ไปอีกหนึ่ง! อิสราเอลอ้างปลิดชีพ 'อาลี ลาริจานี' มือขวา 'คอเมเนอี' และ ผบ.กองกำลังบาซิช

อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ในวันอังคาร(17มี.ค.) กล่าวอ้างว่า อาลี ลาริจานี หัวหน้าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ถูกกำจัดแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับผู้บัญชาการของกองกำลังกึ่งทหาร "บาซิช"
การเสียชีวิตของ ลาริจานี ถ้าได้รับการยืนยันจากเตหะราน จะเป็นตัวแทนของการลอบสังหารบุคคลระดับสูงสุด นับตั้งแต่ปฏิบัติการปลิดชีพ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านและพวกผู้นำคนอื่นๆ ระหว่างการโจมตีหลายระลอกของสหรัฐฯและอิสราเอล ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
คาทซ์ อ้างว่าเขาได้รับแจ้งจากผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลว่า ลาริจานี และโกลัมเรซา โซเลมานี ผู้บัญชาการกองกำลังบาซิช ถูกกำจัดเมื่อคืนที่่ผานมา พร้อมระบุแกนนำทั้ง 2 คน และคอเมเนอี หัวหน้าโครงการทำลายล้าง เป็นหนึ่งในบุคคลจากอักษะปีศาจที่มาจากส่วนลึกของขุมนรก ที่ถูกกำจัด
ในส่วนของทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู เผยแพร่ภาพถ่ายนายกรัฐมนตรีรายนี้ กำลังพูดคุยโทรศัพท์ พร้อมคำบรรยายภาพว่า "นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ออกคำสั่งให้กำจัดบุคคลระดับสูงในระบอบอิหร่าน"
กองทัพอิสราเอลแถลงก่อนหน้านี้ว่า พวกเขาสังหาร โซเลมานี ในการโจมตีอย่างแม่นยำในกรุงเตหะราน
ทางกองทัพอิสราเอล ระบุว่าบาซิช เป็นกองกำลังกึ่งทหารที่อยู่ภายใต้การบัญชาของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ซึ่งรับบทบาทหลักในปฏิบัติการปราบปรามของพวกเจ้าหน้าที่ ในการประท้วงใหญ่ในอิหร่านเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
