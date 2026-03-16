สนามบินดูไบระงับเที่ยวบิน เจอโดรนลงพื้นที่ใกล้เคียง

สนามบินดูไบ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ได้ระงับหลายเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ (16 มี.ค.) หลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโดรน ทำให้เกิดไฟไหม้ในบริเวณใกล้เคียง จากการเปิดเผยของทางการดูไบ
ในเวลาต่อมา กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขากำลังสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านจำนวนมาก โดยไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ใดในประเทศของพวกเขา
อิหร่านยิงขีปนาวุธและโดรนมากกว่า 1,800 ลูกใส่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มากกว่าประเทศอื่นใดที่เตหะรานโจมตีในสงครามตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางในศูนย์กลางทางการเงินแห่งนี้ แม้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศจะสกัดกั้นขีปนาวุธส่วนใหญ่ได้ก็ตาม
เจ้าหน้าที่สื่อฯ ของเมืองดูไบ ระบุว่า เหตุการณ์ล่าสุดใกล้สนามบินดูไบส่งผลกระทบต่อแทงค์บรรจุเชื้อเพลิง แต่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้แล้วโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
สำนักงานการบินพลเรือนดูไบประกาศระงับเที่ยวบินชั่วคราวที่สนามบินนานาดูไบ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ทุกคน” สำนักงานสื่อของทางการดูไบ โพสต์ข้อความบน X
กระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบียที่อยู่ใกล้เคียงก็รายงานว่าได้สกัดกั้นโดรนมากกว่า 60 ลำตั้งแต่เที่ยงคืนวันจันทร์ในภาคตะวันออกของประเทศ
สายการบินเอมิเรตส์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แจ้งผู้โดยสารในแถลงการณ์บน X ว่าอย่าเดินทางมาที่สนามบิน และกล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ “เพื่อประเมินสถานการณ์และสนับสนุนการกลับมาดำเนินการอย่างปลอดภัยเมื่อเป็นไปได้”
สายการบินดังกล่าว ระบุในโพสต์ต่อมา คาดว่าจะให้บริการ “ตารางเวลาที่จำกัด” หลังเวลา 10.00 น. ตามเวลาดูไบ และเที่ยวบินบางเที่ยวถูกยกเลิก ด้านตำรวจดูไบ ระบุว่า ถนนสายหลักไปยังสนามบินถูกปิดการจราจรชั่วคราว
อิหร่านได้เล็งเป้าหมายไปที่ทรัพย์สินของสหรัฐฯ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน เช่น สถานที่สำคัญ สนามบิน ท่าเรือ และโรงงานน้ำมันรอบอ่าวเปอร์เซีย หลังจากที่การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลได้สังหารผู้นำของอิหร่าน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สำนักงานสื่อของดูไบรายงานว่า มีโดรนสองลำตกลงมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บสี่คนใกล้สนามบิน
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตหกรายนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น ซึ่งรวมถึงพลเรือนสี่คนและทหารสองนายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค
ที่มา เอเอฟพี