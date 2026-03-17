อิรักจะเปิดท่อส่งน้ำมันเก่า แถมคุยกับอิหร่าน ขอเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

สื่อของทางการอิรักรายงานคำพูดรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมัน ในวันอังคาร (17 มี.ค.) โดยระบุว่า รัฐบาลอิรักกำลังเจรจากับอิหร่านเกี่ยวกับการอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันบางส่วนของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ขณะที่อิรักพยายามบรรเทาผลกระทบจากการส่งออกน้ำมันดิบที่หยุดชะงักลงหลังจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา
ฮายัน อับเดล-กานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันอิรัก ระบุว่า นอกเหนือจากการเจรจา อิรักยังกำลังดำเนินการฟื้นฟูท่อส่งน้ำมันที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถส่งน้ำมันไปยังท่าเรือเซย์ฮันของตุรกีได้โดยไม่ต้องผ่านภูมิภาคเคอร์ดิสถาน
อิรักจะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้สามารถส่งออกน้ำมันโดยตรงจากเคอร์คุกได้
การเปิดท่อส่งน้ำมัน เคอร์คุก-เซย์ฮัน ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งปิดมานานกว่าทศวรรษ จะเป็นเส้นทางการส่งออกทางเลือกในขณะที่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
การส่งออกผ่านท่อส่งน้ำมันความยาว 960 กิโลเมตร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขนส่งน้ำมันประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำมันทั่วโลก ถูกระงับในปี 2014 หลังถูกโจมตีหลายครั้งโดยกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอเอส)
กระทรวงน้ำมันอิรัก ระบุว่า การส่งออกผ่านเส้นทางนี้ในระยะเริ่มต้นอาจสูงถึงประมาณ 250,000 บาร์เรลต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 450,000 บาร์เรลต่อวัน หากรวมน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันในภูมิภาคเคอร์ดิสถานด้วย
แบกแดดพยายามใช้ท่อส่งน้ำมันเคอร์ดิสถานเป็นเส้นทางชั่วคราวสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบ แต่ย้ำว่ารัฐบาลภูมิภาคเคอร์ดิสถานได้กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสำหรับการใช้งาน และเตือนว่าอาจดำเนินการทางกฎหมายหากการส่งออกถูกปิดกั้น
ทางการเคอร์ดิสถานปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ขัดขวางการส่งออก และแบกแดดล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของภูมิภาคกำลังเผชิญอยู่
ที่มา รอยเตอร์