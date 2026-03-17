อย่างงี้ก็มีด้วย! อเมริกาฉลองเทศกาลไอริชสีเขียว St. Patrick's Day รับอากาศสุดขั้ว "ร้อนจัด-หิมะตก-ฝนถล่ม" เกิดพร้อมกัน เที่ยวบินยกเลิกอื้อ

เอพี/MGRออนไลน์ – สหรัฐฯรับเทศกาลวัน St. Patrick's Day เทศกาลฉลองฤดูใบไม้ผลิแม่น้ำสีเขียวขบวนพาเหรดด้วยสภาพอากาศสุดขั้วในฝั่งตะวันตกอากาศร้อนผิดปกติที่รัฐแอริโซนาสูงถึง 41 เซลเซียส แต่ในเขตมิดเวสต์กลับพบหิมะตกหนักขาวโพลนไม่ต่างจากขั้วโลกเหนือที่รัฐมินนีโซตา ส่วนกรุงวอชิงตัน ดีซี เจอพายุ
เอพีรายงานวันจันทร์(16 มี.ค)ว่า เกิดพายุหลายลูกในทางฝั่วตะวันออกของสหรัฐฯส่งผลทำให้สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินไม่ต่ำกว่า 3,000 เที่ยวทั่วประเทศในวันจันทร์(16)
ขณะที่โรงเรียนหลายแห่งปิดก่อนเวลาที่รัฐในเขตมิดแอตแลนติกที่มีลมแรงและพายุทอร์นาโด
พายุหิมะปกคลุมบางส่วนของรัฐมิชิแกน รัฐมินนีโซตาในขณะที่เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่รัฐฮาวาย
ส่วนกรุงวอชิงตัน ดีซี พบว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯต้องประกาศเลื่อนการโหวตออกไปเพราะเกดความยากลำบากในการเดินทางเป็นผลมาจากสภาพอากาศเลวร้าย หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯสั่งให้เจ้าหน้าที่ให้กลับบ้านก่อนเวลาได้
ที่สนามบินในวันจันทร์(16)เที่ยวบินทั้งล่าช้าและยกเลิกในบางส่วนของสนามบินที่ใหญ่ที่สุดรวมทั้งที่เมืองนิวยอร์ก ชิคาโก และแอตแลนตา
AccuWeather บริการสภาพอากาศของเอกชนเปิดเผยว่า คาดมีประชาชนอเมริกันไม่ต่ำกว่า 200 ล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงของสภาพอากาศวิกฤตในวันจันทร์(16)
ขณะที่สำนักงานบริการสภาพอากาศสหรัฐฯ NWS ออกคำเตือนประชาชนอเมริกันให้ระวังตั้งแต่อากาศร้อนจัด ไฟป่า ไปจนถึงสภาพอากาศหนาวจัด
พายุที่ทำให้เกิดหิมะตกหนักสูงราว 1 ฟุตในเขตมิดเวสต์กำลังเดินหน้าสู่ฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯพร้อมด้วยลมพัดแรงจัดที่เป็นอันตรายและมีความเป็นไปได้อาจเกิดพายุทอร์นาโดตามมาหลังจากนี้ อ้างอิงจาก NWS
ขณะเดียวกันเกิดหิมะตกหนักในเขตมิดเวสต์ที่ รัฐมินนีโซตา รัฐวิสคอนซิน และรัฐมิชิแกนในวันจันทร์(17) พบว่าพายุทำให้เกิดหิมะสูงถึง 2 ฟุตภายในช่วงเช้า
เอพีรายงานว่ามีเที่ยวบินหลายพันเที่ยวยกเลิกทั่วประเทศในวันจันทร์(17) รวมถึงกว่า 400 เที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกที่ท่าอากาศยานนานาติชิคาโก โอ’แฮร์ (Chicago O’Hare) เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์และอีกราว 300 เที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาต์ฮาร์ทฟิล์ด-แจ็คสัน (Hartsfield-Jackson)ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย อ้างอิงจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน FlightAware
ทั้งนี้ในวันเสาร์(14) เมืองชิคาโกฉลองเทศกาลวันเซนต์แพทริคเดย์ ด้วยการเปลี่ยนให้แม่น้ำทั้งสายกลายเป็นสีเขียว มาพร้อมทั้งขบวนพาเหรดอย่างมีสีสัน
อ้างอิงจาก AI เจมินีของกูเกิล วันเซนต์แพทริคเดย์ (Saint Patrick’s Day)ถูกจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เพื่อฉลองนักบุญอุปถัมภ์ของไอร์แลนด์และวัฒนธรรมไอริช โดยจุดเด่นคือการแต่งกายสีเขียวสดใส สัญลักษณ์ใบโคลเวอร์ (Shamrock) ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ ธีมของงานมักมีสีสันตัวละครในเรื่องเล่าไอริชทั้งเวทย์มนต์ นางฟ้า เอลฟ์ มังกรพ่นไฟและการเฉลิมฉลองด้วยอาหารและเครื่องดื่มแบบไอริชรวมไปถึงเหล้าที่ขึ้นชื่อ และเป็นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
เอพีรายงานว่า ขณะเดียวกันที่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯกลับพบว่าอุณหภูมิพุ่งสูงร้อนจัดอย่างน่าประหลาด
รัฐแอริโซนาพบว่ามีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 37 องศาเซลเซียสเกือบทั้งสัปดาห์ โดยที่เมืองฟินิกซ์พบว่ามีอุณหภูมิถึง 106 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 41 องศาเซลเซียส อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นรัฐแอริโซนา แอริโซนาแฟมิลี
ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีสภาพอากาศไม่ต่างจากช่วงหน้าร้อนเช่นกัน ที่เมืองซานฟรานซิสโกและเมืองซาคราเมนโตพบว่าภาบในกลางสัปดาห์มีอุณหภูมิสูงถึง 32 องศาเซลเซียส
แต่ที่รัฐฮาวายกลับพบว่าเกิดดินถล่มและบ้านเรือนพังเสียหายที่เมาอี(Maui) หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลทำให้เกิดดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลันที่บ้านเรือนและที่ดินการเกษตรในรัฐตลอดทั้งสุดสัปดาห์
บางพื้นที่ของเมาอีมีฝนตกหนักถึง 20 นิ้ว อ้างอิงแถลงการณ์จากนายกเทศมนตรีเคาน์ตีเมาอี ริชาร์ด บิสเซน(Richard Bissen)