ไหนว่าย่อยยับ! อดีตนายพล UK สวน 'ทรัมป์' ทัพเรืออิหร่านยังอยู่ดี ไม่งั้นคงปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้

อดีตผู้บัญชาการกองทัพสหราชอาณาจักร ตอบโต้กลับ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือนว่าอนาคตของนาโต ตกอยู่ในความเสี่ยง จนกว่าประเทศอื่นๆจะเข้าช่วยอเมริกาในศึกสงครามกับอิหร่าน พร้อมเชื่อกองทัพเรือเตหะรานน่าจะยังอยู่ดี ไม่ได้ย่อยยับตามคำอวดอ้างของทรัมป์ มิเช่นนั้นแล้ว คงปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ได้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรียกร้องนานาชาติสนับสนุน เข้าช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อที่เรือบรรทุกน้ำมันจะสามารถล่องผ่านน่านน้ำอันสำคัญยิ่งนี้ โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันโลก แต่ปัจจุบันเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีจากอิหร่าน แก้แค้นสหรัฐฯและอิสราเอลที่ทิ้งบอมบ์ถล่มประเทศของพวกเขา
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทม์ส ทรัมป์กล่าวว่า "มันจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม ถ้าคนที่ได้ประโยชน์จากช่องแคบ จะช่วยทำให้มั่นใจว่า จะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่" ผู้นำสหรัฐฯระบุ "เรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า นาโต"
"เราใจดีมาก เราไม่จำเป็นต้องช่วยพวกเขาในเรื่องยูเครน แต่เราช่วย ตอนนี้ เราจะดูว่าพวกเขาจะช่วยเราหรือไม่ เพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูด เราจะอยู่ตรงนั้น เพื่อพวกเขา แต่พวกเขาไม่อยู่ตรงนั้น เพื่อเรา ผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะยอมช่วยหรือไม่" ทรัมป์ระบุ "ถ้าไม่มีการตอบสนอง หรือมีการตอบสนองในแง่ลบ ผมคิดว่ามันจะเลวร้ายมากๆสำหรับอนาคตของนาโต"
อย่างไรก็ตามนายพลเซอร์นิค คาร์เตอร์ ให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุแห่งหนึ่ง ชี้ว่าคำพูดดังกล่าวของทรัมป์ คือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของนาโตโดยสิ้นเชิง "นาโตถูกก่อตั้งขึ้นมาในฐานะพันธมิตรป้องกันตนเอง และทุกหัวข้อของนาโต จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การป้องกันตนเอง"
"นาโตไม่ใช่พันธมิตรที่ออกแบบมาเพื่อให้หนึ่งในพันธมิตรเลือกเดินทางเข้าสู่สงคราม แล้วจากนั้นก็บังคับให้คนอื่นเดินตาม มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเช่นนั้น ผมไม่มั่นใจว่ารูปแบบนาโตดังกล่าว คือสิ่งที่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในนั้นหรือไม่" นายพลคาร์เตอร์กล่าว
นอกจากนี้แล้ว นายพลรายนี้ ยังปฏิเสธคำกล่าวอ้างซ้ำๆของ ทรัมป์ ที่คุยโวว่ากองทัพเรือของอิหร่านถูกทำลายย่อยยับไปแล้ว "กองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ยังคงอยู่ดี และพวกเขามีทางเลือกมากมายสำหรับก่อความปั่นป่วนในช่องแคบฮอร์มุซ"
"ทุกๆอย่างไล่ตั้งแต่ขีปนาวุธประจำการบนชายฝั่ง โดรน และเรือเร็วติดอาวุธ ไปจนถึงยานผิวน้ำไร้คนขับหรือโดรนผิวน้ำ และแน่นอน ทุ่นระเบิด" นายพลสหราชอาณาจักรระบุ
(ที่มา:ฮัฟฟิงตันโพสต์)