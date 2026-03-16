ผลออกมาสภาพไหน!สื่อสหรัฐฯตีข่าวทรัมป์กำลังชั่งใจ ส่งทหารยกพลบุกยึดเกาะคาร์กของอิหร่าน

มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังชั่งใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบุกยึดเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นสถานีหลักรับผิดชอบส่งออกน้ำมันดิบกว่า 90% ของอิหร่าน ท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่หนักหนาขึ้นเรื่อยๆสืบเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง
เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างเจ้าหน้าที่อเมริกาหลายราย ระบุว่า ทรัมป์ อาจออกคำสั่งให้ยึดคลังน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านในเกาะคาร์ก หากว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายยังคงติดแหง็กอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ผลจากการปิดการเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน
สื่อมวลชนสหรัฐฯแห่งนี้ชี้ว่า ถ้าสหรัฐฯเดินหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าว เท่ากับว่าอเมริกาจะต้องส่งกองกำลังภาคพื้นเข้าไป ซึ่งจะเสี่ยงกระตุ้นการโจมตีตอบโต้ของอิหร่าน เล่นงานที่ตั้งทางพลังงานทั้งหลายและท่อลำเลียงเชื้อเพลิงตามประเทศต่างๆทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดีอาระเบีย
อย่างไรก็ตาม อิสราเอล พันธมิตรหลักของอเมริกาในตะวันออกกลาง อาจไม่เต็มใจส่งกองกำลังภาคพื้นเข้าไปยังดินแดนของอิหร่านแห่งนี้ ในขณะที่ รูเวน อาซาร์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำอินเดีย อ้างว่าทั้งวอชิงตันและเยรูซาเลม ต่างก็ไม่มีเจตนารุกรานอิหร่าน เขาบอกว่าปฏิบัติการของสหรัฐฯและอิสราเอล ยังมุ่งเน้นแค่เพียงยุยงสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอิหร่าน ด้วยแรงกดดันของประชาชนตนเอง ไม่ใช่ผ่านการยึดครองทางทหาร
การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน โหมกระพือวิกฤตน้ำมันโลก จากการขัดขวางเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันโลก แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยกับเว็บไซต์ข่าว Axios ระบุว่าตราบใดที่ยังมีการปิดกั้นและน้ำมันในอ่าวถูกจำกัด เมื่อนั้น ทรัมป์ ก็ไม่อาจยุติสงครามได้ แม้นหากผู้นำอเมริกาต้องการทำเช่นนั้นก็ตาม
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เผยว่าเขากำลังหาทางประกอบร่างแนวร่วมประเทศต่างๆ สำหรับเปิดข่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูง และรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีอเมริกาหวังแถลงเกี่ยวกับการจัดตั้งแนวร่วมดังกล่าวในช่วงปลายสัปดาห์นี้
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียและเกาะคาร์ก ในวันศุกร์(13มี.ค.) ทรัมป์ ระบุว่าเขาได้ออกคำสั่งให้โจมตีที่ตั้งทางทหารบนเกาะ แต่ให้ละเว้นที่ตั้งทางน้ำมัน ก่อนที่ในวันต่อมา เขาให้สัมภาษณ์กับเอ็นบีซี ว่าอเมริกา อาจลงมือโจมตีเกาะแห่งนี้อีก เพื่อความสนุก
ทรัมป์ ให้คำจำกัดความเกาะคาร์กว่าเป็น "สมบัติล้ำค่าที่สุด" ของอิหร่าน และอ้างว่าทุกเป้าหมายทางทหารบนเกาะแห่งนี้ ถูกลบล้างโดยสิ้นเชิง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ บอกกับ Axios ว่า ทรัมป์ โน้มเอียงเข้าหาไอเดียยึดเกาะคาร์ก เพราะว่ามันจะเข้าองค์ประกอบของการ "ล้มครืนทางเศรษฐกิจของระบอบปกครอง" ตัดกระแสเงินทุนที่จำเป็นสำหรับหล่อเลี้ยงอิหร่าน
"มันมีความเสี่ยงใหญ่หลวง แต่ก็ให้ผลตอบแทนใหญ่โตเช่นกัน ประธานาธิบดียังไม่ได้ตัดสินใจ และเราไม่อาจยืนยันได้ว่าเขาจะทำ" เจ้าหน้าที่รายนี้ระบุ
รายงานข่าวนี้มีออกมา หลัง ลินซีย์ เกรแฮม วุฒิสมาชิกรีพับลิกัน สายเหยี่ยวผู้วิพากษ์วิจารณ์อิหร่าน ออกมาปรบมือสนับสนุนการตัดสินใจของ ทรัมป์ ในการนำสงครามไปยังเกาะคาร์ก และบอกว่าเศรษฐกิจของอิหร่านจะถูกทำลายล้าง ถ้าเตหะรานสูญเสียการควบคุมศูนย์กลางน้ำมันแห่งนี้
สำหรับเกาะคาร์ก ตั้งอยู่นอกชายฝั่งแผ่นดินใหญ่อิหร่าน ประมาณ 30 กิโลเมตร มันเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน คิดเป็นสัดส่วนราวๆ 90%
(ที่มา:Axios)