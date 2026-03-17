ไม่ทันแล้ว!สื่อสหรัฐฯแฉเองคนใกล้ชิด'ทรัมป์'เสียใจคิดผิด ไม่น่าตัดสินใจเปิดสงครามกับอิหร่าน

คนใกล้ชิดบางส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รู้สึกเสียใจที่คิดผิด เกี่ยวกับการตัดสินใจลุยทำสงครามกับอิหร่าน ขณะที่มีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐบาลประเมินความยืดหยุ่นของระบอบการปกครองของเตหะรานต่ำเกินไป สำนักข่าวอนาโดลูของตุรกี อ้างรายงานข่าวของเว็บไซต์ข่าว Axios สื่อมวลชนสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันจันทร์(16มี.ค.)
รายงานข่าวของ Axios ระบุว่าเจ้าหน้าที่รายสำคัญๆบางส่วน ไม่สู้เต็มใจหรือต้องการเวลาเพิ่มเติม ก่อนเปิดฉากยุทธการโจมตีอิหร่าน แหล่งข่าวคนหนึ่งบอกว่า แต่ในท้ายที่สุด ทรัมป์ เพิกเฉยต่อท่าทีลังเลของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น โดยกล่าวว่า "ผมแค่อยากทำมัน"
แหล่งข่าวเปิดเผยต่อว่า ทรัมป์ มีความฮึกเหิมจากความสำเร็จด้านการทหารต่างๆนานาเมื่อเร็วๆนี้ ในนั้นรวมถึงปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว และปฏิบัติการบุกจับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ในเดือนมกราคม และประเมินขีดความสามารถของตนเองสูงเกินไป ที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่าน โดยไม่จำเป็นต้องใช้กองกำลังภาคพื้นใดๆ
"เขาเมามายกับสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมา" แหล่งข่าวกล่าวกับ Axios
ในรายงานระบุว่าปัจจุบัน ทรัมป์ ตกลงไปใน "หลุมกับดักแห่งสถานการณ์ลุกลามบานปลาย" ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งฝ่ายที่รู้สึกว่าเข้มแข็งกว่าจำเป็นต้องเดินหน้าโจมตีต่อไป เพื่อพิสูจน์ความเหนือกว่า แม้ว่าความได้เปรียบลดน้อยลงไปทุกขณะ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของรัฐบาล บอกกับ Axios ว่า การที่อิหร่านเข้าแทรกแซงช่องแคบ ทำให้ ทรัมป์ ยิ่งถลำลึกมากขึ้นไปอีก แทนที่จะกระตุ้นให้ทบทวนปฏิบัติการเสียใหม่
เบื้องต้นรัฐบาลสหรัฐฯคาดหมายว่าปฏิบัติการจัดการกับอิหร่าน น่าจะใช้เวลาราวๆ 4 ถึง 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม Axios รายงานว่าเวลานี้พวกเจ้าหน้าที่วอชิงตันและพันธมิตรกำลังเตรียมการรับมือกับวิกฤตที่ลากยาว โดยแหล่งข่าว 3 คนบอกกับสื่อแห่งนี้ว่า การเข้าไปพัวพันของอเมริกาอาจยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน แม้ความขัดแย้งได้เปลี่ยนสู่ขั้นที่ความเข้มข้นลดลงแล้วก็ตาม
ปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล ที่เล่นงานอิหร่าน เริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และมีรายงานสังหารผู้คนไปราวๆ 1,300 ราย ในนั้นรวมถึง อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด ณ เวลานั้น ขณะเดียวกันมีกำลังพลอเมริกาเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 14 ราย นับตั้งแต่ยุทธการทางทหารเริ่มต้นขึ้น
