'อิหร่าน' ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 60 เปอร์เซ็นต์ ลดกระแสประท้วงพิษเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอิหร่านประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ (15 มี.ค.) หลังเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งสะท้อนความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
อิหร่านปรับค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างมากภายใต้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ในช่วงหลายเดือนก่อนจะเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา
สำนักข่าว Tasnim อ้างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งระบุว่า "ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาล" ค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนจะเพิ่มขึ้นจาก 103 ล้านเรียล เป็น 166 ล้านเรียล ในปีปฏิทินเปอร์เซียที่จะมาถึง ซึ่งจะเริ่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
นอกจากนี้ ทางการอิหร่านยังประกาศปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรในอัตราที่ใกล้เคียงกันด้วย
เว็บไซต์ Bonbast ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจสอบค่าเงินระบุว่า ปัจจุบันค่าเงินอิหร่านอยู่ที่ประมาณ 1.47 ล้านเรียลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
การประท้วงต่อต้านปัญหาเศรษฐกิจปะทุขึ้นในเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุมาจากค่าครองชีพที่สูง และการอ่อนค่าของค่าเงินอิหร่าน
การประท้วงได้พัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวทั่วประเทศเรียกร้องให้ยุติการปกครองโดยกลุ่มผู้นำทางศาสนาที่ครองอำนาจมาตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี 1979
ทางการอิหร่านได้ปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรง ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน และกระตุ้นให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่ว่าจะเข้าแทรกแซงทางทหาร
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่ ทรัมป์ ประกาศไว้สำหรับปฏิบัติการต่อต้านระบอบอิหร่านได้เปลี่ยนไปแล้ว แม้ว่าเขาจะเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ชาวอิหร่านใช้โอกาสนี้ลุกขึ้นต่อสู้ และยึดอำนาจควบคุมประเทศของตนเองก็ตาม
ที่มา: เอเอฟพี