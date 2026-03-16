กัปตันทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านวัย 34 ล่าสุดสละสิทธิ์ไม่ขอลี้ภัยในแดนจิงโจ้หลังโดนขู่ถ้าไม่กลับ คนในครอบครัวที่เตะหะรานอาจล่องหนลึกลับ

เอเจนซีส์ – ซาห์รา กานบารี (Zahra Ghanbari)วัย 34 ปีเปลี่ยนใจไม่ขอลี้ภัยที่ออสเตรเลียวันอาทิตย์(15 มี.ค)ท่ามกลางความวิตกว่าสมาชิกในครอบครัวที่อิหร่านอาจตกอยู่ในอันตรายหายตัวลึกลับหากไม่ยอมกลับไป
นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(15 มี.ค)ว่า สำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่า กัปตันทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านวัย 34 ปีกำลังเดินทางกลับไปอิหร่านหลังขอถอนการลี้ภัยในวันอาทิตย์(14)
Shiva Amini อดีตนักฟุตบอลอิหร่านที่ลี้ภัยอ้างว่า การที่นักเตะตัดสินใจเลือกที่จะกลับบ้านหลังจากเจอการข่มขู่อย่างเป็นระบบและความตรึงเครียดจากสมาคมฟุตบอลอิหร่าน
“มีนักเตะไม่กี่คนตัดสินใจกลับเป็นเพราะภัยคุกคามต่อครอบครัวของคนเหล่านั้นไม่สามารถทนทานได้และภัยคุกคามไม่หยุดหย่อน” เธอกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X วันอาทิตย์(15)
ทั้งนี้สมาชิกทีมฟุตบอลหญิงอิหร่าน 7 คนที่เดินทางมาร่วมการแข่งเอเชียนคัพทกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกสัปดาห์ที่แล้วเมื่อพบว่ามีนักเตะขอลี้ภัยในออสเตรเลียท่ามกลางการโดนโจมตีหลังคนเหล่านั้นปฎิเสธจะขึ้นร้องเพลงชาติอิหร่านที่ศึกฟาดแข้ง
การออกมาแสดงท่าทีต่อต้านของทีมนักเตะหญิงอิหร่านเกิดระหว่างที่สหรัฐฯและสหรัฐฯโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านสังหารอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
หลังการแสดงจุดยืนและส่งผลทำให้สมาชิกทีมนักฟุตบอลหญิงเหล่านั้นโดนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรยศ และส่งผลทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่กำลังอยู่ระหว่างการทำสงครามได้ออกมาประกาศเสนอว่า อเมริกาจะให้ที่ลี้ภัยหากออสเตรลัยไม่ยินยอมไฟเขียวแก่สมาชิกนักฟุตบอลหญิงอิหร่านเหล่านั้น
แต่ทว่ามาจนถึงปัจจุบันมี 5 คนจากทั้งหมด 7 คนเลือกที่จะกลับอิหร่าน
รัฐมนตรีมหาดไทยออสเตรเลีย โทนี เบิร์ก (Burke) กล่าวผ่านแถลงการณ์แสดงความเห็นใจในวันเสาร์(14)ว่า นักเตะอิหร่านเหล่านั้นได้รับโอกาสซ้ำหลายครั้งในการหารือเกี่ยวกับทางเลือกของพวกเธอแต่ทว่าในท้ายที่สุดตัดสินใจเผชิญหน้าต่อการตัดสินใจที่ยากลำบาก