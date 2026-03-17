กลิ่นเกาเหลาชัด! 'เจดี แวนซ์' โต้ข่าวขัดแย้ง 'ทรัมป์' เรื่องสงครามอิหร่าน ยันสหรัฐฯ มีปธน.ที่ 'ฉลาด' คงไม่ผิดพลาดซ้ำอีก

รองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ ของสหรัฐฯ ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับสงครามในอิหร่าน และยืนยันว่าตนยังคงเชื่อมั่นว่า ทรัมป์ จะรับรองว่า "ความผิดพลาดในอดีต" จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
คำพูดของ แวนซ์ ดูเหมือนจะเป็นความพยายามที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับว่า มุมมองต่อต้านสงครามและลัทธิโดดเดี่ยวของเขาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนั้นขัดแย้งกับ ทรัมป์ หรือไม่ โดยนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. แวนซ์ก็ไม่ได้แสดงการสนับสนุนอย่างชัดเจนต่อสาธารณะ
การคาดการณ์เกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนั้นมาจากคำพูดของ ทรัมป์ ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ว่า แวนซ์ ซึ่งเคยรับราชการในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯ เมื่อสองทศวรรษก่อน "มีแนวคิดที่แตกต่างกันเล็กน้อย" กับเขา และ "อาจจะกระตือรือร้นน้อยกว่า" ในการโจมตีอิหร่าน
เมื่อถูกถามในวันจันทร์ (16) ว่าเขา "เห็นด้วย" กับสงครามหรือไม่ และเขามี "ความลังเล" ใดๆ หรือไม่ แวนซ์ ก็ตอบว่า ทรัมป์ พูดย้ำมานานแล้วว่าอิหร่านไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเขาเห็นด้วยกับประธานาธิบดีในเรื่องนี้
“ผมคิดว่าความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ...เรามีประธานาธิบดีที่ฉลาด ในขณะที่ในอดีต เรามีประธานาธิบดีที่โง่เขลา และผมเชื่อมั่นว่า ประธานาธิบดี ทรัมป์ จะทำงานให้สำเร็จ ทำงานที่ดีเพื่อประชาชนชาวอเมริกัน และทำให้แน่ใจว่า ความผิดพลาดในอดีตจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก” แวนซ์ กล่าวขณะยืนเคียงข้าง ทรัมป์ ในงานที่ห้องทำงานรูปไข่
แวนซ์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเรียกตัวเองว่า “ผู้ต่อต้านทรัมป์” เขียนบทความแสดงความคิดเห็นในวอลล์สตรีทเจอร์นัลเมื่อต้นปี 2023 โดยกล่าวว่า นโยบายต่างประเทศที่ดีที่สุดของ ทรัมป์ คือการไม่เริ่มสงครามใดๆ ในช่วง 4 ปีแรกของการดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2017 ถึง 2021
“ชีวิตวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดของผมถูกหล่อหลอมโดยประธานาธิบดีที่ผลักดันอเมริกาเข้าสู่สงครามที่ไม่ฉลาดและล้มเหลวในการเอาชนะ” แวนซ์ เขียน ซึ่งเขายังวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการที่วอชิงตันส่งอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปช่วยยูเครนป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซียด้วย
ที่มา: รอยเตอร์