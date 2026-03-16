'โป๊ปเลโอ' ตำหนิพวกอ้าง 'พระเจ้า' เพื่อก่อสงครามอิหร่าน วอนทุกฝ่าย 'หยุดยิง'

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงเรียกร้องอีกครั้งในวันอาทิตย์ (15 มี.ค.) ให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง และทรงวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่อ้างศาสนาเพื่อทำสงคราม โดยตรัสว่า "พระเจ้าไม่อาจถูกชักจูงด้วยความมืดมิดได้"
ประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกทรงเรียกร้องไปสู่การหยุดยิงทันทีในสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านที่ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 และยังคงลุกลามขยายวงกว้าง ทรงแสดงความเสียพระทัยต่อ "ความรุนแรงอันโหดร้าย" ที่ได้คร่าชีวิตพลเรือนไปหลายพันคน และก่อให้เกิดความทุกข์ยากไปทั่วภูมิภาค
สมเด็จพระสันตะปาปาชาวอเมริกันพระองค์แรกทรงเตือนว่า ความรุนแรงจะไม่นำมาซึ่งความยุติธรรม เสถียรภาพ และสันติภาพที่ประชาชนในภูมิภาคนี้ปรารถนา
"เป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้วที่ประชาชนในตะวันออกกลางต้องทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรงอันโหดร้ายของสงคราม" โป๊ปเลโอสันตรัสในการสวดภาวนาอังเจลัสประจำสัปดาห์ ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์
"ในนามของชาวคริสเตียนในตะวันออกกลางและของสตรีและบุรุษผู้มีเจตนาดีทุกคน ข้าพเจ้าขอเรียกร้องไปยังผู้รับผิดชอบต่อความขัดแย้งนี้: หยุดยิง!" พระสันตะปาปาตรัส
โป๊ปเลโอตรัสเสริมว่า สถานการณ์ในเลบานอนซึ่งกำลังถูกทำลายล้างจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ก็เป็นที่ "น่ากังวลอย่างยิ่ง” เช่นกัน
“ข้าพเจ้าหวังว่า จะมีหนทางแห่งการเจรจาที่สามารถสนับสนุนทางการของประเทศในการแก้ไขวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาวเลบานอนทุกคน” พระสันตะปาปาตรัส
ระหว่างเสด็จเยือนโบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงโรมในเวลาต่อมา สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า สงครามไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และทรงตำหนิผู้ที่อ้างพระเจ้าเพื่อเป็นข้ออ้างในการสังหารผู้คน
“วันนี้พี่น้องของเราจำนวนมากในโลกกำลังทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งรุนแรง ซึ่งเกิดจากข้ออ้างที่ไร้สาระว่า ปัญหาและความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ด้วยสงคราม ในขณะที่เราควรมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสันติภาพ” พระองค์ตรัสในระหว่างการเทศน์
"บางคนถึงกับอ้างพระนามของพระเจ้าเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนการเลือกความตาeเช่นนี้ แต่พระเจ้าไม่สามารถถูกชักจูงด้วยความมืดมิดได้ ตรงกันข้าม พระองค์ทรงมาเพื่อนำแสงสว่าง ความหวัง และสันติสุขมาสู่มนุษยชาติเสมอ"
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (13) นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอลสร้างความตกตะลึงแก่หลายฝ่าย โดยอ้างว่าปฏิบัติการของอิสราเอลในอิหร่านกำลังปูทางไปสู่การกลับมาของ "พระเมสสิยาห์" พร้อมกล่าวว่าภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังถูกเปลี่ยนแปลง
ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี, Pakistan Today