'เซเลนสกี' อ้างรัสเซียจัดส่ง 'โดรนชาเฮด' ช่วยอิหร่านทำสงครามกับสหรัฐฯ แย้มยูเครนต้องการ 'เงิน-เทคโนโลยี' แลกกับการช่วยสกัดโดรนอิหร่าน

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน บอกกับ CNN ผ่านบทสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันเสาร์. (14 มี.ค.) ว่า รัสเซียกำลังจัดหาโดรนชาเฮด (Shahed) ให้กับอิหร่านเพื่อใช้โจมตีสหรัฐฯ และอิสราเอล ขณะเดียวกันก็ย้ำว่า ยูเครนต้องการ "เงินและเทคโนโลยี" เพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือประเทศในตะวันออกกลางที่ขอความเชี่ยวชาญจากยูเครนในการป้องกันโดรนพลีชีพของอิหร่าน
เซเลนสกีกล่าวกับ ฟาเรด ซาคาเรีย ผู้สื่อข่าว CNN ว่า เป็น "ข้อเท็จจริง 100%" ที่อิหร่านใช้โดรนชาเฮดที่ผลิตโดยรัสเซียโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ
โดรนชาเฮดนั้นเชื่อมโยงกับการโจมตีประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แต่ไม่ชัดเจนเสมอไปว่าผู้ผลิตโดรนเหล่านี้คือใคร
อิหร่านถือเป็นผู้บุกเบิกโดรนชาเฮด ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าขีปนาวุธที่ราคาแพงมาก โดรนเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในวงกว้างครั้งแรกระหว่างการรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดยกองกำลังรัสเซียได้ส่งโดรนเหล่านี้เข้าไปโจมตียูเครนหลายพันลำตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 ตามข้อมูลของเคียฟ
แม้ว่าอิหร่านจะเป็นผู้ผลิตโดรนชนิดนี้ในตอนแรก แต่ปัจจุบันรัสเซียสามารถผลิตโดรนชาเฮดของตนเองได้แล้ว ขณะที่ประเทศอื่นๆ ก็ได้นำโดรนประเภทชาเฮดมาใช้งานเช่นกัน รวมถึงกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งระบุว่าโดรนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการต่อต้านอิหร่านในปัจจุบัน
เซเลนสกี บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ยูเครนได้มีการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ 3 ทีมไปยังตะวันออกกลางเพื่อทำการประเมินและสาธิตวิธีการป้องกันโดรน และก่อนหน้านี้เขากล่าวว่าได้มีการส่งทีมไปยังกาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย รวมถึงฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดนด้วย
“นี่ไม่ใช่เรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ เราไม่ได้ทำสงครามกับอิหร่าน” เซเลนสกี กล่าว
ผู้นำยูเครนย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาทำข้อตกลงเกี่ยวกับโดรนที่สำคัญและระยะยาวกว่านี้กับประเทศในอ่าวเปอร์เซีย และสิ่งที่ยูเครนจะได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนยังคงต้องมีการหารือกันต่อไป
“สำหรับเราในวันนี้ ทั้งเทคโนโลยีและเงินทุนมีความสำคัญ” เซเลนสกี กล่าว
กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจำนวนมากเพื่อต่อต้านโดรนชาเฮดของอิหร่าน ขณะที่เคียฟยิงโดรนรัสเซียตกทุกคืนโดยใช้อาวุธที่หลากหลาย รวมถึงโดรนขนาดเล็กที่ราคาถูกกว่า หรืออุปกรณ์รบกวนสัญญาณ
เซเลนสกี กล่าวว่า สหรัฐฯ รวมถึงประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้ขอความช่วยเหลือจากยูเครนเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับการโจมตีเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาปฏิเสธผ่านสื่อว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากยูเครนในการยิงสกัดโดรนอิหร่าน
เซเลนสกี ยอมรับว่า เขาเองก็ไม่ทราบว่าเหตุใดสหรัฐฯ จึงยังไม่ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับโดรนครั้งใหญ่ ซึ่งเคียฟพยายามผลักดันมาหลายเดือนแล้ว และตนก็ไม่แน่ใจว่าสึดท้ายแล้วจะตกลงกันได้หรือไม่
"ผมต้องการลงนามในข้อตกลงมูลค่าประมาณ 35,000-50,000 ล้านดอลลาร์" เขากล่าว
เซเลนสกี ยังวิพากษ์วิจารณ์บริษัทของยูเครนและรัฐบาลบางประเทศซึ่งเขาไม่ได้ระบุชื่อ ที่พยายามไปทำข้อตกลงเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อต้านโดรนโดยไม่ขอการอนุมัติจากรัฐบาลเคียฟ
เซเลนสกี ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อต่อการจัดหาขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเอง
“เราไม่ต้องการให้สหรัฐฯ ถอนตัวออกจากประเด็นยูเครน เพราะเรื่องตะวันออกกลาง” เขาบอกกับผู้สื่อข่าว
การเจรจาสันติภาพรอบล่าสุดระหว่างมอสโก เคียฟ และวอชิงตัน ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถูกเลื่อนออกไป หลังจากที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านได้จุดชนวนสงครามในภูมิภาคเมื่อกว่า 2 สัปดาห์ก่อน
เซเลนสกี บอกว่า วอชิงตันเสนอให้จัดการประชุมที่สหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า แต่ฝ่ายรัสเซียไม่ต้องการพบปะที่นั่น
“ถ้าพวกเขาไม่เปลี่ยนประเทศที่เราจะพบกัน รัสเซียก็จะต้องยืนยัน (การประชุมใน) สหรัฐฯ” เซเลนสกี กล่าว
ในแง่ของการรบ เซเลนสกี กล่าวว่ากองทัพยูเครนเชื่อว่าปฏิบัติการรุกครั้งใหญ่ของรัสเซียในฤดูใบไม้ผลิ (spring offensive) ได้ "ล้มเหลวไปแล้ว" เนื่องจากมอสโกได้วางแผนให้การรุกเริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ณ เวลานี้
ที่มา: รอยเตอร์