อิสราเอลโวประสบความสำเร็จระเบิด “เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวคาเมเนอี” ลือสนั่นลูกชาย "มอจตาบา" กำลังอยู่ใน “มอสโก” ผ่าตัดรักษาบาดเจ็บขั้นสาหัส

เอเจนซีส์ – กองทัพอิสราเอลแถลงอ้างประสบความสำเร็จสามารถทำลายเครื่องบินส่วนตัวของอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านกลางสนามบินเตหะรานท่ามกลางข่าวลือหนาลูกชายทายาท มอสตาบา คาเมเนอี กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บร้ายแรง
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันจันทร์(16 มี.ค)ว่า ในการแถลงเช้าวันจันทร์(16)ของกองทัพอิสราเอล IDF บนแพลตฟอร์ม X อ้างว่า ประสบความสำเร็จสามารถทำลายเครื่องบินที่ใช้โดยอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี และระดับสูงคนอื่นๆของอิหร่านที่ถูกใช้เพื่อจัดการซื้อยุทโธปกรณ์ทางการทหารล่วงหน้าและการสื่อสารกับเหล่าประเทศอักษะผ่านทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ
เป็นการทำลายเครื่องบินเจ็ตในสนามบินเมห์ราบาด (Mehrabad)
“การทำลายเครื่องบินลำนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับความสามารถในการประสานระดับผู้นำของรัฐบาลก่อการร้ายอิหร่านที่มีกับพวกประเทศแก๊งอักษะ กระบวนการของการทำให้แข็งแกร่งในความสามารถทางการทหาร และความสามารถในการฟื้นฟูของรัฐบาลเตหะราน”
เกิดขึ้นท่ามกลางมีรายงานล่าสุดอ้างว่าบุตรชายที่เป็นทายาท มอจตาบา คาเมเนอี ปัจจุบันกำลังรับการรักษาอาการบาดเจ็บในกรุงมอสโกที่เกิดจากฝีมือการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ-อิสราเอล
ตามรายงานระบุว่าอยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี วัย 56 ปีนั้นหลังเหตุโจมตีลอบสังหารบิดาเมื่อวันที่ 28 ก.พ เขาไม่ได้สติอยู่ในขั้นโคม่า
ซึ่งมีผู้สังเกตการณ์จำนวนหนึ่งรวมผู้นำสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาชี้ว่า มอจตาบาเสียชีวิต
เดลีเมลรายงานว่า ดูเหมือนบุตรชายอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านไม่ตระหนักว่า สงครามอิหร่านกำลังเดินหน้าและเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำคนใหม่แทนที่บิดาที่เสียชีวิต
ซึ่งปฎิบัติการแอบนำเอาลูกชายของคาเมเนอีออกไปจากอิหร่านนั้นถือว่าลับสุดยอดและใช้เครื่องบินทหารรัสเซียพาเขาบินออกไป
และพบว่าพวกรัสเซียได้นำตัวลูกชายคาเมเนอีไปยังหนึ่งในบ้านพักของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ที่เขาได้รับการผ่าตัดที่นั่นโดยมีรายงานว่า เป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตามรายงานนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ทว่าหนังสือพิมพ์ อัล-จาริดา (Al-Jarida) อ้างว่าได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวระดับสูงใกล้ชิดผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณของอิหร่านคนใหม่
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวอื่นก่อนหน้าได้เคยเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ดอะซันของอังกฤษผ่านข้อความลับที่ส่งไปให้กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านที่ลี้ภัยในกรุงลอนดอนว่า ทายาททางการเมืองของคาเมเนอีนั้นอยู่ในขั้นสาหัสและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซีนาในเมืองมัชฮัด(Mashhad)
“ขาข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของเขาถูกตัด ตับของเขาหรือท้องนี้ฉีกขาด เขาดูเหมือนว่าอยู่ในขั้นโคม่า”
แหล่งข่าวที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเนื่องจากกลัวภัยเปิดเผยอีกว่า ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดอิหร่านคนใหม่นั้นอยู่ในภายใต้การดูแลโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขอิหร่าน โมฮัมหมัด เรซา ซาฟาร์กานดี(Mohammad Reza Zafarghandi) ที่เป็นหนึ่งในนักศัลยแพทย์ผ่าตัดฉุกเฉินมือดีของประเทศ
สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ทว่ามาจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่อิหร่านยืนยันเพียงว่าผู้นคนใหม่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมไปกับรายงานอื่นอ้างว่า บรรดาผู้บัญชาการอิหร่านต่างไม่ได้รับคำสั่งจากผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่