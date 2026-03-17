สื่อฝ่ายค้านแฉ! กองกำลังความมั่นคงอิหร่าน 'ดับ' ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาดเจ็บ 1.5 หมื่นจากการโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอล

Iran International ซึ่งเป็นสื่อโปรฝ่ายต่อต้านระบอบอิหร่านที่มีฐานในกรุงลอนดอนของอังกฤษ อ้างรายงานซึ่งระบุว่า สมาชิกกองทัพและหน่วยความมั่นคงของอิหร่านเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 5,000 นาย และบาดเจ็บมากกว่า 15,000 นาย จากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลในช่วง 2 สัปดาห์เศษที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศใส่หน่วยขีปนาวุธและโดรน โดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) กองกำลังบาซิช และหน่วยตำรวจปราบจลาจล ได้รับความสูญเสียมากที่สุด
รัฐบาลอิหร่านยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความสูญเสียของกองทัพ
ข้อมูลยังบ่งชี้ว่า ทางการอิหร่านพยายามจำกัดการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความสูญเสีย โดยจำกัดการจัดพิธีศพและพิธีฝังศพในที่สาธารณะ ครอบครัวต่างๆ ได้รับแจ้งให้จัดพิธีไว้อาลัยเป็นการส่วนตัว
จำนวนผู้เสียชีวิตที่รายงานมานี้เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณของความไม่พอใจ ขวัญกำลังใจที่ตกต่ำ ความตึงเครียดทางการเงิน และการหนีทัพที่กำลังแพร่กระจายในหมู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและกองทัพของอิหร่าน
สมาชิกหน่วยพิเศษของตำรวจได้รับแจ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (13) ว่า การจ่ายเงินเดือนของบางหน่วยถูกระงับ ตามข้อมูลที่ได้รับและตรวจสอบโดย Iran International
จากการประกาศดังกล่าว ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นความล่าช้าครั้งที่ 3 ในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล และแหล่งข่าวระบุว่า การวางกำลังในเมืองใหญ่บางแห่งได้รับผลกระทบ
รายงานที่ Iran International ได้รับมายังระบุด้วยว่า ข้าราชการเกษียณอายุและเจ้าหน้าที่กองทัพบางส่วนไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
มีรายงานว่า ผู้บัญชาการระดับสูงบางคนกล่าวหาว่า IRGC กำลังใช้ประโยชน์จากวิกฤตการเงินของธนาคาร Sepah เพื่อบั่นทอนกำลังตำรวจ ในขณะที่ไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้นำทางศาสนา
รายงานยังระบุด้วยว่า IRGC พยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคน โดยเรียกตัวทหารเกษียณอายุบางส่วนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนให้นักโทษบางส่วนให้ความร่วมมือกับกองกำลังรักษาความมั่นคง โดยให้สัญญาว่าจะ "นิรโทษกรรม"
ในส่วนของกองทัพอากาศ รายงานระบุว่าขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับต่ำ มีรายงานว่านักบินหลายคนเริ่มลังเลที่จะบินปฏิบัติภารกิจรบกับกองกำลังอิสราเอลหรือสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีรายงานการยิงเครื่องบิน Yak-130 ตกในการปะทะกับเครื่องบิน F-35 ของอิสราเอล
ระดับความพร้อมในการสู้รบก็มีรายงานว่าลดน้อยลงเช่นกัน
ขณะเดียวกัน การหนีราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทางการอิหร่าน
รายงานบางฉบับระบุว่า เจ้าหน้าที่ประมาณ 350 นายลาออกจากตำแหน่งที่ฐานทัพแห่งหนึ่ง ขณะที่ในบางหน่วยงาน อัตราการขาดงานหรือการหนีราชการสูงถึงเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์
ที่มา: Iran International