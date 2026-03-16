2รุม1เอาไม่ลง!ทรัมป์ดิ้นหาคนช่วยแบบงงๆ ขู่นาโต'เจออนาคตเลวร้าย' ถ้าไม่ร่วมจัดการอิหร่านเพื่อเปิดฮอร์มุซ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งเสียงเตือนไปยังนาโต ว่าจะเจออนาคตที่เลวร้ายมากๆ ถ้าพันธมิตรทหารของอเมริกาแห่งนี้ไม่ยอมช่วยเหลือเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวที่เป็นการส่งสารอย่างโต้งๆไปยังบรรดาชาติยุโรป ให้ร่วมมือกับเขาทำศึกสงครามกับอิหร่าน
ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทม์สในวันอาทิตย์(15 มี.ค.) ว่าเขาอาจเลื่อนการประชุมซัมมิตกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในช่วงปลายเดือนนี้ออกไป ในขณะที่เขาหาทางกดดันให้ปักกิ่งช่วยปลดล็อคน่านน้ำอันสำคัญยิ่งแห่งนี้
"มันเป็นเรื่องเหมาะสมแล้ว ที่คนซึ่งได้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุซจะช่วยทำให้มั่นใจว่า จะไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นที่นี่" ทรัมป์กล่าว พร้อมอ้างว่ายุโรปและจีนพึ่งพิงน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียเป็นอย่างมาก ไม่ใช่สหรัฐฯ "ถ้าไม่มีการตอบสนอง หรือมีการตอบสนองในแง่ลบ ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่แย่ๆมากๆสำหรับอนาคตของนาโต"
ความเห็นของทรัมป์ ที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับไฟแนนเชียลไทม์ส มีขึ้น 1 วัน หลังจากเขาส่งเสียงวิงวอนไปยัง จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร ให้เข้าร่วมความพยายามเป็นทีม ในการเปิดช่องแคบคอขวด ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันโลก
อิหร่าน เท่ากับปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ หลังสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับเตหะรานเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน โหมกระพือความกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานจะก่อความช็อคแก่เศรษฐกิจโลก ความพยายามเปิดน่านน้ำแห่งนี้ของสหรัฐฯล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ราคาน้ำมันนานาชาติดีดตัวขึ้นแตะระดับ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเย็นวันอาทิตย์(15 มี.ค.) เพิ่มขึ้นมาถึง 45% นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
แม้ส่งเสียงเตือน แต่ ทรัมป์ มองโลกในแง่ร้ายว่าพันธมิตรของอเมริกา คงไม่ทำตามคำร้องขอของเขา "เรามีบางอย่างร้องขอนาโต" จากคำกล่าวของทรัมป์ ผู้ซึ่งส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรแห่งนี้่บ่อยครั้ง "เราใจดีมากๆ เราไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องยูเครน ยูเครนอยู่ห่างจากเราหลายพันไมล์ แต่เราช่วยพวกเขา ตอนนี้เราจะได้เห็นกันว่าพวกเขาจะช่วยเราไหม เพราะว่า อย่างที่ผมเคยพูดมานานแล้ว เราจะอยู่ตรงนั้นเพื่อพวกเขา แต่พวกเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อเรา และเวลานี้ ผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า"
เมื่อถามอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับความช่วยเหลือที่ต้องการ ทรัมป์ ตอบว่า "อะไรก็ได้ได้ทั้งหมด" พร้อมระบุพันธมิตรอาจส่งเรือกวาดทุ่นระเบิด ซึ่งยุโรปมีในครองครองอยู่เป็นจำนวนมาก มากกว่าสหรัฐฯ
ทรัมป์ บอกต่อว่าเขายังต้องการ "คนที่จะมาจัดการตัวแสดงแย่ๆที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอิหร่าน" พูดเป็นนัยว่าเขาปรารถนาเห็นหน่วยคอมมานโดยุโรปหรือไม่ก็กองกำลังทหารอื่นๆ ช่วยกำจัดฝ่ายอิหร่าน ที่ก่อความปั่นป่วนในอ่าวเปอร์เซีย ด้วยโดรนและทุ่นระเบิดทางทะเล
"เรากำลังเล่นงานพวกเขาหนักหน่วงมากๆ" ทรัมป์กล่าว "พวกเขาไม่มีอะไรเหลือแล้ว ยกเว้นแต่ก่อปัญหาเล็กน้อยในช่องแคบ แต่คนที่ได้ประโยชน์ ควรออกมาช่วยเหลือดูแลมัน เราจะช่วยพวกเขา แต่พวกเขาควรมาอยู่ที่นี่เช่นกัน คุณจำเป็นต้องมีคนจำนวนมากคอยดูแลเรือไม่กี่ลำ"
ประธานาธิบดีสหรัฐฯแสดงความคาดหมายด้วยว่า จีน จะช่วยปลดล็อคช่องแคบแห่งนี้ ก่อนหน้าที่เขาจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในช่วงปลายเดือน เพื่อประชุมซัมมิตกับ สี จิ้งผิง ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของเขา ในวาระการดำรงตำแหน่งสมัย 2
"ผมคิดว่าจีนควรช่วยด้วยเช่นกัน เพราะว่าจีนรับนำมัน 90% จากช่องแคบ" ทรัมป์ กล่าว พร้อมบอกว่าถ้าจะรอจนกระทั่งวันประชุมซัมมิต มันอาจสายเกินไป "ผมอยากรู้ก่อนหน้านี้ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ถือว่านาน" อย่างไรก็ตามเขาแย้มว่าโปรแกรมเดินทางเยือนจีนของเขาอาจเลื่อนออกไป แต่ไม่ระบุว่าจะเลื่อนออกไปนานแค่ไหน
ทรัมป์ กล่าวต่อว่า "สหราชอาณาจักรอาจถูกมองว่าเป็นพันธมิตรหมายเลข 1 ของเรา เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน แต่พอผมขอให้พวกเขามา พวกเขาไม่ต้องการมา" ผู้นำสหรัฐฯระบุ "ทันทีที่เรากำจัดแสนยานุภาพที่อันตรายของอิหร่าน พวกเขาจะบอกว่า โอ้ เราจะส่งเรือรบ 2 ลำ ผมตอบไปว่า เราต้องการเรือรบเหล่านี้ก่อนหน้าที่เราชนะ ไม่ใช่หลังจากที่เราชนะแล้ว อย่างที่ผมเคยพูด นาโต คือถนนทางเดียว"
เขาอ้างว่าอันตรายใดๆที่มีต่อพันธมิตร ที่เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ทางทหารเข้าไปยังอ่าวเปอร์เซีย ลดลงเหลือน้อยแล้ว เนื่องจากสหรัฐฯและอิสราเอลได้ทำลายศักยภาพด้านการทหารของอิหร่านในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา "เราได้ทำลายล้างอิหร่านเท่าที่จำเป็นแล้ว พวกเขาไม่มีกองเรือ ไม่มีการต่อต้านอากาศยาน ไม่มีกองทัพอากาศ ทุกๆอย่างหายไปหมดแล้ว พวกเขาเหลือเพียงอย่างเดียว คือก่อปัญหาเล็กๆน้อย ด้วยการวางทุ่นระเบิดในน้ำ มันน่ารำคาญ แต่ความรำคาญสามารถก่อปัญหาต่างๆได้"
เมื่อถูกถามว่า รัสเซีย กำลังมอบความช่วยเหลือแก่ อิหร่าน ด้วยข้อมูลดาวเทียม สำหรับเล็งเป้าเล่นงานโล่ป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯและอิสราเอล ใช่หรือไม่ ทรัมป์ ตอบว่า "ผมไม่รู้แน่ชัด แต่คุณสามารถโต้แย้งได้ว่า เราให้ความช่วยเหลือยูเครนในขอบเขตหนึ่งๆเช่นกัน มันยากที่จะพูดว่า พวกคุณกำลังเล่นงานพวกเรา เพราะเราก็กำลังช่วยยูเครนเช่นกัน"
(ที่มา:ไฟแนนเชียลไทม์ส)