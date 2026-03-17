นองเลือด! ตอลิบานอ้างปากีฯ ยิงถล่ม 'รพ.ฟื้นฟูคนติดยา' ในคาบูล ดับเกลื่อนไม่ต่ำกว่า 400 ศพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รัฐบาลตอลิบานอัฟกานิสถานระบุวันนี้ (17 มี.ค.) ว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 400 คน และบาดเจ็บ 250 คน จากการโจมตีทางอากาศของปากีสถานต่อโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน

ปากีสถานปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวว่าเป็นเท็จและสร้างความเข้าใจผิด และยืนยันว่าการโจมตี "มุ่งเป้าไปที่ฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการก่อการร้ายอย่างแม่นยำ" ในคืนวันจันทร์ (16)

ฮัมดุลลาห์ ฟิตรัต รองโฆษกของตอลิบาน กล่าวว่า การโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.00 น. (1630 GMT) ของวันจันทร์ (16) และโดยมุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโอมิด ขนาด 2,000 เตียง

"พื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลถูกทำลาย และมีความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอย่างหนัก" เขากล่าวในโพสต์บน X "น่าเศร้าที่จำนวนผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้อยู่ที่ 400 คน และมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ 250 คน"

เขากล่าวเสริมว่า ทีมกู้ภัยกำลังอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมเพลิง และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตได้ และยังไม่สามารถติดต่อขอความเห็นจากกองทัพปากีสถาน

ด้านกระทรวงสารสนเทศและการกระจายเสียงของปากีสถานกล่าวว่า คำกล่าวอ้างของกลุ่มตอลิบานอัฟกานิสถานเป็น "การรายงานข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด"

กระทรวงฯ ระบุในโพสต์บน X เมื่อคืนที่ผ่านมาว่า ปากีสถานได้โจมตีฐานที่ตั้งทางทหารและ "โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการก่อการร้าย" รวมถึงคลังเก็บอุปกรณ์ทางเทคนิคและคลังเก็บกระสุนของกลุ่มตอลิบานอัฟกานิสถาน และกลุ่มตอลิบานปากีสถานในกรุงคาบูลและจังหวัดนันการ์ฮาร์ ซึ่งถูกนำมาใช้โจมตีพลเรือนปากีสถาน

ข้อความดังกล่าวยืนยันว่า "การโจมตีของปากีสถานมีความแม่นยำ และดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อพลเรือน"

"การรายงานข้อเท็จจริงที่บิดเบือนนี้ โดยอ้างว่าเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด มีจุดประสงค์เพื่อปลุกปั่นความรู้สึก และปกปิดการสนับสนุนการก่อการร้ายข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย"

การสู้รบอย่างดุเดือดระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันมาก่อน ปะทุขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วด้วยการโจมตีทางอากาศของปากีสถานในอัฟกานิสถาน ซึ่งอิสลามาบัดกล่าวว่าเป็นการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธ

อัฟกานิสถานเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยที่มุ่งเป้าไปที่พลเรือน และได้ทำการโจมตีตอบโต้

ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าได้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ฝ่ายตรงข้าม แต่การตรวจสอบอย่างอิสระยังไม่สามารถทำได้

อิสลามาบัดกล่าวหาคาบูลว่าให้ที่หลบภัยแก่กลุ่มติดอาวุธที่ทำการโจมตีปากีสถาน ทว่ารัฐบาลตอลิบานปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ และย้ำว่าการจัดการกับกลุ่มติดอาวุธเป็นปัญหาภายในของปากีสถาน

ความขัดแย้งได้สงบลงท่ามกลางความพยายามของประเทศต่างๆ ที่เป็นมิตร รวมถึงจีน ในการไกล่เกลี่ยและยุติการสู้รบ ก่อนที่จะปะทุขึ้นอีกครั้ง

ริชาร์ด เบนเน็ตต์ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถาน กล่าวว่า ตนรู้สึก "ผิดหวัง" กับรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศของปากีสถาน และการเสียชีวิตของพลเรือนที่เกิดขึ้น

"ผมขอแสดงความเสียใจ ผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดความตึงเครียด ใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงคุ้มครองพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับพลเรือน เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น" เบนเน็ตต์ ในโพสต์บน X

ที่มา: รอยเตอร์






