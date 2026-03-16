อิหร่านเตือนประเทศอื่น 'อย่ายุ่ง' หลัง 'ทรัมป์' จี้นานาชาติช่วยคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

รัฐบาลอิหร่านได้เตือนประเทศต่างๆ ในวันอาทิตย์ (15 มี.ค.) ว่าอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล หลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ชาติมหาอำนาจต่างๆ เข้ามารับภาระคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอ่าวเปอร์เซีย
เตหะรานยังได้ส่งข้อความที่แข็งกร้าวไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาหรับ โดยระบุว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศเรียกว่า "หลักฐานมากมาย" ว่าฐานทัพสหรัฐฯ ในดินแดนของพวกเขาถูกใช้เป็นฐานในการโจมตี
“สงครามนี้จะยุติลงเมื่อเรามั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก และจะมีการชดใช้ค่าเสียหาย” อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวกับสำนักข่าวภาษาอาหรับ อัล-อาราบี อัล-จาดีด
“เราเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว อิสราเอลโจมตี จากนั้นสหรัฐฯ ก็โจมตีบ้าง” เขากล่าว โดยอ้างถึงสงครามทางอากาศ 12 วันของอิสราเอลในเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว ซึ่งดึงกองกำลังสหรัฐฯ เข้ามาร่วมโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ราคาน้ำมันและก๊าซทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่ที่อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการใหม่ของสหรัฐฯ-อิสราเอลด้วยการขู่โจมตีเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถึง 20% ของปริมาณการส่งออกทั่วโลก
ทรัมป์ ตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้ "จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ" ส่งเรือไปคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมัน ในขณะที่กองทัพสหรัฐฯ ยังคงโจมตีฐานปล่อยโดรน เรือ และขีปนาวุธในอิหร่านทางชายฝั่งตอนเหนืออย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี บรรดาประเทศที่ ทรัมป์ เอ่ยถึงนั้นยังคงตอบสนองอย่างระมัดระวัง และในระหว่างการสนทนากับ ฌอง-โนเอล บาร์โรต์ รัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศส อาราคชี ก็ได้เตือนประเทศเหล่านั้นให้ "งดเว้นจากการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้ง"
กระทรวงกลาโหมของอังกฤษไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ โดยกล่าวว่า "ขณะนี้เรากำลังหารือกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการขนส่งทางเรือในภูมิภาค"
เอ็ด มิลลิแบนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงด้านพลังงานของอังกฤษ กล่าวกับบีบีซีว่า "แผนการในขณะนี้ต้องเป็นการลดระดับความขัดแย้ง... เรากำลังพูดคุยกับพันธมิตรของเรา มีหลายวิธีที่เราสามารถทำให้การขนส่งทางทะเลเป็นไปได้"
เกาหลีใต้ระบุว่า กำลังติดตามคำพูดของ ทรัมป์ บนโซเชียลมีเดีย ขณะที่ ทาคายูกิ โคบายาชิ หัวหน้าฝ่ายนโยบายของพรรครัฐบาลญี่ปุ่น กล่าวว่าหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเปิดทางสำหรับการส่งเรือรบญี่ปุ่นไปยังตะวันออกกลางนั้น "เข้มงวดมาก" ภายใต้กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึง 40% เนื่องจากอิหร่านได้ปิดกั้นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ และโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานและอุตสาหกรรมการขนส่งของประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย
ปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการตอบโต้การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลที่สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และเป็นชนวนเหตุที่ทำให้สงครามในตะวันออกกลางร้อนระอุอยู่ ณ เวลานี้
ขณะที่ตลาดโลกกำลังปั่นป่วน ทรัมป์ กลับยิ่งย้ำจุดยืนเดิม โดยให้สัมภาษณ์กับ NBC News ในช่วงสุดสัปดาห์ว่า เขาคิดว่าเตหะรานกระตือรือร้นที่จะเจรจา แต่สหรัฐฯ กำลังต่อสู้เพื่อบีบให้ได้เงื่อนไขที่ดีกว่า
ทรัมป์ กล่าวด้วยว่า เขาอาจจะโจมตีเป้าหมายบนเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางน้ำมันของอิหร่านอีกครั้ง "เพื่อความสนุก"
"อิหร่านต้องการทำข้อตกลง และผมไม่ต้องการทำ เพราะเงื่อนไขยังไม่ดีพอ" ทรัมป์กล่าวกับ NBC News
ทางการอิหร่านออกมาปฏิเสธคำคุยโม้โอ้อวดของทรัมป์ โดย อาราคชี ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ "Face the Nation" ทางสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐฯ ว่า เตหะรานไม่ได้เรียกร้องการเจรจาอย่างที่ ทรัมป์ อ้าง
"เรามีเสถียรภาพและแข็งแกร่งเพียงพอ เราเพียงแต่ปกป้องประชาชนของเรา" อาราคชีกล่าว "เราไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่เราควรเจรจากับชาวอเมริกัน เพราะเราก็เคยเจรจากับพวกเขา ตอนที่พวกเขาตัดสินใจโจมตีเรา"
ที่มา: เอเอฟพี