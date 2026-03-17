หยุดพักก่อน? อเมริกา-จีนถกดีลการค้าปูทางเจรจาสุดยอดทรัมป์-สี ขณะUSมีท่าทีอาจเลื่อนซัมมิตเพราะ‘สงครามอิหร่าน’

ทีมเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจระดับท็อปของสหรัฐฯ-จีน หารือกันต่อที่กรุงปารีสในวันจันทร์ (16 มี.ค.) โดยเรื่องที่อาจทำความตกลงกันครอบคลุมทั้งด้านสินค้าเกษตร แร่ธาตุสำคัญ และการค้าแบบมีการจัดการ ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน อาจหยิบยกขึ้นมาสานต่อระหว่างการประชุมซัมมิตของผู้นำทั้งสองที่ปักกิ่งสิ้นเดือนนี้ อย่างไรก็ดี สงครามที่สหรัฐฯ-อิสราเอลบุกโจมตีอิหร่านซึ่งยังไม่มีทีท่าจะยุติลง กำลังทำท่าเป็นอุปสรรคที่อาจถึงขั้นทำให้ซัมมิตคราวนี้ต้องเลื่อนออกไป หรืออย่างน้อยก็ทำให้มีโอกาสไม่มากที่สองชาติจะสามารถบรรลุข้อตกลงสำคัญๆ
แหล่งข่าวหลายรายที่คุ้นเคยกับการเจรจาในปารีส เปิดเผยว่า การหารือครั้งนี้ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ (15) โดยฝ่ายสหรัฐฯมี รัฐมนตรีคลัง สกอตต์ เบสเซนต์ นำคณะ ส่วนฝ่ายจีนนำโดย รองนายกรัฐมนตรีเหอ หลี่เฟิง เป็นการพูดจากันที่ “มีเสถียรภาพอย่างเด่นชัด” ซึ่งอาจทำให้ได้ “ผลลัพธ์ที่สามารถประกาศออกมาได้” สำหรับทริปการเดินทางไปปักกิ่งของทรัมป์เพื่อเจรจาซัมมิตกับสี ถึงแม้ว่า ผู้นำทั้งสองยังจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
อย่างไรก็ดี การที่วอชิงตันยังต้องสาละวนกับการทำสงครามถล่มอิหร่าน กำลังส่งอิทธิพลต่อการเจรจาเหล่านี้อย่างชัดเจน โดยเมื่อวันอาทิตย์ (15) ทรัมป์กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทมส์ว่า เขาอาจเลื่อนซัมมิตกับสี เพื่อกดดันให้ปักกิ่งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ขณะนี้ถูกอิหร่านปิดกั้นอยู่
จากนั้น เบสเซนต์ ออกมาบอกกับสื่อทีวี ซีเอ็นบีซี ในวันจันทร์ (16) ยอมรับว่ายังต้องเฝ้าติดตามต่อไปว่า ทรัมป์ สามารถไปเยือนจีนและพบกับ สี ตามกำหนดระหว่างวันที่ 31 มี.ค. ถึง 2 เม.ย.นี้หรือไม่ แต่เขาใช้ถ้อยคำที่เบาลงมาจากที่ทรัมป์พูด โดยกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ เนื่องจากสงครามอิหร่าน อาจทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯจำเป็นต้องอยู่ที่วอชิงตัน
สำหรับการเจรจาที่กรุงปารีสในวันอาทิตย์ (15) ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ขององค์การเพื่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซดี) นั้น มีรายงานว่าคณะผู้แทนของอเมริกาและจีนหารือกันนานกว่า 6 ชั่วโมง
แหล่งข่าวรายหนึ่งเผยว่า ระหว่างการหารือ ฝ่ายจีนแสดงความพร้อมในสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกาเพิ่มขึ้น โดยรวมถึง สัตว์ปีก เนื้อวัว และพืชไร่ประเภทปลูกเรียงเป็นแถวแต่ยกเว้นถั่วเหลือง รวมทั้งยังคงรักษาสัญญาในการซื้อถั่วเหลืองปีละ 25 ล้านเมตริกตันจากอเมริกานาน 3 ปีภายใต้ข้อตกลงสงบศึกการค้าระหว่างทรัมป์กับสีเมื่อเดือนต.ค.ปีที่แล้ว
กระนั้น วันจันทร์ (16) กระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกคำแถลงประณามความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่แล้วของอเมริกา ที่ใช้อำนาจตามมาตรา 301 ของกฎหมายการค้า เปิดสอบสวนหลายประเทศรวมทั้งจีน ในข้อหามีการปฏิบัติทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าการกระทำเช่นนี้ของสหรับฯ เป็นการเลือกปฏิบัติฝ่ายเดียวและพยายามสร้างกำแพงกีดกันการค้า พร้อมเรียกร้องให้วอชิงตันแก้ไขการดำเนินการที่ผิดพลาดดังกล่าว
การหารือที่ปารีสซึ่งกำหนดจะสิ้นสุดในวันจันทร์นั้น เกิดขึ้นหลังจากเมื่อปีที่แล้วมีการประชุมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลายรอบระหว่างเบสเซนต์, เหอ, เจมิสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และหลี่ เฉิงกัง หัวหน้าทีมเจรจาการค้าจีน
กลไกการค้าแบบจัดการ
แหล่งข่าวเผยว่า ในวันอาทิตย์ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกใหม่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่จัดการด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งอาจเสนอต่อให้ทรัมป์และสีพิจารณาระหว่างซัมมิตที่ปักกิ่ง สำหรับในวันจันทร์นั้นคาดว่า จะมีการพูดคุยกันเรื่องข้อเสนอตั้งคณะกรรมการการค้าและคณะกรรมการการลงทุนจีน-อเมริกา
แหล่งข่าวคนหนึ่งอธิบายว่า คณะกรรมการการค้ามีความคืบหน้ามากกว่า โดยมีเป้าหมายที่การค้นหาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่อเมริกาและจีนสามารถขยายการค้าระหว่างกันอย่างสมดุลโดยที่ไม่ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งชาติและห่วงโซ่อุปทานสำคัญ
ในส่วนคณะกรรมการการลงทุนนั้นจะไม่มีการกำหนดนโยบายการลงทุนแบบครอบคลุม แต่มุ่งแก้ไขปัญหาการลงทุนที่ไม่ต่อเนื่องระหว่างสองประเทศ
แร่ธาตุสำคัญ-พลังงาน
แหล่งข่าวยังเผยว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯได้หยิบยกเรื่องการจัดส่งแร่ธาตุสำคัญที่ผลิตในจีนให้แก่บริษัทอเมริกัน พร้อมแสดงความกังวลที่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศของอเมริกาไม่สามารถเข้าถึงแร่ธาตุอิตเทรียมของจีน ที่ใช้ในการผลิตกังหันเครื่องยนต์ไอพ่นและอื่นๆ อีกมากมาย
กระนั้น แหล่งข่าวคนหนึ่งเสริมว่า อเมริกาและจีนพบวิธีผ่อนคลายปัญหาท้าทายบางอย่างเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียด
ก่อนการหารือ กรีเออร์ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซีเมื่อวันศุกร์ (13) ว่า อเมริกาต้องการได้ความมั่นใจว่า จะได้รับแร่ธาตุหายากหรือแรร์เอิร์ธที่จำเป็นสำหรับฐานการผลิตในประเทศ และจีนยังคงรักษาสัญญาในการจัดซื้อสินค้าจากอเมริกา รวมทั้งผู้นำสองประเทศจะมีโอกาสพบกัน และความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นไปในทิศทางที่อเมริกาต้องการ
กรีเออร์และเบสเซนต์ย้ำระหว่างการหารือในวันอาทิตย์ว่า อเมริกาต้องการให้จีนเพิ่มการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติของอเมริกา
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ทางการค้ามองว่า เนื่องจากการประชุมคราวนี้มีเวลาเตรียมการน้อย แถมวอชิงตันยังทุ่มความสนใจกับการทำสงครามกับอิหร่าน ดังนั้น โอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าสำคัญทั้งในปารีสและซัมมิตที่ปักกิ่งจึงมีจำกัด
(ที่มา: รอยเตอร์)