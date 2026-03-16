อิหร่านอ้างจับไต๋ได้!ส่งเสียงเตือนว่ายิว-USมีแผนก่อการร้ายสไตล์9/11 แล้วโบ้ยเป็นฝีมือของเตหะราน

หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่าน เตือนเกี่ยวกับการวางแผนจัดฉากเหตุโจมตีคล้ายกับโศกนากฏกรรม 11 กันยายน หรือ 9/11 แล้วกล่าวโทษมาที่เตหะราน เน้นย้ำว่าแม้สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้กำลังลงโทษอย่างหนักหน่วงต่อพวกผู้รุกราน แต่อิหร่านต่อต้านโดยสิ้นเชิงต่อการโจมตีก่อการร้ายลักษณะดังกล่าว
"ผมได้ยินมาว่าสมาชิกที่เหลือของเครือข่ายเอปสตรีน วางแผนสมคบคิดก่อเหตุการณ์คล้ายกับ 9/11 แล้วกล่าวโทษว่าเป็นฝีมืออิหร่าน" อาลี ลาริจานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน โพสต์ข้อความบนบัญชีแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันอาทิตย์(15มี.ค.)
เขาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าอิหร่านคัดค้านโดยสิ้นเชิงต่ออุบายก่อการร้ายลักษณะดังกล่าว และอิหร่านไม่ได้ทำสงครามกับประชาชนชาวอเมริกา
ลาริจานี ระบุต่อว่า "ปัจจุบันอิหร่านกำลังป้องกันตนเองจากการรุกรานของสหรัฐฯและอิสราเอล และแน่นอนว่า อิหร่านกำลังป้องกันตนเองอย่างเข้มแข็งและมุ่งมั่นที่สุด เพื่อลงโทษพวกผู้รุกราน"
ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆในเหตุโดรนโจมตีเป็นชุดๆเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งต่างๆในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย และจังหวัดอีสเทิร์น ที่อุดมไปด้วยพลังงาน พร้อมเรียกร้องเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบีย สืบสวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแหล่งที่มา
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันอย่างชัดเจนเช่นกันว่ากองทัพอิหร่าน เล็งเป้าเล่นงานเพียง "ฐานทัพอเมริกาและผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาค"
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นอีกแห่ง อารากชี คาดการณ์ว่าระบอบอิสราเอลอาจเล็งเป้าเล่นงานพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ด้านการทหาร ในบรรดาชาติเพื่อนบ้านอาหรับทั้งหลาย เพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับอิหร่าน
เขาชี้ว่าสหรัฐฯได้สร้างโดรนที่เหมือนกันทุกประการกับโดรนชาเฮดของอิหร่าน ซึ่งมันกำลังถูกใช้โจมตีเป้าหมายต่างๆในบรรดาชาติอาหรับ
ก่อนหน้านี้ สื่อมวลชนสหรัฐฯหลายแห่งกล่าวอ้างว่าเอฟบีไอได้แชร์ข่าวกรองในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ว่าถ้าอเมริกาโจมตีอิหร่าน ทางเตหะรานอาจแก้แค้นด้วยการปล่อยโดรนโจมตีเข้าใส่ จากเรือลำหนึ่ง ซึ่งล่องอยู่นอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ตั้งคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลาและลักษณะของรายงานข่าวดังกล่าว "มันคือการโหมโรงไปสู่ความเป็นไปได้ของการสร้างสถานการณ์เท็จใช่หรือไม่" เขาระบุ พร้อมกล่าวเหน็บแนมว่า "พวกเขามีโดรนอิหร่านฉบับก๊อบปี้มากมาย"
สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามรุกรานอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ด้วยการลงมือลอบสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เช่นเดียวกับบรรดาผู้บัญชาการทหารระดับสูงหลายคน
อิหร่าน เริ่มต้นปฏิบัติการโจมตีแก้แค้น ด้วยการยิงห่าขีปนาวุธและปล่อยโดรนเข้าโจมตีดินแดนที่อิสราเอลยึดครอง เช่นเดียวกับฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในภูมิภาค
สำนักข่าวเพรสทีวีของอิหร่าน ระบุว่านับตั้งแต่เริ่มสงครามที่ปราศจากการยั่วยุกับอิหร่าน สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีพื้นที่พลเรือน โครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน โรงเรียน โรงพยาบาลและอาคารกีฬา สังหารผู้คนไปแล้ว 1,348 ราย ทั่วประเทศ
(ที่มา:เพรสทีวี)