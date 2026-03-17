มาได้ไง! เรือกวาดทุ่นระเบิดอเมริกัน 2 ลำแอบจอดที่ “ปีนัง” ใกล้ “ไทย” ไกลจากช่องแคบฮอร์มุซ ด้านกองทัพสหรัฐฯรับมี "ทหารอเมริกัน" บาดเจ็บแล้วกว่า 200

เอเจนซีส์ – เรือกวาดทุ่นระเบิดอเมริกัน 2 ลำ USS Tulsa และ USS Santa Barbara ล่าสุดวันอาทิตย์(15)พบอยู่ที่ปีนัง มาเลเซียห่างจากไทยไม่มากนักแต่สร้างความประหลาดใจทำไมถึงมาไกลจากช่องแคบฮอร์มุซในตะวันออกกลาง ด้านกองทัพสหรัฐฯล่าสุดยอมรับมีทหารอเมริกันร่วม 200 บาดเจ็บ เสียชีวิต 13 นายตั้งแต่เริ่มสงครามอิหร่าน
บิสซิเนสอินไซเดอร์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(16 มี.ค)ว่า เรือกวาดทุ่นระเบิดสหรัฐฯ 2 ลำจากทั้งหมด 3 ลำที่ต้องการใช้เพื่อกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่าน แต่กลับพบว่าเมื่อไม่นานมานี้กลับพบที่ปีนัง ใกล้ช่องแคบมะละกา ไม่ห่างจากไทยและห่างจากฐานที่บาห์เรนถึง 3,500 ไมล์
ทั้งนี้พบว่าเรือ USS Tulsa และเรือ USS Santa Barbara ถูกจับภาพได้ในวันอาทิตย์(15)โดยทอดสมอที่ท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์บัตเตอร์เวิร์ธ (North Butterworth Container Terminal)ที่ท่าเรือปีนัง มาเลเซีย
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเหตุใดเรือกวาดทุ่นระเบิดที่จำเป็นสำหรับช่องแคบฮอร์มุซถึงอยู่ไกลจากดินแดนตะวันออกกลาง ที่เรือกวาดทุ่นนี้มักปฎิบัติการภายใต้กองเรือรบที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
USS Tulsa และ USS Santa Barbara เป็นเรือ โจมตีใกล้ชายฝั่ง LCS ชั้น Independence จำนวน 2 ลำจากทั้งหมด 3 ลำของกองเรือที่มาพร้อมอุปกรณ์ต่อต้านระเบิด
ส่วนเรือกวาดทุ่นสหรัฐฯลำที่ 3 คือ USS Canberra มีรายงานครั้งสุดท้ายโดยกองทัพเรือสหรัฐฯว่า กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางในอ่าวอาหรับเมื่อกลางมกราคมต้นปี
เรือ USS Tulsa เรือ USS Santa Barbara และเรือ USS Canberra นั้นเป็นเรือหลักเพื่อค้นหาและทำลายทุ่นระเบิดในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
เดอะวอร์โซน TWZ สื่อการทหารสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่ภาพถ่ายปรากฏโดยการทวีต ไมค์ เหยา (Mike Yeo)นักข่าวสายการทหารที่มีฐานในเมลเบิร์น ออสเตรเลีย พร้อมกล่าวว่า
“น่าสนใจ เรือโจมตีใกล้ชายฝั่ง USS Tulsa และ Santa Barbara ที่ซึ่งถูกสั่งให้ไปประจำการในตะวันออกกลางแบบหมุนเวียนและสมควรทำหน้าที่ต่อต้านทุ่นระเบิดของกองทัพเรือสหรัฐฯในภูมิภาคนั้นแต่ในเวลานี้อยู่ในปีนัง มาเลเซีย”
เดอะวอร์โซนรายงานว่า USS Tulsa มีรายงานว่าพบอยู่ที่ท่าเรือในบาห์เรนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 9 ก.พ
ซึ่งการเคลื่อนเรือรบออกไปจากท่าเรือก่อนหน้าความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในอิหร่านถือเป็นมาตรการด้านความมั่นคงปกติเพราะบาห์เรนอยู่ในพิสัยทำการมิสไซล์และโดรนกามิกาเซ่ของอิหร่าน
สื่อการทหารสหรัฐฯแสดงความประหลาดใจคล้ายกับบิสซิเนสอินไซเดอร์ที่ว่า เหตุใดจึงส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดที่สำคัญมาที่เอเชียที่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน
แต่เดอะวอร์โซนกล่าวว่า ปัจจัยประเทศเจ้าภาพอาจมีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงท่าเรือที่เป็นมิตรและมีความเหมาะสมรวมถึงยังว่างและปัจจัยทางการทูตเป็นประเด็นที่พิจารณา
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า กองทัพสหรัฐฯได้ออกมาอัปเดตตัวเลขสูญเสียของฝ่ายสหรัฐฯในสงครามอิหร่านว่ามีทหารอเมริกันไม่ต่ำกว่า 200 นายบาดเจ็บและอีก 13 นายเสียชีวิต
ทั้งนี้เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานว่า จากจำนวนทหารที่บาดเจ็บมี 10 นายอยู่ในขั้นสาหัส
เป็นการออกมาเปิดเผยตัวเลขในวันจันทร์(16) จากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM ที่ได้ยืนยันว่า
ในเวลาเดียวกันมีชาวอิหร่านไม่ต่ำกว่า 1,300 คนเสียชีวิต อ้างอิงจากเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติที่ออกมาแถลงสัปดาห์ที่แล้ว
ด้าน Iran International ซึ่งเป็นสื่อโปรฝ่ายต่อต้านระบอบอิหร่านที่มีฐานในกรุงลอนดอนของอังกฤษ อ้างรายงานซึ่งระบุว่า สมาชิกกองทัพและหน่วยความมั่นคงของอิหร่านเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 5,000 นาย และบาดเจ็บมากกว่า 15,000 นาย จากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลในช่วง 2 สัปดาห์เศษที่ผ่านมา