น้ำมันดิ่ง$5หลังอิหร่านให้เรือบางลำผ่านฮอร์มุซ หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองคำลงแรง

ราคาน้ำมันขยับลงแรง 5 ดอลลาร์ในวันจันทร์(16มี.ค.) หลังมีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันบางลำได้รับอนุญาตให้ล่องผ่านฮอร์มุซ แม้บรรดาพันธมิตรของสหรัฐฯปฏิเสธเสียงเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนทองคำปรับลด กังวลเงินเฟ้อที่มีต้นตอจากตะวันออกกลาง อาจทำให้เฟดตัดสินใจคงดอกเบี้ยนานกว่าเดิม ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากกลุ่มปัญญาประดิษฐ์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 5.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 2.93 ดอลลาร์ ปิดที่ 100.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
นักวิเคราะห์มองว่าตลาดน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสร่วงลงมากกว่าเบรนท์ทะเลเหนือ มีหลายปัจจัยด้วยกัน ในนั้นรวมถึงกำลังผลิตของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อันเนื่องด้วยนำเข้าจากเวเนซุเอลา และอเมริกาเตรียมระบายคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์ หลังจากทบวงพลังงานสากลบ่งชี้ว่านานาชาติอาจมีการระบายคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อสกัดต้นทุนการดำรงชีพที่พุ่งขึ้น ซึ่งมีต้นตอจากสงครามกับอิหร่าน
ขณะเดียวกันตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากข่าว อิหร่าน ปล่อยให้บรรทุกน้ำมันอินเดียบางลำ ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยขอให้ อินเดีย ปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันของพวกเขา 3 ลำ ที่อินเดียยึดไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการแลกเปลี่ยน
ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานาน ปัจจัยดังกล่าวฉุดทองคำปรับลดในวันจันทร์(16มี.ค.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 59.50 ดอลลาร์ หรือ 1.2 % ปิดที่ 5,002.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงในวันจันทร์(16มี.ค.) ได้แรงหนุนจากกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มส์ ดีดตัวขึ้น หลังมีรายงานว่ากำลังเตรียมปลดพนักงานชุดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของบริษัท
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 387.94 จุด (0.83 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,946.41 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 67.19 จุด (1.01 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,699.38 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 268.82 จุด (1.22 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,374.18 จุด
หุ้นของเมตา พุ่งขึ้น 2.3% หลังรอยเตอร์รายงานว่าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้ มีแผนปรับลดพนักงานลงอย่างน้อย 20% ชดเชยการเสี่ยงเดิมพันด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ต้นทุนสูงมาก และเตรียมพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานที่มีทักษะด้าน AI
