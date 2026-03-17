ไม่อยากจัดการเฉยๆ!USยังคุยได้ อ้างปล่อยเรืออิหร่านล่องผ่านฮอร์มุซ เพื่อรักษาอุปทานน้ำมันโลก

สหรัฐฯปล่อยให้บรรดาเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งอุปทานน้ำมันโลก จากคำกล่าวอ้างของ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังของอเมริกาในวันจันทร์(16มี.ค.) ตามรายงานข่าวของอนาโดลู สื่อมวลชนตุรกี
"บรรดาเรือของอิหร่าน กำลังจะออกมา และเราปล่อยให้มันเกิดขึ้น ก็เพื่อป้อนอุปทานสู่ส่วนอื่นๆของโลก" อนาโดลู รายงาน อ้างคำกล่าวของ เบสเซนต์ ที่ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี ทั้งนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ป้อนอุปทานแก่อินเดีย ได้ผ่านช่องแคบออกมาแล้ว และเรือบรรทุกน้ำมันจีนบางส่วน เชื่อว่ากำลังผ่านออกมา
เบสเซนต์ เปิดเผยต่อว่ารัฐบาลคาดหมายว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ก่อนที่กองทัพเรือสหรัฐฯและกองกำลังพันธมิตร จะเริ่มเข้าอารักขาเรือสินค้าทั้งหลายที่ล่องผ่านน่านน้ำอันสำคัญดังกล่าว
ช่องแคบฮอร์มุซ แทบปิดตายสำหรับการขนส่งสินค้าตามปกติ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม ท่ามกลางความเคลื่อนไหวตอบโต้ของอิหร่าน ที่เอาคืนปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล
ตามปกติแล้ว น้ำมันราวๆ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ล่องผ่านน่านน้ำแห่งนี้ และความปั่นป่วนบริเวณช่องแคบ ได้ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานและราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น
(ที่มา:อนาโดลู/มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์)