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มี.ค ในย่าน Qolhak ของกรุงเตหะราน
คลิปเสียงกล่าวว่า “ด้วยประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทำให้มอจตาบาต้องออกไปด้านนอกที่สนามเพื่อทำธุระและกลับ” และเสริมว่า “เขาอยู่ด้านนอกและกำลังมุ่งหน้ามาที่ชั้นบนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาโจมตีตึกด้วยมิสไซล์ ภรรยาของเขา คุณฮัดดัด(Haddad)นั้นพลีชีพในทันที”
คลิปเสียงของฮอสไซนีกล่าวว่า ในขณะที่มอจตาบานั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ขา
ฮอสไซนีกล่าวในที่ประชุมระบุว่า การโจมตีมีเป้าหมายไปที่หลายแห่งภายในออฟฟิศคอมเพล็กซ์โดยพร้อมกันด้วยมิสไซล์ 3 ลูก และดูเหมือนที่ต้องการจะสังหารตระกูลคาเมเนอีทั้งหมด
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ไม่มีบุตรคนอื่นของอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่คาเมเนอีโดนลอบสังหาร และไม่มีบุตรคนใดของคาเมเนอีได้ส่งข้อความออกมาแสดงความยินดีหรือประกาศแสดงความภักดีเมื่อมอจตาบาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนต่อไป