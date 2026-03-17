เอเชียกุมขมับจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูง ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่

สงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอิหร่านกำลังผลักดันให้บางส่วนของโลกต้องจัดลำดับความสำคัญด้านพลังงาน บังคับให้รัฐบาลต้องเลือกว่าจะลดความต้องการหรือรับภาระต้นทุนในส่วนใด ขณะที่ต้องจัดลำดับความสำคัญของปริมาณอุปทานที่ลดลง
เอเชียได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นอยู่ในขณะนี้ ช่องแคบนี้ที่อยู่นอกชายฝั่งอิหร่านเป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวหนึ่งในห้าของการค้าโลก
หลายรัฐบาลกำลังเร่งปรับตัว ประเมินปริมาณสำรองน้ำมัน ประหยัดพลังงาน แข่งขันเพื่อแย่งชิงอุปทาน และพยายามลดราคา นำมาซึ่งการได้-เสียที่ลำบากใจ อาทิ การประหยัดพลังงานอาจทำให้กิจกรรมทางธุรกิจชะลอตัว การให้ความสำคัญกับก๊าซหุงต้มสำหรับครัวเรือนอาจส่งผลเสียต่อร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ
ลินห์ เหงียน จากบริษัทที่ปรึกษา Control Risks ระบุว่า แม้แต่ข้อจำกัดเล็กน้อยในการใช้พลังงานก็อาจสร้างอุปสรรคต่อกิจกรรมทางอุตสาหกรรมส่งออกที่ใช้พลังงานสูงของเวียดนาม และเตือนว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานอาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นหรือทำให้ผลผลิตของโรงงานลดลงอย่างรวดเร็ว
นักวิเคราะห์เตือนว่าทางเลือกที่ยากลำบากเช่นเดียวกันนี้อาจแพร่กระจายไปไกลกว่าเอเชีย ไปยังประเทศที่นำเข้าเชื้อเพลิงในแอฟริกาและที่อื่นๆ เนื่องจากประเทศต่างๆ แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอุปทานที่หายาก
ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแม้ว่าจะมีการปล่อยน้ำมันสำรองออกมาบ้าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพยายามใช้พลังงานสำรองที่ลดลงอย่างคุ้มค่าโดยการกระตุ้นให้ครัวเรือน ธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลลดการใช้พลังงานลง
ในฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนมาทำงานสี่วันต่อสัปดาห์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของรัฐบาลลงหนึ่งในห้า สำนักงานต่างๆ ได้รับคำสั่งให้ปิดคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวันและตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 24°C (75°F) เวียดนามได้กระตุ้นให้ประชาชนทำงานจากที่บ้าน ขณะที่ในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีถึงกับขอให้เจ้าหน้าที่ใช้บันไดแทนลิฟต์
ดิว ลินห์ แม่ค้าขายผักในฮานอย กล่าวว่า แม้ราคาน้ำมันจะขึ้นเพียง 10% ก็จะทำให้กำไรที่น้อยนิดของเธอเหลือน้อยลงไปอีก “ถ้าต้นทุนของฉันขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย กำไรก็แทบจะหายไปหมด” เธอกล่าว
ในขณะเดียวกัน ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคกำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอุปทานที่มีจำกัดในราคาที่สูงขึ้น
เวียดนามได้ขอให้โรงกลั่นและผู้จัดจำหน่ายน้ำมันรักษาระดับปริมาณน้ำมันให้สูง ในขณะที่ไทยกำลังใช้ปริมาณสำรองน้ำมันที่มีอยู่ประมาณสองเดือนอย่างคุ้มค่า และกำลังมองหาแหล่งพลังงานภายในประเทศอื่นๆ ทั้งสองประเทศต่างใช้มาตรการพยุงราคาเพื่อปกป้องครัวเรือนจากต้นทุนที่สูงขึ้น
ประเทศไทยระงับการส่งออกเชื้อเพลิงเพื่อปกป้องปริมาณสำรองที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนและทำให้สถานีบริการน้ำมันเกือบหนึ่งในสามจากทั้งหมดประมาณ 6,000 แห่งในกัมพูชาต้องปิดตัวลง
จากข้อมูลของสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Energy Information Administration) พบว่า กว่า 80% ของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซในปี 2024 ถูกส่งไปยังเอเชีย และส่วนใหญ่ส่งไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
แนวป้องกันด่านแรกของญี่ปุ่นคือคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้งานประมาณ 254 วัน ระบบนี้ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์น้ำมันอาหรับในช่วงทศวรรษ 1970
ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำมันสำรองประมาณ 45 วันในสัปดาห์นี้ เพื่อป้องกันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการนำเข้าน้ำมันดิบลดลง การปล่อยน้ำมันสำรองครั้งที่แล้วของญี่ปุ่นเกิดขึ้นตอนรัสเซียรุกรานยูเครนในปี 2022
การปล่อยน้ำมันครั้งนี้จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงของญี่ปุ่นดำเนินต่อไปได้ ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงการผลิตเหล็กและเครื่องจักรหนัก บริษัทต่างๆ เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ และนิปปอนสตีล ต่างพึ่งพาการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง
เกาหลีใต้มีแผนจะปล่อยน้ำมันดิบ 22.46 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรอง ภายใต้นโยบายการดึงน้ำมันจากคลังสำรองครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)
แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การดึงน้ำมันจากคลังสำรองไม่ใช่ทางออกระยะยาว
มู่หยู ซู จากบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน Kpler กล่าวว่า มันจะช่วยให้โรงกลั่นมี “กันชน” อยู่บ้างเพื่อรับมือกับการหยุดชะงัก แต่สิ่งนี้ไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำมันโดยรวมของประเทศ เว้นแต่ว่าประเทศนั้นจะสามารถซื้อน้ำมันที่ประเทศอื่นปล่อยออกมาได้
มู่หยู ซู กล่าวว่า หากวิกฤตยืดเยื้อ การขาดแคลนน้ำมันดิบอาจกลับมาอีก การปล่อยน้ำมันอาจช่วยให้โรงกลั่นดำเนินการต่อไปได้อีกไม่กี่สัปดาห์ แต่บริษัทต่างๆ อาจต้องลดการผลิตลงหากการหยุดชะงักยังคงดำเนินต่อไป
“ปัญหาพื้นฐานจะไม่ได้รับการแก้ไขด้วยการกระทำนี้” มิกะ โอบายาชิ จากสถาบันพลังงานหมุนเวียนของญี่ปุ่นกล่าวในลักษณะเดียวกัน พร้อมเสริมว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นทางออกระยะยาว แต่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่สนใจ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ มีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในปลายเดือนนี้ และนักวิเคราะห์คาดว่า แผนการของญี่ปุ่นที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และการกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกครั้ง น่าจะอยู่ในวาระการประชุมด้วย
ด้านอินเดียให้ความสำคัญกับความต้องการของครัวเรือน สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่มีจำกัด ซึ่งใช้สำหรับประกอบอาหารและเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
นายฮาร์ดีป ซิงห์ ปูรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมของอินเดีย กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียได้แบกรับราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความปั่นป่วนในตลาดโลก ภายใต้โครงการของรัฐบาลกลาง เพื่อพยุงราคาให้ต่ำสำหรับครัวเรือนที่ยากจน
อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนเริ่มส่งผลกระทบต่อร้านอาหารและโรงแรมในอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้า LPG รายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแล้ว เนื่องจากร้านอาหารต่าง ๆ ลดเวลาทำการ ปิดชั่วคราว หรือตัดเมนูอาหารที่ต้องเคี่ยวนาน เช่น แกง และของทอด ออกจากเมนู
ดัตตาเทรยา ดาส จากสถาบันวิจัย Ember ระบุว่า ปริมาณก๊าซเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้ ขนาดของความต้องการในอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ทำให้ระยะเวลาที่รัฐบาลจะสามารถกำหนดราคาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้นั้นมีจำกัด สถานการณ์อาจเลวร้ายลงภายในหนึ่งสัปดาห์หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสิ้นสุดลง
“คุณไม่สามารถเก็บก๊าซไว้ได้มาก โรงงานผลิตปุ๋ยและอุตสาหกรรมขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบก่อน” ดาส กล่าว
อินโดนีเซีย ประเทศที่มีประชากร 287 ล้านคน และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็กำลังเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากเช่นกัน
อาติกูนา จากสถาบันพลังงาน ระบุว่า แม้ว่ารัฐบาลจะสัญญาว่าจะคงราคาน้ำมันไว้เท่าเดิมตลอดช่วงเทศกาลอีดิลฟิตรี ซึ่งเป็นวันหยุดของชาวมุสลิมที่สิ้นสุดเดือนรอมฎอน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น นี่หมายความว่าราคาน้ำมันอาจเพิ่มขึ้น
หากความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป อินโดนีเซียจะต้องเลือกระหว่างการคงการอุดหนุนที่ปกป้องผู้บริโภค หรือการตัดงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดของงบประมาณ อย่างไรก็ตาม นี่อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ เนื่องจากอินโดนีเซียมีปริมาณน้ำมันสำรองจำกัดเพียง 20 วัน
ประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นกัน หากยกเลิกการอุดหนุนที่ทำให้ราคาน้ำมันต่ำ ค่าครองชีพจะพุ่งสูงขึ้น และอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหากปริมาณสำรองลดลงไปอีก จากความเห็นของ ดร. อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI)
ด้านสหภาพยุโรปกำลังเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังงานสะอาดระยะยาว เพื่อลดการบริโภคและควบคุมราคาในกลุ่มประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ซึ่งราคาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น เจ้าหน้าที่ได้ประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาวิธีการปรับปรุงความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค
“เรากำลังพิจารณาว่าจะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนได้อย่างไร เรากำลังดำเนินการมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจและประชาชนที่เปราะบางที่สุดของเรา” แดน ยอร์เกนเซน กรรมาธิการยุโรปด้านพลังงานกล่าว
ที่มา เอพี