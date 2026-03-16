ไม่แข็งกร้าวเหมือนเคย!ทรัมป์ยอมรับกำลังเจรจากับอิหร่าน แต่เตหะรานไม่พร้อมทำข้อตกลงยุติสงคราม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(15มี.ค.) ยอมรับว่าอเมริกากำลังอยู่ในการเจรจากับอิหร่าน ในขณะที่สงครามลากยาวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 อย่างไรก็ตามระบุเตหะรานไม่พร้อมทำข้อตกลงยุติศึก
"ใช่ เรากำลังพูดคุยกับพวกเขา" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของการเจรจาดังกล่าว เมื่อถามต่อว่ามีการดำเนินการทางการทูตใดๆ ในการยุติความขัดแย้งที่แผ่ลามไปทั่วตะวันออกกลางและสั่นคลอดตลาดโลกหรือไม่ "ผมไม่คิดว่าพวกเขาพร้อมเจรจา แต่พวกเขาใกล้มากๆแล้ว" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าว
ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เคยออกมาปฏิเสธว่า ไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐฯ
ทรัมป์ บอกต่อเขาไม่มั่นใจว่าตนเองต้องการทำข้อตกลงยุติสงครามหรือไม่ "เพราะว่าอย่างแรกเลย ไม่มีใครรู้ถึงขั้นว่าใครที่คุณกำลังเจรจาต่อรองด้วย เพราะว่าพวกผู้นำเกือบทั้งหมดของพวกเขาถูกสังหารแล้ว" แต่ ทรัมป์ อ้างเหมือนเดิมว่า ในส่วนของอิหร่าน "พวกเขาต้องการทำข้อตกลงสุดๆ"
อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านและเจ้าหน้าที่อิหร่านคนอื่นๆหลายสิบคน เสียชีวิตในวันแรกในปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
คำกล่าวอ้างของทรัมป์ สวนทางกับจุดยืนของ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ที่ยืนกรานว่า เตหะรานไม่สนใจอยากพูดคุยกับสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการตอกกลับท่าทีของผู้นำอเมริกา
"เรามั่นคงและเข้มแข็งเพียงพอ เราแค่กำลังปกป้องประชาชนของเราเอง" อารากชีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส ที่อกอากาศในวันอาทิตย์(15 มี.ค.) "เราไม่เห็นเหตุผลใดๆ ว่าทำไมเราถึงควรพูดคุยกับอเมริกา เพราะว่าตอนที่พวกเขาตัดสินใจโจมตีเรานั้น เกิดขึ้นตอนที่เรากำลังพูดคุยกับพวกเขา เรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการพูดคุยกับอเมริกา"
