ทรัมป์ประกาศจะยึดคิวบา ขณะที่อีกฝ่ายกำลังเผชิญกับวิกฤต

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันจันทร์ (16 มี.ค.) ว่าจะยึดคิวบา ขณะที่เกาะคอมมิวนิสต์แห่งนี้ตกอยู่ในความมืดมิดจากการตัดกระแสไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเชื่อมโยงกับการคว่ำบาตรน้ำมันครั้งใหญ่ที่วอชิงตันกำหนดขึ้น
หลังจากต่อต้านสหรัฐฯ มาเกือบเจ็ดทศวรรษ ทางการคอมมิวนิสต์ของฮาวานากำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลจากรัฐบาลทรัมป์ที่มุ่งมั่นจะสร้างประวัติศาสตร์
"คุณรู้ไหม ตลอดชีวิตของผม ผมได้ยินเรื่องสหรัฐฯ และคิวบามาตลอด เมื่อไหร่สหรัฐฯ จะลงมือทำเสียที?" ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว
"ผมเชื่อว่าผม...จะได้รับเกียรติให้ทำการยึดคิวบา" ทรัมป์กล่าว
"ไม่ว่าผมจะปลดปล่อย หรือจะยึด ผมคิดว่าผมจะทำอะไรก็ได้ คุณอยากรู้ความจริงไหม ตอนนี้พวกเขาเป็นประเทศที่อ่อนแอมาก" ทรัมป์กล่าว
นี่เป็นหนึ่งในคำขู่ที่ชัดเจนที่สุดของทรัมป์ และเกิดขึ้นในขณะที่เกาะในทะเลแคริบเบียนที่มีประชากร 9.6 ล้านคนกำลังเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกครั้ง
การไฟฟ้าแห่งชาติของคิวบา (UNE) กล่าวในแถลงการณ์ว่า ไฟฟ้าดับครั้งนี้เกิดจาก "การปิดระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติโดยสมบูรณ์" และเสริมว่าได้เริ่มดำเนินการเพื่อฟื้นฟูการจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
ระบบผลิตไฟฟ้าที่เก่าแก่ของคิวบาอยู่ในสภาพย่ำแย่ โดยมีไฟฟ้าดับนานถึง 20 ชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่องปกติในบางส่วนของเกาะ
แต่หลังจากที่สหรัฐฯ โค่นล้มพันธมิตรสำคัญของคิวบาอย่าง นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 3 มกราคม เศรษฐกิจของเกาะก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักยิ่งขึ้น เนื่องจากทรัมป์ยังคงปิดล้อมน้ำมันโดยพฤตินัย
ไม่มีการนำเข้าน้ำมันไปยังเกาะตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ส่งผลกระทบต่อภาคพลังงาน และยังบังคับให้สายการบินต่างๆ ลดเที่ยวบินไปยังเกาะ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ และตอบสนองความต้องการของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจอาวุโสของคิวบาได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ชาวคิวบาที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐฯ จะสามารถลงทุนและเป็นเจ้าของธุรกิจในคิวบาได้แล้ว
“คิวบาเปิดกว้างที่จะมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ราบรื่นกับบริษัทของสหรัฐฯ” และ “รวมถึงชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และลูกหลานของพวกเขาด้วย” ออสการ์ เปเรซ-โอลิวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรี กล่าวกับ NBC News
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันจันทร์ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ได้ส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่คิวบาว่า สหรัฐฯ ต้องการให้ประธานาธิบดี มิเกล ดิอาซ-กาเนล ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
ไฟฟ้าดับ รวมถึงการขาดแคลนอาหาร ยา และสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง กำลังกระตุ้นความไม่พอใจ ตามมาด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก ที่ผู้ประท้วงได้ทำลายสำนักงานระดับจังหวัดของพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการประท้วงรูปแบบใหม่ที่ผู้คนเคาะหม้อและกระทะในเวลากลางคืน บางครั้งก็ตะโกนว่า "เสรีภาพ"
หัวหน้าพรรคประจำภูมิภาคกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Invasor ของรัฐบาลว่า มีผู้ถูกจับกุม 14 คนหลังจากการบุกโจมตีสำนักงานในเมืองโมรอน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 70,000 คนทางตะวันออกของฮาวานา
ความรุนแรงดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีมิเกล ดิอาซ-กาเนล ออกมากล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า "ประชาชนของเราไม่พอใจเนื่องจากการไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน" รวมถึงเหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในช่วงต้นเดือนมีนาคม
"สิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจ ยอมรับ หรือให้เหตุผลได้ก็คือความรุนแรง" ดิอาซ-กาเนลกล่าว
รัฐบาลยังได้จำกัดการขายน้ำมันเบนซินและบริการทางการแพทย์บางอย่างเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง
ดิอาซ-กาเนลยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลของเขาได้เจรจากับสหรัฐอเมริกา
ทรัมป์กล่าวหาว่าการปิดกั้นเชื้อเพลิงเป็นการตอบโต้ "ภัยคุกคามร้ายแรง" ที่คิวบาก่อขึ้นต่อสหรัฐอเมริกา
ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าคิวบา "ต้องการทำข้อตกลง" ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐบาลของเขาได้ยุติสงครามกับอิหร่านแล้ว
"ผมคิดว่าเราจะทำข้อตกลงกันในเร็วๆ นี้ หรือไม่ก็ทำอะไรก็ตามที่เราต้องทำ" ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน
ที่มา เอเอฟพี