รับไม่ได้!ทรัมป์โวยสื่อUSตีข่าวเครื่องบินถูกโจมตีพังยับ อิหร่านอ้างอีกเรือบรรทุกเครื่องบินถอยหนีแล้ว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์(14 มี.ค.) ปฏิเสธรายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล และ เดอะนิวยอร์กไทม์ส ที่ว่าเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงหลายลำของสหรัฐฯ ถูกทำลายในปฏิบัติการโจมตีของอิหร่าน เล่นงานฐานทัพแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบีย โต้ไม่ได้สูญเสียเครื่องบินแม้แต่ลำเดียว อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มีรายงานข่าวเกี่ยวกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกอย่างของกองทัพอเมริกา โดยกองทัพอิหร่านอ้างว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ถอนตัวออกไปจากภูมิภาคแล้ว
ทรัมป์ เขียนบนทรูธโซเชียล ยอมรับว่าฐานทัพดังกล่าวถูกโจมตีเมื่อไม่กี่วันก่อน แต่มันไม่โดนเครื่องบิน หรือไม่ก็เครื่องบินไม่ได้ถูกทำลาย "เครื่องบิน 4 ใน 5 ลำ แทบไม่ได้รับความเสียหายเลย และมันกลับสู่ประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีก 1 ลำได้รับความเสียหายมากกว่าลำอื่นๆ แต่จะกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าเร็วๆนี้ ไม่มีลำไหนถูกทำลายหรือใกล้เคียงกับสิ่งนี้ พาดหัวข่าวทั้งหลาย เป็นเฟคนิวส์"
ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวหาหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับและสื่อมวลชนอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว "รายงานข่าวที่แย่มากๆนี้ สวนทางกับข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิง พวกเขาเป็นคนป่วยและคนวิกลจริต ที่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขาก่อความเสียหายแก่สหรัฐอเมริกา"
ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เปิดเผยว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธก่อความเสียหายแก่เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศอเมริกาหลายลำ ณ ฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน ในซาอุดีอาระเบีย รายงานข่าวระบุว่าเครื่องบินถูกเล่นงานขณะจอดอยู่บริเวณลานจอด พวกมันไม่ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง แต่จำเป็นได้รับการซ่อมแซม
นอกเหนือจากข่าวคราวความเสียหายที่เกิดกับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงแล้ว เมื่อวันเสาร์(14 มี.ค.) กองทัพอิหร่านออกมากล่าวอ้างว่าได้ก่อความเสียหายอย่างรุนแรงแก่หนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ บีบให้เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวถอนตัวออกจากภูมิภาค
ก่อนหน้านี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวอ้างพวกเขาประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น หนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำ ที่เข้าร่วมในสงครามสหรัฐฯและอิสราเอล ที่เปิดศึกกับอิหร่าน
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในวันเสาร์(14มี.ค.) โฆษกกองกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้เรือบรรทุกน้ำมันพลังงานนิวเคลียร์ "ปฏิบัติงานไม่ได้" และบีบให้ต้องล่าถอยไปจากตำแหน่งที่ตั้งในอ่าวโอมาน อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้หลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้
ที่ผ่านมา กองทัพอิหร่านเคยอ้างหลายครั้งระหว่างสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า 14 วัน ว่าได้โจมตีเล่นงานเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามกองทัพอเมริกาปฏิเสธคำกล่าวอ้างเหล่านั้น และกล่าวหาอิหร่าน ขายเรื่องโกหกที่นำมาเล่าใหม่ "ขอพูดให้ชัด กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัม ยังคงคุมน่านฟ้าอิหร่านจากทะเล" กองบัญชาการกลางสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันเสาร์(14มี.ค.)
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนสหรัฐฯ รายงานว่าเรือลำหนึ่งของอิหร่าน มุ่งหน้าเข้าหาเรือบรรรทุกเครื่องบินของอเมริกา กระตุ้นให้ทางกองเรือเปิดฉากยิง เหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ ยังพบเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งยิงจรวดเฮลล์ไฟร์เข้าใส่เรืออิหร่าน จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คน เบื้องต้นไม่มีการเปิดเผยสถานะของเรืออิหร่านและลูกเรือของเรือลำดังกล่าว
รายงานข่าวระบุว่าในตอนที่เกิดเหตุนั้น เรือบรรทุกเครื่องบินล่องอยู่ในอ่าวโอมาน ห่างจากเขตแดนทางทะเลของอิหร่าน หลายร้อยกิโลเมตร
