ส่อแววได้ยุบทิ้ง!พันธมิตรทหารเรียงหน้าตีกลับคำขอ'ทรัมป์' ยันเปิดช่องแคบฮอร์มุซ'ไม่ใช่ภารกิจของนาโต'

บรรดาพันธมิตรนาโตและเหล่าชาติตะวันออกอื่นๆ ในวันจันทร์(16มี.ค.) ตีกลับข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่หวังเห็นพันธมิตรทหารแห่งนี้ช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรืออันสำคัญยิ่งสำหรับน้ำมันดิบ ซึ่งเวลานี้เหมือนถูกอิหร่านปิดตาย
เคียร์ สตาเมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ระบุว่าลอนดอนกำลังทำงานกับพันธมิตร ในการจัดทำแผนที่จับต้องได้ สำหรับเปิดน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ แต่ปฏิเสธภารกิจหนึ่งใดของนาโต ส่วน เบอร์ลิน ยืนกรานว่าพวกเขาพูดชัดมาตลอด ว่าสงครามนี้ ไม่ใช่เรื่องของนาโต
"มันไม่เคยเป็นการตัดสินใจร่วม ว่าจะเข้าแทรกแซงหรือไม่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่มีคำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางทหารของเยอรมนีผุดขึ้นมา เราจะไม่ทำเช่นนั้น" ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าว
โปแลนด์, สเปน, กรีซ และ สวีเดน เป็นหนึ่งในบรรดาชาติยุโรปอื่นๆ ที่ปลีกตัวเองออกห่างจากการมีส่วนร่วมทางทหารใดๆในช่องแคบฮอร์มุซ ตามหลังเสียงเรียกร้องของทรัมป์ ขณะที่ ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ก็แสดงออกแบบเดียวกันก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(16 มี.ค.) โดยแคนเบอร์รา บอกว่าจะไม่ส่งเรือกองทัพเรือลำหนึ่งลำใดไปยังช่องแคบแห่งนี้
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ ส่งเสียงเรียกร้องไปยังประเทศต่างๆ ในนั้นรวมถึงจีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และเบอร์ลิน ให้ส่งเรือรบเข้าอารักขาเรือบรรทุกน้ำมันล่องผ่านช่องแคบ เตือนว่าถ้าปฏิเสธ "มันจะเป็นสิ่งแย่มากๆสำหรับอนาคตของนาโต"
ในวันจันทร์(16 มี.ค.) ทรัมป์ ยกระดับกดดันอีกครั้ง แสดงความคาดหวังว่าสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส จะช่วยคุ้มกันเรือในน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้ และวิพากษ์วิจารณ์บรรดาพันธมิตรของอเมริกา สำหรับปฏิกิริยาตอบสนองที่เซื่องซึม
"เราสนับสนุนอย่างแข็งขันให้ชาติอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา และเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่ง" ทรัมป์กล่าว พร้อมระบุเขาเชื่อว่าสหราชอาณาจักรจะเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตาม สตาร์เมอร์ ผู้ซึ่งถูก ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจาก ทรัมป์ ต่อกรณีที่สหราชอาณาจักรปฏิเสธเข้าร่วมกับสหรัฐฯและอิสราเอล ในปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน บอกกับผู้สื่อข่าวว่า เขาได้พูดคุยหารือในประเด็นน่านน้ำกับผู้นำสหรัฐฯไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์(15 ม.ค.)
"เรากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราทั้งหมด ในนั้นรวมถึงบรรดาคู่หูยุโรป ร่วมกันหาแผนร่วมที่จับต้องได้ ที่สามารถคืนเสรีภาพแห่งการล่องเรือในภูมิภาค อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และลดแรงกระทบทางเศรษฐกิจ" สตาร์เมอร์กล่าว
"ขอผมพูดให้ชัด มันไม่ใช่ และไม่เคยถูกคาดการณ์ว่าจะเป็น ภารกิจหนึ่งๆของนาโต" สตาร์เมอร์กล่าว พร้อมเน้นย้ำว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ถูกลากเข้าสู่สงครามในวงกว้าง
ตามหลัง ทรัมป์ ส่งเสียงเรียกร้องขอแรงสนับสนุนทางทหาร บรรดาชาติยุโรปบางประเทศ แสดงท่าทีดูเหมือนจะเปิดใจรับฟังอยู่บ้าง แต่จำนวนมากไม่ได้รับปากใดๆ
"เราไม่ต้องการสงคราม ตั้งแต่วันแรก เราเรียกร้องลดสถานการณ์ความตึงเครียด" รัฐมนตรรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวกับสื่อมวลชน ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอียู อย่างไรก็ตามกล่าวต่อว่า "ผมเชื่อว่าเราจำเป็นต้องเปิดใจ และมองดูว่าเราจะสามารถสนับสนุนด้วยแนวทางใด" พร้อมให้คำจำกัดความสถานการณ์ว่า "ร้ายแรงมากๆ"
ส่วน ร็อบ เจตเทน นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ บอกกับสื่อมวลชนในประเทศ ว่า เป็นเรื่องยากลำบากมากๆที่จะดำเนินภารกิจหนึ่งใดให้ประสบความสำเร็จในระยะสั้นๆ
